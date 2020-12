Zeps: 'Latvijas attīstībai' nebija pieņemama aizdomu un nepamatotu apvainojumu ēna

"Latvijas attīstībai" (LA) Rīgas domes deputātiem nebija pieņemama nepamatotu aizdomu ēna, tādēļ tika pieņemts lēmums pamest kopīgo "Attīstībai/Par", "Progresīvie" frakciju, skaidroja bijušais frakcijas vadītāja vietnieks, Rīgas domes deputāts Viesturs Zeps (LA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc viņa teiktā, aizdomu ēnu vairoja ik pa laikam izskanējušie neizskaidrojamās izcelsmes jautājumi LA partijas biedriem, kā arī priekšlikumi, līdz pat mudinājumiem pamest partiju.

Zeps nenoliedza, ka viens no aiziešanas iemesliem bija arī nespēja strādāt vienā frakcijā ar Māri Mičerevski, kurš pirms neilga laika pameta LA un izteica dažādus pārmetumus partijai. Politiķis uzskata, ka Mičerevskis vairs nespējot kontrolēt savus publiskos izteikumus.

Zeps skaidroja, ka šādā situācijā godīgāk pret sadarbības partneriem, pret savas partijas biedriem un pret vēlētājiem esot veidot savu atsevišķo frakciju un turpināt sadarbību koalīcijā virzot savus priekšlikumus koalīcijas sadarbības padomē.

Politiķis uzsvēra, ka turpinās atbalstīt Rīgas domes koalīciju, jo LA ir daļa no tās. "Mēs esam daļa no koalīcijas, daļa no tiem, kas rakstīja tās programmu un rīcības plānu," teica Zeps.

Viņš radušos situāciju pārrunājis ar sadarbības partneriem un šobrīd ir pārliecināts, ka LA pārstāvei Ivetai Ratinīkai ir jāsaglabā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājas amats. Ratinīkas profesionalitāti izglītības jautājumos augstu vērtējot arī koalīcijas partneri.

Zeps pauda, ka LA aiziešanas no frakcijas mērķis nekādā ziņā neesot bijusi vēlme šūpot koalīciju, īpaši laikā, kad Rīgas domei ir priekšā ļoti sarežģīta budžeta pieņemšana.

"Mēs līdz šim esam strādājuši korekti un korekti aizgājām no frakcijas, lai turpinātu darbu koalīcijā," piebilda Zeps.

Politiķis atzina, ka, visticamāk, LA frakciju vadīs viņš.

Kā ziņots, trīs LA deputāti – Zeps, Anete Jēkabsone-Žogota un Iveta Ratinīka – nolēmuši pamest galvaspilsētas mēra Mārtiņa Staķa (APP) frakciju Rīgas domē, tomēr deputāti solījuši palikt koalīcijā.