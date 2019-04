Zāles 'Rigvir' nevar iegādāties ne Latvijā, ne ārvalstīs

Zāles "Rigvir" ir svītrotas no valsts Kompensējamo zāļu saraksta, turklāt tās vairs nevar iegādāties ne Latvijā, ne ārvalstīs, portālam "Delfi" apstiprināja Zāļu valsts aģentūra un citas atbildīgās iestādes. Veselības inspekcija (VI) to arī norādījusi tiem dažiem pacientiem, kuri pirmdien par šo jautājumu zvanījuši iestādei.

"Ja jūs līdz šim lietojāt "Rigvir," iesakām vērsties pie sava ārstējošā ārsta, lai saņemtu informāciju par turpmāko jums piemērotāko terapijas veidu," šādu atbildi iestādes sniedz pacientiem.

Jau vēstīts, ka, saņēmusi Lielbritānijas oficiālās zāļu kvalitātes kontroles laboratorijas zāļu paraugu rutīnas testēšanas ietvaros veiktās zāļu "Rigvir šķīdums injekcijām" paraugu pārbaudes rezultātus, 29. martā Zāļu valsts aģentūra (ZVA) nolēma apturēt "Rigvir" izplatīšanu. Saņemtie analīžu rezultāti liecināja, ka "Rigvir" sastāvā ir mazāks vīrusa daudzums, nekā apstiprināts, šīs zāles reģistrējot. Zāļu izplatīšana apturēta līdz neatbilstības cēloņa noskaidrošanai un novēršanai.

VI lēmumu, kurā ir noteikts, ka ir aizliegta medikamenta "Rigvir" izplatīšana zāļu vairumtirdzniecības, zāļu mazumtirdzniecības un ārstniecības iestāžu līmenī, Nacionālais Veselības dienests saņēma pagājušajā piektdienā, 29. martā. Ja zāles izņemtas no tirgus vai aizliegta to izplatīšana, tad NVD pieņem lēmumu par zāļu svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta, paredz esošā kārtība.

"Līdzšinējā NVD praksē "Rigvir" ir vienīgais medikaments, kurš ir svītrots no Kompensējamo zāļu saraksta, pamatojoties uz kvalitātes prasībām neatbilstošu zāļu izplatīšanas pārtraukšanu. Līdz šim ir bijis gadījums, kad medikaments svītrots no Kompensējamo zāļu saraksta saistībā ar izslēgšanu no Eiropas zāļu reģistra," portālam "Delfi" stāsta NVD sabiedrisko attiecību pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece.

"Delfi" jau vēstīja, ka "Rigvir" pārbaudes Eiropas Savienības oficiālajā zāļu kvalitātes kontroles laboratorijā tika veiktas no 2018. gada septembra līdz 2019. gada martam. Šo pārbaužu veikšanā tika izmantota "Rigvir" reģistrācijas dokumentācijā apstiprinātā metode. "Rigvir" sastāvā esošais ECHO-7 vīrusa daudzums neatbilst šo zāļu reģistrācijas dokumentācijā norādītajam minimālajam daudzumam, informē ZVA.

"ZVA rīcībā nav informācijas par šo zāļu efektivitāti ar mazāku vīrusa daudzumu par reģistrācijas dokumentācijā norādīto minimālo daudzumu, līdz ar to tika pieņemts lēmums apturēt "Rigvir" izplatīšanu līdz neatbilstības cēloņa noskaidrošanai un novēršanai," skaidroja aģentūrā.