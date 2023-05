'Zaudējām, bet ar paceltu galvu' – skatītāji tviterī pauž lepnumu par Latvijas un Kanādas spēli

Sestdien, 27. maijā, Latvijas hokeja izlase savā pirmajā pasaules čempionāta pusfinālā ar rezultātu 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) piekāpās Kanādas izlasei. Spēle bija saspringta līdz pat pēdējam brīdim, taču, neskatoties uz zaudējumu, fani un citi skatītāji pauž lepnumu par līdzšinējiem sasniegumiem.

Portāls "Delfi" apkopojis tvītu izlasi par šo spraigo spēli.

Patīk, kā spēles laikā viens otram uzšauj nikni pa žokli, bet spēles beigās draudzīgi sarokojas un tāds "next year, next year we will get you!" 😁 #Hokejs #Lielaishokejs