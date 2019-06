Sestdien Cēsu pils parkā turpinās ikgadējais sarunu festivāls "Lampa", kurā divās dienās kopumā norisinās vairāk nekā 350 pasākumi. Portāls "Delfi" visu dienu sekos notikumiem Cēsīs teksta un video tiešraidē.

Festivāls 'Lampa 2019'

No pulksten 13 līdz 14.30 portālā "Delfi" varēs sekot līdzi diskusijai "Čempionu brokastis: Vai zīmoli drīkst glābt pasauli?". Diskusijā piedalās uzņēmējs Egils Grasmanis, žurnāla "Ir" galvenā redaktore Nellija Ločmele, LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis, uzņēmējs Normunds Bergs un labdarības fonda "Rozā vilciens" dibinātāja Zinta Uskale. To vada DDB Latvia stratēģiskā direktore Anna Celmiņa.

Festivāla pirmā diena bildēs. https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=138801

Pulksten 13 portālā "Delfi" video tiešraidē būs iespējams skatīties diskusiju "Čempionu brokastis: Vai zīmoli drīkst glābt pasauli?". Diskusiju rīko reklāmas aģentūra "DDB Latvia". Kā norāda diskusijas rīkotāji, DDB "Mīlētāko zīmolu topa" mērījumi parāda skaidru korelāciju starp to, ka cilvēcīgākie zīmoli – tādi, kuri ir godīgi, spēj atzīt savu vainu un dara labas lietas sabiedrībā – beigu beigās arī tiek visvairāk mīlēti un patērēti.

Daudz interesentu jau no pulksten 11 Tiesiskuma teltī klausās diskusiju par tiesnešu atbildības robežām, kā arī par viņu komunikāciju ar sabiedrību. https://twitter.com/Jurista_Vards/status/1144883393089409024

Diskusijā "Tehnoloģiju ķīlnieki" tiek apspriesta cilvēka un ikdienā pieejamu tehnoloģiju attiecības. "Skatoties uz savu automātisko zāles pļāvēju, es viņu sāku personificēt. Nebrīnītos, ja drīz būs nepieciešamas mūsu elektronisko ierīču kapsētas, jo mēs esam viņas iemīļojuši un uztveram tās kā daļu savas dzīves," pauž Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.

No pulksten 11 līdz 12.30 portālā "Delfi" var sekot līdzi diskusijai "Vai mēs esam pietuvojušies postdigitalizācijas laikmetam? Baltijas un Ziemeļvalstu pieredze".Diskusijā piedalās LU profesore, Neatkarīgās Izglītības biedrības valdes locekle Zanda Rubene, mediju politikas eksperte, pētniece un uzņēmēja Brit Stakston, Accenture Technology Ziemeļvalstu izpilddirektors Tomas Nyström, LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis

Labrīt! Portāls "Delfi" turpina ziņot no sarunu festivāla "Lampa". Šodien ir otrā - noslēdzošā pasākuma diena. Tā kā ierasts izskanēs ar politiķu cepināšanu.

Teksta un video tiešraides šovakar tiek noslēgtas. Jau rīt turpināsim vēstīt par notikumiem Cēsīs. Atgādinām, ka rīt, festivāla "Lampa" otrajā dienā, pulksten 17 norisināsies portāla "Delfi" rīkotā diskusija "Kā latvieti izaudzināt par ģēniju?". Tā būs skatāma video tiešraidē.

https://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/tilde-un-mobilly-it-nozare-akuti-trukst-specialistu.d?id=51231721

No pulksten 21.30 līdz 22.30 portālā "Delfi" skatāma tiešraide sarunai "Kāpēc kavēt attīstību?". Diskusijā piedalās pārstāvji no pašattīstības programmas "Go Beyond" un "International Coach Federation Latvia", kā arī NVO darbinieki un jaunieši.

Foto: "Delfi" rīkotā diskusija "Kā radīt saturu, kas liek apstāties?" https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=138789

Kas gan būtu festivāls bez noteikumiem!

Daudzi interesenti sapulcējušies, lai gūtu atbildi uz jautājumu: “Kāpēc puikas neraud?”

No pulksten 20 līdz 21.30 portālā video tiešraidē būs skatāma portāla "Delfi" rīkotā diskusija* "Kā radīt saturu, kas liek apstāties?". Diskusijas mērķis ir meklēt atbildi uz jautājumu, kā informācijas pārbagātībā un dinamiskajā ikdienas skrējienā pamanīt dažādu formu kvalitatīvu saturu. Kā to ne tikai piefiksēt, bet arī pilnvērtīgi un apzināti izdzīvot, gūstot gan emocionālo, gan intelektuālo baudījumu. Kopā ar satura radītājiem no dažādām nozarēm, kas dažādās izpausmes formās likuši sabiedrībai aizdomāties, un publiku meklēsim atbildi uz jautājumu, kā radīt un patērēt saturu, kas raisa domāšanu un atstāj pēdas. Diskusijā piedalīsies mediju politikas eksperte, pētniece un uzņēmēja Brit Stakston, komponists, pedagogs, publicists Andris Dzenītis, "Headspace" vadītājs Fredericijā, Dānijā Anders Friche un ilustratore, fotogrāfe Agnese Aljēna. *Diskusija notiek angļu un latviešu valodā.

Levits papildināja, ka šobrīd vienīgā alternatīva, kas vairāk apspriesta, ir federatīvā Eiropa jeb Eiropas Savienotās Valstis, taču šī opcija patlaban nebūtu labāka par pašreizējo ES modeli.

Vaicāti, vai ir kāda labāka alternatīva par Eiropas Savienību, jaunievēlētais Valsts prezidents Egils Levits noteica, ka, viņaprāt, patlaban labākas alternatīvas nav. “Ja mēs nosvītrojam ES no kartes, tas nozīmē Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes samazināšanos,” pauda Levits. Viņam pievienojās arī politiķis Roberts Zīle (NA), sakot, ka Latvijas interešu vārdā nav labāks alternatīvas kā būt ES dalībvalstij, jo visas citas ir sliktākas attiecībā uz gan uz brīvībām, gan vienlīdzību.

"Mēs vairs nevaram operēt ar vienu rāmi, kas tieši ir ģimene. Jo tās prakses ir ļoti dažādās. Piemēram, viena vecāka ģimene ir jau kaut kas pavisam ļoti tradicionāls," sacīja eksperts. https://www.delfi.lv/news/national/politics/sedlenieks-juristiem-noderetu-antropologisks-ieskats-taja-kas-isti-ir-gimene.d?id=51231677

Kariņš arī sacīja, ka vienmēr būs tādi, kas sarežģītām problēmām piedāvās vieglus risinājumus, bet, ja cilvēki būs apmierināti ar esošo situāciju, tad padomās: “Tas cilvēks ir nedaudz jucis, labāk prom.” Savukārt, ja iedzīvotājs būs neapmierināts ar esošo kārtību, tad ies pretējā virzienā, proti, piesliesies. “Tās ir finanšu krīzes tiešas sekas. Latvijā, ja skatāmies pēdējās vēlēšanas, tad vēlētājs nav radikalizējies. Nu Saeimas vēlēšanas padarīja parlamentu mazliet sadrumstalotāku – tas vienkārši padara manu darbu mazliet interesantāku,” noteica premjers.

“Par vēlētāju... Es nezinu, es pieņemu, ka vairums te esošo ir vēlētāji – gan Saeimas, gan pašvaldības, gan Eiroparlamenta vēlēšanās. Par populismu, tas nav tāds Eiropas politikas trūkums, bet vairāk vietējo pārvalžu trūkums. Kad ir vēlētājs ir neapmierināts, tad reaģē, piemēram, balsojot. Ja esmu neapmierināts ar dzīvi, tad balsošu par tiem, kas nav pie varas. Man ir pilnīgi skaidrs, ka lielākais izaicinājums ir domāt par to, kādus lēmumus mēs varam pieņemt, lai uzlabotu dzīves apstākļus iedzīvotājiem, lai cilvēki justu, ka rīt būs labāk nekā šodien. Ja iet pretējā virzienā, tad iet uz nestabilo pusi. Tādiem kā man ir atbildība, vai populisms valstī aug vai samazinās,” sacīja Kariņš.

Vaicāts, vai nepieciešama intensīvāka komunikācija ar vēlētāju, Kariņš smaidot atbildēja: “Tāpēc šeit arī sēžu.”

Runājot par vēlētāju, populismu un vēlēšanām, Levits skaidroja, ka EP ir kļuvis sadrumstalotāks, bet vēlētājs, attiecīgi balsojot, devis uzdevumu – sarunu procesu veidot aptverošāku, iekļaujošāku, ietvertu arī domas, idejas, valstis un grupas, kas varbūt stabilākā parlamentārā situācijā netiktu uzklausītas. “Tā jau ir faktiski tā ietekme, vēlētājs ir ietekmējis, dodot uzdevumu, lai interešu iesaiste būtu pēc iespējas plašāka.,” sacīja Levits. Ir jāizvēlas starp ātru risinājumu un iekļaujošu risinājumu, atbildot uz jautājumu, vai tas nepagarina procesu, sacīja Levits. “Nevari vienlaicīgi ātri un iekļaujoši, ir jāizzina un jāizvērtē attiecīgās intereses,” tā jaunievēlētais Valsts prezidents.

Runājot par ietekmi Eiropas Parlamentā (EP), Kariņš noteica, ka diez vai kāds domā par kādām abstraktām vērtībām, drīzāk - katrs domā par savām interesēm – vai nu valstiskām, partejiskām vai, piemēram, reģionālām. Kā piemēru viņš minēja Eiropas Komisijas vadītāja meklējumus. “Tiek meklēts risinājums, kas apmierina lielos un mazos,” sacīja Kariņš, piebilstot, ka tieši šī visu iesaistīto “apvienošana” nozīmē to, ka process ir garš. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šis process ir svarīgs – tas ir vērtību atspulgs.

Tāpat jāatgādina, ka arī mūsu kaimiņi – Igaunija – nebija mierā ar šādu EPPA lēmumu. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida šo lēmumu nodēvēja par apkaunojošu. "Šo sankciju iemesls bija rupjš starptautisko tiesību pārkāpums no Krievijas puses. Neviens no iemesliem, kuru dēļ 2014.gadā Krievijas balsstiesības tika apturētas, nav zudis," uzsvēra Kaljulaida. https://www.delfi.lv/news/arzemes/eppa-lemums-par-krievijas-balsstiesibu-atjaunosanu-ir-apkaunojoss-pazino-kaljulaida.d?id=51220717

https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijai-atjauno-balsstiesibas-eiropas-padomes-asambleja.d?id=51218533

Portāls “Delfi” jau vēstīja, ka, Krievijas balsstiesības EPPA tika atjaunotas, neskatoties uz Ukrainas spēcīgo pretestību. Par nobalsoja 118 EPPA locekļi, pret – 62, bet desmit balsojumā atturējās.

Diskusijā par ES nākotni Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle atgādināja par šīs nedēļas notikumu, kad Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja (EPPA) otrdien vienojās atjaunot Krievijas balsstiesības. Tās tika apturētas, reaģējot uz Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksiju 2014. gadā. “Tas ir kliedzoši,” noteica Zīle. Viņš arī norādīja, ka viņu nepārliecina arguments, ka tādā veidā tiks labāk aizsargāti Krievijas iedzīvotāji. “Tie nav tie argumenti, kas izšķīra šo jautājumu. Tie, kas pieņēma šo lēmumu, ir parādā Eiropas sabiedrībai paskaidrot kāpēc un ko tas dos Eiropas sabiedrībai kopumā,” sacīja Zīle.

Savukārt diskusijā "Mākslīgais intelekts - ideāls žurnālists vai bīstams satura manipulators?" eksperte no no Somijas norāda, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug arī ētikas prasības cilvēku uzvedībai internetā. "Ja tu tviterī ieraksti "igauņi nav pārāk gudri," mākslīgais intelekts to izlasa un veido savu priekšstatu par igauņiem. Mūsdienās mums jābūt atbildīgākiem par to, ko publicējam internetā," norāda Kristina Andersone, uzņēmēja un valdes locekle uzņēmumā "Airawise Oy".

“Es esmu vienmēr vadījies un vadīšos politikā pēc principa - tas kas ir labi Latvijai, Lietuvai, Polijai un, piemēram, Vācijai, ir jābūt labi arī Eiropai. Mani nekad nepārliecinās, ka tas ir slikti Latvijai, Lietuvai un daļai Austrumeiropas valstu, bet labi Eiropai,” strikts bija Zīle.

Savukārt Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle (NA) pauda viedokli, ka Eiropas vērtības būtībā ir vēsture, kas “gājusi pāri Eiropas kontinentam”.

“Ja agrāk bija domstarpības, tad tās risināja ar fiziskām cīņām caur kariem. Kopš Otrā pasaules kara ir attīstījies cits modelis, kur mēs tās risinām ar strīdiem un pārliecināšanu, ar bezgalīgām runām. Ja kāds ciešs, tad žoklis un sēžamvieta,” sacīja Kariņš.

“Ja tā padomā, kas šodien ir Eiropa. Tad tas ir ļoti attīstījies no 14. gadsimta, 15. gadsimta un 16. gadsimta. Šodienas Eiropas vērtības ir brīvība, demokrātija un likuma vara jeb pretī nebrīvībai autoritārismam un spēku varai. Tāda valsts un tauta kā Latvijai šīs trīs vērtības izprotam labāk, ar asāku tautas atmiņu nekā daudzi citi eiropieši. Pavisam nesen, pirms 30 gadiem, mums nebija brīvības, mums nebija demokrātijas un bija vara, bet ne likuma vara mūsdienu izpratnē,” savas domas pauda premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Tāpat viņš pauda, ka ir arī globālais līmenis, kur risināti vairāki jautājumi, tostarp klimata pārmaiņu jautājums. “Manis pēc Saeima var pieņemt likumu par klimata pārmaiņām, bet tas neko neietekmēs, šis jautājums jārisina globālā līmenī. ES tiek deleģēta risināt jautājumus, kurus valstis nevar atrisināt,” skaidroja Levits.

Jaunievēlētais Valsts prezidents Egils Levits diskusijas sākumā norāda, ka nepieciešams darboties visos līmeņos, lai atrisinātu nozīmīgus jautājumus. Pašvaldības līmenī ir jārisina tie uzdevumi, kas nozīmīgi pašvaldībā, Latvijas līmenī jārisina valstī svarīgie jautājumi, un ar to līdz 20. gadsimta vidum pietika. “Jo mēs gandrīz visus jautājumus varējām atrisināt ar mūsu valsts lēmumiem. Ja Saeima pieņēma kādu likumu, tad tas darbojas. Ir vesela virkne problēmu, ko mēs nevaram atrisināt ar valsts lēmumiem. ES ir unikāls veidojums. Pasaulē vienreizējs. Savienība, kurā valstis apvienojušās, lai kooperētos attiecīgo jautājumu risināšanā,” norādīja Levits.

Domapmaiņā "Izglītība 4.0: nākotnes skola jau šodien" uz akūto IT speciālistu trūkumu Latvijas tirgū norāda arī "Mobilly" vadītājs Ģirts Slaviņš: "Ja tad, kad meklējam programmētāju, uz vakanci piesakās pieci vai seši kandidāti, tie jau ir svētki. Parasti piesakās viens vai divi, un nav tā, ka mēs piedāvātu minimālo algu."

No pulksten 18.30 līdz 19.30 portālā "Delfi" video tiešraidē var sekot līdzi viktorīnai, komandu spēlei un sarunām: "Ārpolitikas čempionāts 2019: politiķi pret politiķiem". Ārpolitikas čempionāts notiks viktorīnas veidā, kurā punktus par pareizām atbildēm vāks un par balvu sacentīsies divas politiķu komandas.Ārpolitikas čempionātu vadīs Edijs Bošs, LĀI asociētais pētnieks, RSU asociētais profesors un žurnālists.

Par Eiropas Savienības (ES) nākotni pulksten 18 diskutēs Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV), jaunievēlētais Valsts prezidents Egils Levits un Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle (NA). Kā norāda diskusijas rīkotāji, aizvien aktuālāka kļūst dilemma par nacionālo vai federālo Eiropu, bet līdz šim ES vērtību pamati, kas ietver likuma varu, individuālas brīvības un demokrātiju, nav bijuši apšaubīti. Taču ES valstu līderiem un to sabiedrībām priekšā ir izvēle – vai nu vaidot ciešāku uz liberālām vērtībām balstīto savienību vai drīzāk raudzīties uz to kā nacionālo valstu ekonomiskās integrācijas projektu.

Domapmaiņā "Izglītība 4.0: nākotnes skola jau šodien" eksperti diskutē par programmēšanas speciālistu trūkumu nozarē. "Ik gadu beidz 700-800 IT speciālistu, bet industrijas pieprasījums ir vismaz 3000," pauž Uldis Dzenis, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un SIA "Tilde" valdes loceklis.

Uz skatuves "Dots" norisinās diskusija "Kāda ir krievu valodas vieta Latvijas sabiedrībā?". Tajā piedalās arī "rus.delfi" redaktore Ksenija Koļesņikova.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/ko-redzet-sarunu-festivala-lampa-iesaka-sabiedriba-zinamas-personibas.d?id=51168967

Šobrīd teltī "Valsts māja" iespējams sekot līdzi diskusijai "Vai valstij drīkst būt noslēpumi?". Tajā bez Valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Jēkaba Straumes un Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa piedalās arī portāla "Delfi" žurnāliste Gunita Gailāne.

Policija uz "Valsts māju" atvedusi arī dienesta auto ar jauno trafarējumu.

No pulksten 16 līdz 17.30 portālā "Delfi" tiešraidē skatāma saruna "Maldināšana – katra diena kā 1. aprīlis?". Tajā piedalās "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš, NATO Stratēģiskās Komunikācijas Izcilības Centra vecākais eksperts, pētnieks Sebastjans Bejs, filozofs un publicists Artis Svece un CERT.LV Attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis. Pasākumu vada publiciste un pilsoniskā aktīviste, komunikācijas vadītāja Linda Curika.

No pulksten 14 līdz 15.30 norisinās diskusija "Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki un izdegšana. Kas tas ir un ko ar to darīt?". Tajā piedalās arī "Delfi" žurnāliste Laura Dzērve.

Tvisteris ekspertiem.

Drošība pirmajā vietā. Šo kungu var atrast pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes telts. Šajā vietā festivāla apmeklētāji var pataustīt un iepazīt arī dažādus "gadžetus".

Īsais kurss - kā droši aizturēt likumpārkāpēju.

Foto: Aizrit pirmās festivāla "Lampa 2019" diskusijas https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=138767

“Žurnālisti nevar izsekot visam, atalgojuma publicēšana ir viens no veidiem, kā katra iestāde... Bija gadījums, ka darbinieki atklāja sarakstā cilvēkus, kurus viņi vispār nav redzējuši. Katrs no darbiniekiem var dot ziņu žurnālistiem, lai parok dziļāk. Mums nav to žurnālistu tik daudz, lai aptvertu visu,” savu viedokli izteica Poikāns.

“Es amatpersona esmu jau no 1994. vai 1995. gada. Pat neatceros, kad deklarāciju iesniegšanu iesniedza. Es deklarācijas esmu aizpildījusi no sākta gala, mani tas nav ne traucējis, ne mulsinājis. Man ir uzskats, ka saņemu nodokļu maksātāju naudu, un nodokļu maksātājiem ir tiesības saņemt informāciju,” atzina AT departamenta priekšsēdētāja.

No pulksten 14 līdz 15.30 portālā "Delfi" var sekot līdzi diskusijai ""Visi mani heito!!!": skolēnu kibervardarbības pieredze".Diskusijā piedalās: Rīgas Teikas vidusskolas psiholoģe Vineta Drāzniece, Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics,Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska un Sociālantropoloģijas studente Elžbeta Vītiņa.Pasākumu vada sociālantropologs, vardarbības pētnieks Artūrs Pokšāns.

Savukārt attiecībā uz valsts amatpersonu atalgojuma publicēšanu Salinieka sacīja, ka viņa kā valsts pārvaldes darbiniece ar atalgojumu, kas pieejams publiski, ir dzirdējusi par tādām kā nepatīkamām replikām par atalgojumu – ko vari un ko nevari atļauties. Savukārt pozitīvais aspekts ir tas, ka bija iespēja salīdzināt dažādu valsts iestāžu darbinieku atalgojumu. “Mēs redzējām, ka nav tā, ka par līdzvērtīgu darbu saņem vienādu atalgojumu,” pauda Salinieka, piebilstot, ka tas arī ļāva secināt, ka nav sasniegts mērķis, kas bija plānots ar Atlīdzības likumu

Runājot par nesen kā spēkā stājušos Datu aizsardzības regulu jeb GDPR un to, vai tas samazina iespēju piekļūt informācijai, Tieslietu ministrijas pārstāve Salinieka paskaidroja, ka nevaru sniegt ministrijas kopīgo viedokli, bet pēdējā gada laikā kopš GDPR esot vērojama manāma panika. “Ka mēs neiedodam par daudz informācijas. Rodas iespaids, ka privātā dzīve tiek pārlieku aizsargāta, nenotiek vairs šī svēršana. Strādājot tāds iespaids mums rodas,” noteica Salinieka.

Neo atminējās, ka viņam bijusi tiesvedība ar “Latvenergo” par tarifiem, piebilstot, ka vēl viens iemīļots veids, kā aizbildināties ar informācijas nesniegšanu, ir komercnoslēpums. “Atsūtīja daudz lapas un lielākā daļa bija tukšas. Izcenzēts. Dabiskajos monopolos tur būtu jābūt daudz plašākai iespējai būt caurspīdīgumam. Pat ja tā nav tieši budžeta nauda vai valsts manta, bet dabiskais monopols – tur prasībām būtu jābūt lielākām,” noteica Poikāns.

Uz tādu kā repliku, ka valsts kapitālsabiedrības nesaņem naudu no budžeta, bet nodarbojas ar komercdarbība, no kā arī tām ir finansējums, AT departamenta vadītāja Krūmiņa gan norādīja, ka arī šie uzņēmumi izmanto valsts resursu, kas uzskatāms par publisko mantu.

“Es atceros 2010. gadā, kad pieņēma likumu, ka valsts iestādes publicēs amatpersonu ikmēneša atalgojumu, jau tad tika izplatīts, ka ģimenēs būs konflikti, zinās, kurus aplaupīt. Sāka publicēt, bet es neesmu dzirdējis, ka no tā kāds būtu nomiris. Ja tu kaut kādā veidā saņem budžeta naudu, tad tev ir papildu pienākums,” savu redzējumu skaidroja Poikāns.

Atbildot uz repliku par to, ka Eiropā pastiprinājusies fizisko personu datu aizsardzība, Poikāns atgādināja, ka jau sākumā uzsvēra - svarīgi valstij radīt uzticību. Tas panākams daļēji arī atskaitoties, kā tiek tērēta nauda. “Pretējā gadījumā nevienam arī negribas maksāt nodokļus,” noteica Poikāns.

Diskusijā par informācijas atklātību un pieejamību, Kažoka pauda stingru pārliecību, ka informācijai par iestāžu un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību štatā esošajiem darbiniekiem, kā arī atalgojumu ir jābūt pieejamai nevis pēc žurnālistu pieprasījuma, bet gan brīvi pieejamai sabiedrībai apskatei internetā.

Šovakar pulksten 20 uz sarunu festivāls "Lampa" skatuves "Prožektors" – Diskusija: Kā radīt saturu, kas liek apstāties? https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/2764324240263097/

Vairāki diskusijas dalībnieki piekrita, ka informācijas atklātības jautājumā lielākā problēma ir nevis ar tiesisko regulējumu valstī, bet gan ar piemērošanu. “Redzu lielas problēmas piemērošanas jautājumos. Saistībā ar iestāžu darbu redzu, ka ir neizpratne, ko darīt ar ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumiem. Tas arguments [ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija – red.] nav pietiekošs, lai nesniegtu šo informāciju. Iestādēs nav gatavas izsvērt, kurai interesei dot priekšroku,” paskaidroja AT departamenta vadītāja, piebilstot, ka, viņaprāt, piemērošana un interešu izsvēršana ir, visticamāk, sarunas un diskusijas jautājums.

Vaicāts par caurspīdīgumu politikā, proti, kāpēc politiķi maina savu skatījumu, kad nonāk varas pozīcijā, Poikāns sacīja: “Viens aspekts ir tas, ka vieglāk prasīt no citiem, nekā pašam ievērot. Otrs – tad, kad pašam ir ko slēpt, tad kaut kā negribas. Solīt sabiedrībai vienmēr var kaut ko. Kā var nesolīt.”

“Informācijas atklātības jautājumam ir īpaša nozīme. Bez caurspīdības nebūs uzticības,” noteica Neo. Viņš arī piebilda, ka, piemēram, atalgojuma jautājumos izplatīti mīti - “visi zog” un “viss ir slikti”. “Ja paskatās, tad lielākā daļa valsts ierēdņu ir normāli un labi cilvēki. Tā viena melnā karote, tas darvas malks sabojā visu medus burku. Tās melnās avis ir kaut kā jāizķer. Tad labi būs visiem. Izņemot pašas melnās avis,” nosmēja Neo.

Poikāns vairāk ieteica palūkoties uz šo jautājumu no skatu punkta - “caurspīdība vairo uzticību”. Aktīvists, atsaucoties uz aptauju rezultātiem, sacīja, ka sabiedrības uzticība valdībai un Saeimai ir ļoti zema, tāpēc jārada uzticība, ka viss notiek caurskatāmi un godīgi.

Foto: Atklāj sarunu festivālu 'Lampa' https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=138761

AT departamenta priekšsēdētāja skaidro, ka parasti šajos gadījumos tas ir svēršanas jautājums, un iznākums katrā gadījumā var būt atšķirīgs. “Pamatā mēs esam devuši priekšroku sabiedrības interesei uzzināt šo informāciju, bet tas var būt arī citādi citos gadījumos,” tā Krūmiņa.

“Mūsu judikatūra ir vērsta, lai tas notiktu pēc iespējas atklātāk. Tajā pašā laikā neliela nianse ar ko saskaramies, ka informācija iedalīta vispārpieejamā informācijā un ierobežotas pieejamības informācija. Ierobežotas pieejamība nenozīmē, ka tas ir NATO noslēpums, ir iespējams paprasīt iepazīties, bet tas ir jāpamato, ar kādu mērķi tā tiks izmantota,” skaidroja Krūmiņa, piebilstot, ka parasti šādos gadījumos saduras divas intereses – sabiedrības intereses iegūt un pārbaudīt informāciju un personas tiesības uz privātumu.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Krūmiņa pauda atbalstu Kažokas teiktajam, piebilstot, ka AT jau no laika gala, kad sākts izskatīt lietas par informācijas atklātības jautājumiem, vienmēr lēmumi tiek virzīti uz to, ka sabiedrībai ir būtiski sekot līdzi kā tiek tērēta budžeta nauda, publiskie līdzekļi, kā amatpersonas darbojas sabiedrības interesēs.

Kažoka rezumē, ka nebūtu jāpamato iemesli kāpēc informācijas atklātība nav svarīga. Tā vietā būtu jāpamato kāpēc informācijas pieejamība izņēmuma gadījumos būtu jāliedz.

Pētniece Kažoka pauž viedokli, ka jautājums, kādēļ nepieciešama informācijas atklātība demokrātiskā valstī, ir jāpavērš otrādi. Viņasprāt, informācijas atklātība ir ierobežojuma tikai izņēmuma gadījumos. “Demokrātija balstās uz to, ka pašam iedzīvotājam ir jāsaprot, vai iesaistīties vai nē, bet lai to izdarītu, ir vajadzīga informācija. Lai ir tā sajūta, ka pilsonim - vienalga izmanto viņš vai ne - informācija būtu pieejamai. Iemesli nav tikai tas, ka tā ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa. Informācijas pieejamība padara dažādus koruptīvus darījums neiespējamus,” pauž Kažoka.

Šogad festivāla "Lampa" ietvaros aicinām uz divām "Delfi" rīkotām diskusijām, bet tāpat mūsu pārstāvji ir atsaukušies citu pasākumu organizatoru aicinājumiem, abās festivāla dienās plānojot piedalīties 17 dažādās sarunās. Tostarp šobrīd, laikā no pulksten 12.30 līdz 13.30, portāla "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš piedalās diskusijā "Vai tiešām cīņa par klikšķiem?". Vairāk par "Delfi" sarunu festivālā "Lampa" var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/delfi-par-mums/delfi-celvedis-sarunu-festivala-lampa.d?id=51214051

Pirmā diskusija, no kuras piedāvāsim teksta tiešraidi ir par informācijas atklātību publiskajā sektorā. To rīko zvērinātu advokātu birojs “Fort”, bet moderē – zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis. Par to, kad atteikt informācijas sniegšanu, diskutēs Augstākās tiesas tiesnese Veronika Krūmiņa, pētniece Iveta Kažoka, Tieslietu ministrijas pārstāve Inta Salinieka un sabiedriskais aktīvists Ilmārs Poikāns, kurš plašāk pazīstams kā Neo.

No pulksten 12.30 līdz 13.30 portālā "Delfi" video tiešraidē var sekot līdzi darbnīcai "Kā "spēlējoties" var apgūt eksaktos mācību priekšmetus?". Diskusijā piedalās Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra Prātnieku Laboratorijas programmas nodarbību vadītāja Babītes vidusskolas matemātikas skolotāja Marta Mikīte un Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu koordinators Miks Dzenis.

Ar svinīgo atklāšanu sākās sarunu festivāls "Lampa 2019". Portāls "Delfi" divu dienu garumā sekos līdzi notikumiem Cēsīs.