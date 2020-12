Zemessargi apsargās Covid-19 saslimušo izolācijas telpas Rīgas patversmē

Lai palīdzētu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas, pārvarēšanas un seku likvidācijas pasākumos, Aizsardzības ministrija atbalstījusi Rīgas pašvaldības lūgumu sniegt palīdzību Rīgas patversmes Dienas centram Katoļu ielā 57, nodrošinot zemessargu iesaisti ar Covid-19 saslimušo izolācijas telpu apsardzē, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Telpu apsardze tiks veikta no 4. janvāra līdz 17. janvārim, nodrošinot četru zemessargu iesaisti divās maiņās diennaktī ar diviem zemessargiem katrā.

Nacionālie bruņotie spēki patlaban sniedz atbalstu Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centram "Mežciems", nodrošinot senioru veselības aprūpei nepieciešamā kvalificētā ārstniecības personāla, piecu ķirurģiskās aprūpes māsu, iesaisti centra darbā.

Tāpat, lai mazinātu saslimstības riskus, cilvēkiem bez dzīvesvietas ir paplašinātas iespējas uzturēties Rīgas patversmēs.

Klientiem tiek piedāvāta iespēja uzturēties patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām.

Darbinieki ir nodrošināti ar aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas un informē klientus par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu, kā arī par noteikto kārtību valstī ārkārtējās situācijas laikā.

Decembrī vidējais personu skaits dienā, kuras izmantoja naktspatversmes pakalpojumus, bija 612 cilvēki. Nepieciešamības gadījumā vietu skaits var tikt palielināts.

Visiem jaunajiem klientiem, kas ierodas patversmēs, obligāti jāuzrāda veikts Covid-19 tests. Ja tests nav veikts, tad sociālie darbinieki piesaka uz testa veikšanu, un līdz rezultātu saņemšanai klienti uzturas atsevišķā telpā.

Svētku brīvdienās iedzīvotāji aicināti izmantot silta ēdiena saņemšanas iespējas zupas virtuvēs. Ēdiens tiek izsniegts neuzrādot dokumentus un tikai līdzi nešanai savos traukos. Zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija.

Iedzīvotāji aicināti nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli, un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, aicināti izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Jau vēstīts, ka valdība pasludinājusi komandatstundu, kas būs spēkā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim, laika posmā no pulksten 22 līdz pulksten 5. Ierobežojumu izpildi pastiprināti uzraudzīs policijas darbinieki.