Zemgalē no lauksaimniecības tehnikas nozagtas navigācijas ierīces vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā

Zemgalē aktivizējušies navigācijas ierīču zagļi, un šomēnes no lauksaimniecības tehnikas nozagtas ierīces vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā, informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Viņa skaidroja, ka ar katru gadu arvien populārākas kļūst globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) izmantošana lauksaimniecības tehnikā, jo tās ļauj, piemēram, precīzi noteikt lauka platību, dozēt sēklas un ķimikālijas un ietaupīt līdzekļus. Tā kā GPS iekārtas var maksāt vairākus tūkstošus eiro un ir viegli demontējamas, tās piesaista garnadžu uzmanību.

Laika posmā no 7. līdz 8.maijam Dobeles novada Jaunbērzes pagastā, nakts laikā iekļūstot iežogotā teritorijā, no vairākiem traktoriem nozagtas GPS vadības iekārtas, nodarot aptuveni 24 000 eiro lielus materiālos zaudējumus. Minētajā laika posmā Jelgavas novada Līvbērzes pagastā no traktortehnikas nozagti monitori ar GPS antenām, nodarot aptuveni 27 000 eiro lielus zaudējumus.

Savukārt 12.maijā Jelgavas novada Platones pagastā garnadži nakts aizsegā nozaga GPS ierīces un datorus no vairākiem traktoriem, kas atradās apsargātā zemnieku saimniecības teritorijā.

Visos gadījumos policijā par notikušo ir sākti kriminālprocesi.

Kalniņa apgalvoja, ka policija ikdienā aktīvi strādā un veic dažādus profilaktiskos pasākumus, lai novērstu traktortehnikas zādzību riskus. Taču likumsargi aicina arī lauksaimniekus iegādāto traktortehniku neatstāt uz lauka bez pieskatīšanas, vēlams to aprīkot ar mūsdienīgu signalizāciju, kā arī padomāt par teritorijas profesionālu apsardzi. Tāpat ieteicams uzstādīt papildu GPS ierīci slēptā vietā, līdztekus jau rūpnīcā uzstādītajai GPS ierīcei, kā arī nodrošināt ar GPS signālu piekabināmo lauksaimniecības tehniku.

Paveicot visus lauksaimniecības darbus, GPS antenas un vadības blokus nepieciešams noņemt un uzglabāt slēgtā, drošā un labi apsargātā teritorijā, iesaka policijā. Lai GPS iekārtas zādzību gadījumā būtu vieglāk atrast, ieteicams GPS antenas aprīkot ar meklēšanas ierīcēm. Tāpat iespējams uzlikt radio signālu, kas ir analoģiska sistēma, taču to ir grūtāk slāpēt.

Ja saimniecības tuvumā tiek manītas aizdomīgas personas vai automašīnas, par to ir jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110.