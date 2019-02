Zeiļa atcelts no amatiem katoļu baznīcā

Latvijas Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa, kurš tiek turēts aizdomās kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību, šā gada janvārī atcelts no visiem oficiālajiem amatiem katoļu baznīcā, tostarp no darba Rēzeknē, un pārcelts uz Viļānu klosteri, kura baznīcā, ja to atļauj viņa veselības stāvoklis, izņēmuma gadījumos turpina veikt priesterisko kalpojumu – vadīt dievkalpojumus un arī uzklausīt grēksūdzes, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Jau vēstīts, ka piektdien, 22. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu, kurā aizdomās tiek turēts Zeiļa un divi citi vīrieši.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", Zeiļa jau šā gada janvāra sākumā atcelts no Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes, kā arī Dukstigala un Prezmas draudzes prāvesta pienākumiem, kā arī no Romas katoļu baznīcas Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieka amata un arī no Rēzeknes dekanāta dekāna amata. Tāpat viņš atcelts no Mariāņu kongregācijas klostera priekšnieka amata pienākumiem.

Viņš pārcelts uz Mariāņu kongregācijas, kurai viņš pieder, klosteri Viļānos, kas tagad arī ir viņa dzīvesvieta. Šāds lēmums pieņemts Mariāņu kongregācijas ģenerālim sadarbībā ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli izskatot šo jautājumu. Kā skaidro baznīcā, lēmums pieņemts Zeiļas veselības stāvokļa dēļ.

Šobrīd Zeiļam nav liegts darboties kā katoļu baznīcas priesterim, proti, viņš drīkst uzklausīt grēksūdzes un vadīt dievkalpojumus jeb svinēt svētās Mises.

Tā kā Viļānu klosteris apkalpo gan Viļānu, gan trīs vai četras apkārt esošās draudzes, bet garīdznieku, kuri, īpaši svētdienās, var pildīt šos pienākumus, nav pietiekams skaits, tad atsevišķās situācijās, ja Zeiļas veselības stāvoklis to atļauj, viņš šos pienākumus drīkst pildīt.

Kā skaidro baznīcā, šie pienākumi – dievkalpojumu vadīšana un grēksūdžu uzklausīšana – nav viņa obligātie pienākumi.

Savukārt tad, ja Zeiļas vaina viņam inkriminētajos nodarījumos tiks pierādīta un atzīta ar tiesas spriedumu, viņš tiks suspendēts, proti, viņam tiks atņemts garīdznieka jeb priestera amats un statuss, un viņš atgriezīsies laicīga cilvēka statusā.

Kā liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija, pēc policijas 22. februāra lēmuma nodot kriminālprocesu, kurā Zeiļa ir viens no aizdomās turētajiem, kriminālvajāšanai, jautājums par viņa pilnvarām un amatu baznīcā nav atkārtoti skatīts, jo īpaši tādēļ, ka jau janvārī viņš veselības stāvokļa dēļ atcelts no visiem līdz tam ieņemtajiem amatiem.

"Delfi" jau rakstīja, ka pērn Valsts policijas ONAP izmeklētāji saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas, par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši kādu bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem.

2018. gada 13. augustā ONAP sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 154.1 panta 2. daļas un Krimināllikuma 160. panta 5. daļas, kā arī pērnā gada augusta beigās Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimušus vīriešus.

Toreiz portāls "Delfi", atsaucoties uz savā rīcībā esošu informāciju, ziņoja, ka lietā aizturēts un vēlāk apcietināts priesteris Zeiļa, bet otra lietā aizturētā persona ir nu jau bijušais sociālā aprūpes centra (SAC) "Rīga" filiāles aprūpētājs.

Kā norāda policijā, izmeklēšanā likumsargi ieguvuši informāciju, ka šajā lietā ir divi cietušie – kāds bezpalīdzības stāvoklī esošs pilngadīgs vīrietis ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš pakļauts cilvēktirdzniecībai un seksuālai vardarbībai, kā arī vēl viens vīrietis, kurš cietis no seksuālās vardarbības un sākotnēji nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs.

Par aizdomās turētiem šajā kriminālprocesā atzītas trīs personas. 1955. gadā un 1958. gadā dzimušie vīrieši turēti aizdomās par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo.

Tāpat 1955. gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Abiem vīriešiem inkriminētas vairākas epizodes ilgstošā laika posmā no 2017. līdz 2018. gadam.

Savukārt 1945. gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Viņam tiek inkriminētas divas epizodes.

Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, kurās izņemti dažādi video un foto faili, kuros konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests naudai – vairāk nekā 20 tūkstošiem eiro un zelta monētām gandrīz 10 tūkstošu eiro vērtībā.

Policijā portālam "Delfi" norādīja, ka kriminālprocesa ietvaros veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai nostiprinātu iegūto pierādījumu bāzi.

Patlaban 1955. gadā dzimušajam vīrietim joprojām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka persona mēģinājusi ietekmēt vienu no iesaistītajām personām un panākt sev labvēlīgas liecības.

Savukārt 1945. gadā un 1958. gada dzimušajiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi – drošības nauda un policijas uzraudzība.