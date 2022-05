'Ziedot.lv' pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma pilnībā atjaunojusi platformas darbību

Pēc piektdienas rītā pieredzēta kiberuzbrukuma patlaban ir atjaunota platformas "Ziedot.lv" darbība, liecina "Ziedot.lv" paziņojums vietnē "Twitter".

Kā vēstīts, 11. maija pievakarē "Ziedot.lv" platformā tika uzsākta ziedojumu vākšana Pārdaugavā, Uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanai. Līdz ceturtdienas pulksten 23.59 šim mērķim bija saziedoti jau vairāk nekā 194 000 eiro.

Esam atpakaļ https://t.co/3OlZtlzvyZ Paldies tiem daudzajiem IT speciālistiem, kas šorīt jau no agra rīta piedāvāja dažādus palīdzības risinājumus. Cilvēkos ir spēks! To, ko nespēj viens, to spēj tauta! 💪