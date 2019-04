Zelenska turpmākā politika ir neatbildēta mīkla, uzskata Kols

Jaunievēlētā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska turpmākā politika ir neatbildēta mīkla, jo viņš pats nav nācis klajā ne ar kādiem paziņojumiem, sacīja Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (VL-TB/LNNK).

"Ievēlētā Ukrainas prezidenta Zelenska turpmākā politika ir neatbildēta mīkla, jo pats Zelenskis priekšvēlēšanu laikā nav devis skaidras indikācijas par savu nostāju daudzos jautājumos. Svarīgi, lai Zelenskis nemaina Ukrainas iesākto eiroatlantisko kursu, kas ir nostiprināts Ukrainas konstitūcijā," norādīja Kols.

Saeimas Ārpolitikas komisijas priekšsēdētājs piebilda, ka nedaudz ir bažas par to, vai Zelenskis nesāk samiernieciskuma politiku pret Krieviju un neatkāpjas no Ukrainas teritoriālās integritātes jautājumiem attiecībā uz Krimu un Austrumukrainu. "Tas būtu diezgan nodevīgi pret tiem tūkstošiem ukraiņu, kas zaudējuši savas dzīvības, cīnoties par valsts vienotību. Tomēr ir grūti kaut ko prognozēt, jo no Zelenska puses nav izskanējuši jebkādi skaidri vēstījumi par ārpolitiku," sacīja Kols.

Viņš piebilda, ka pagaidām Zelenskis ir izteicies tikai par iekšpolitikas jautājumiem, piemēram, par cīņu ar korupciju un oligarhiem. "Jāskatās, kā viņam veiksies ar reformu īstenošanu. Prezidentam Petro Porošenko ar šiem jautājumiem gāja smagi, tomēr bija uzņemts pareizais virziens," sacīja Kols.

Vienlaikus Kols uzsvēra, ka Zelenskis saņēmis ļoti lielu uzticības kredītu no Ukrainas pilsoņiem un viņa uzvara vēlēšanās ir ar vēsturiski visaugstāko atbalstu, kādu līdz šim nebija saņēmis neviens iepriekšējais Ukrainas prezidents.

"No Latvijas puses vienmēr saglabāsies atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei un valsts sāktajam reformu ceļam," piebilda Kols.

Kā ziņots, Ukrainā svētdien notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā pārliecinoši uzvarējis komiķis Zelenskis, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie rezultāti pēc gandrīz visu protokolu apstrādes. Par Zelenski nobalsojuši gandrīz trīsreiz vairāk Ukrainas pilsoņu nekā par pašreizējo prezidentu Porošenko.

Galīgie oficiālie rezultāti gaidāmi ap 30. aprīli.

Prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā pirms trim nedēļām, kurā bija 39 kandidāti, Zelenskis saņēma 30% balsu, bet Porošenko - 16% balsu.

Prezidenta amata termiņš ir pieci gadi.