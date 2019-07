Ždanoka ievēlēta par EP Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietnieci

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte no Latvijas Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu savienības un pazīstamā Igaunijas krievvalodīgo tiesību aizstāve Jana Toma no Centra partijas trešdien ievēlētas par EP Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniecēm.

Par šīs komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Dolorsa Montserata no Spānijas Tautas partijas, bet par viņas vietniekiem līdz ar Ždanoku un Tomu kļuvuši Rišards Čarneckis no Polijas partijas "Likums un taisnīgums" un Kristina Maestre Martina de Amagro no Spānijas Sociālistiskās tautas partijas.

Pērn EP Lūgumrakstu komiteja slēdza petīciju par nepilsoņu vēlēšanu tiesībām Latvijā un Igaunijā, ko politiski atbalstīja trīs EP deputāti - Andrejs Mamikins, Tatjana Ždanoka, kuras darbu bija pārņēmis Miroslavs Mitrofanovs (LKS), un Jana Toma. Vienlaikus komiteja pēc Tomas iniciatīvas atbalstīja rezolūciju par minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā.

Kā tagad izteikusies Toma, Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietnieces amats ļaus viņai "iedarbīgāk aizstāvēt savu vēlētāju tiesības".

Jau ziņots, ka EP Lūgumrakstu komitejā darbosies arī bijušais Rīgas vicemērs Andris Ameriks.