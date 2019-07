Zdanovskis paziņo par atkāpšanos no amata

Par atkāpšanos no amata kolēģiem paziņojis Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis ("Mūsu partija"), apliecināja bijušais pilsētas mērs Rihards Eigims ("Mūsu partija").

Pēc Eigima teiktā, Zdanovski, līdzīgi kā viņu, neapmierina domē notiekošais un mēram Andrejam Elksniņam (S) lojālo iecelšana amatos pašvaldībā.

Par to, vai līdzīgi rīkoties varētu arī otrs mēra vietnieks Igors Prelatovs, kurš arī ievēlēts no "Mūsu partijas", Eigims nemācēja komentēt.

Viņš arī nevēlējās vērtēt, vai izmaiņas domes vadībā kārtējo reizi nesašūpos Elksniņa krēslu, jo "Daugavpilī neko prognozēt nevar - kas būs, neviens nezina".

Savukārt pats Eigims ir parakstījis aicinājumu pārējiem domniekiem nolikt deputāta mandātu. Viņš pats esot gatavs atteikties no darba domē, taču ar nosacījumu, ka iesniegumu parakstīs arī citi domnieki. Pašlaik gan kolēģi Eigima aicinājumu nav atbalstījuši.

"Iepriekš skaļi runāts par ārkārtas vēlēšanām. Bet tās prasa milzīgus līdzekļus. Es piedāvāju citu variantu - visi 15 noliekam mandātus un mūsu vietās nāks citi. Nebūs jēgas, ja no mandāta atteiksies četri vai 14, tas ir jāizdara visiem, jo ne jau Eigims, Elksniņš vai [Jānis] Lāčplēsis vainīgi notiekošajā, vainīgi visi 15," savu nostāju pamatoja Eigims.

Ar Zdanovski un Elksniņu aģentūrai LETA pašlaik nav izdevies sazināties.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", domes priekšsēdētāja vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā viņš turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Jau vēstīts, ka Eigims jūlija sākumā pēc Elksniņa ierosinājuma atbrīvots no Daugavpils domes Sociālo jautājumu komitejas vadītāja amata. Mērs savu ierosinājumu pamatojis ar komitejas neapmierinošo darbu.

Savukārt pirmdien, no AS "Daugavpils satiksmes" valdes locekļa amata atsaucot Romanu Savicki, viņa vietā uz laiku iecelts Sergejs Blagoveščenskis, ko vēl pērnā gada nogalē no šī uzņēmuma valdes atsauca toreizējais Daugavpils mērs Eigims.