Zāļu valsts aģentūras direktora atlases konkurss noslēdzies bez rezultāta

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktora atlases komisija pieņēmusi lēmumu konkursu noslēgt bez rezultāta, portāls "Delfi" uzzināja Valsts kancelejā.

Konkursa otrās kārtas laikā pretendenti skaidroja savu motivāciju ieņemt amatu un prezentēja savu redzējumu par iestādes darbības prioritātēm. Tāpat šīs atlases kārtas laikā pretendenti atbildēja uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības principiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu.

Izvērtējot pretendentu sniegumu, atlases komisija pieņēma lēmumu nevirzīt nevienu no konkursa dalībniekiem uz trešo atlases kārtu un izbeigt konkursu uz ZVA direktora amatu bez rezultāta.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija: veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore Ināra Pētersone, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.

Tāpat pretendentu vērtēšanā tika piesaistīti neatkarīgie novērotāji: Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne Dace Bandere un nevalstiskās organizācijas “Veselības projekti Latvijai” valdes priekšsēdētāja Vita Dumpe.

Jau ziņots, ka iepriekš ZVA direktora atlases komisija lēma uz konkursa otro kārtu izvirzīt trīs no pieciem pretendentiem, kas bija pieteikušies konkursā.

Jau ziņots, ka 5. maijā Ministru kabinets lēma, ka ZVA direktoram Svenam Henkuzenam ir piemērojams disciplinārsods – pazemināšana amatā uz trim gadiem.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) disciplinārlietu par iespējamu amata pienākumu nepildīšanu, nolaidīgu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja tā dēļ nodarīts valsts interesēm būtisks kaitējums, pret Henkuzenu ierosināja 8. aprīlī. Disciplinārlieta tika ierosināta pēc otrās ministra rosinātās dienesta pārbaudes par vakcīnu pret Covid-19 iepirkumiem, kas tika veikti līdz šā gada 8. janvārim, portāls "Delfi" uzzināja Veselības ministrijā (VM).

Disciplinārlietas komisija, kuras sastāvā bija ierēdņi no Tieslietu un Veselības ministrijas un Valsts kancelejas, uzskata, ka Henkuzens 2020. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē sniedza neprecīzu informāciju par Latvijai pieejamo "Pfizer/Biontech" vakcīnas papilddevu skaitu.

Šīs rīcības rezultātā valdība uzdeva Veselības ministrijai organizēt līdz 100 000 papildu vakcīnas devu iegādi no "Pfizer/BioNTech", nevis 420 707 vakcīnas devu iegādi, kā tas būtu bijis iespējams, ja valdība būtu saņēmusi pareizu informāciju par pieejamo vakcīnu daudzumu.

Disciplinārlietas komisija uzskata, ka pārkāpuma raksturs un to pieļāvušās amatpersonas statuss rada pamatu uzticības zaudēšanai Henkuzenam, kā arī liedz viņam turpmāk ieņemt iestādes vadītāja amatu.

Komisija norāda, ka, ņemot vērā Henkuzena darbības novērtējumu un atbildību mīkstinošus apstākļus, viņa atbrīvošana no amata būtu nesamērīga.

Henkuzens tiks pazemināts Veselības inspekcijas vadītāja vietnieka veselības aprūpē amatā.

Tā kā no 6. maija Henkuzens dodas likumā paredzētajā bērna kopšanas atvaļinājumā, disciplinārsoda izpilde sāksies no dienas, kad viņš no tā atgriezīsies.

Darba likums nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu.