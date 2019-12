Ziemassvētku brīvdienās strādās atsevišķas pasta nodaļas; pabalstus un pensijas izmaksās ātrāk

Gada nogales svētkos 2019.gada 24., 25., 26. un 31. decembrī strādās atsevišķas pasta nodaļas lielākajos tirdzniecības centros, savukārt 2020. gada 1. janvārī visām nodaļām būs brīvdiena. Pensijas un pabalsti, kuru izmaksas datums ir 24. decembris, tiks izmaksāti 23. decembrī, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Pasts".

Valsts noteiktajās svētku brīvdienās 24., 25., 26. un 31. decembrī atvērtas būs atsevišķas pasta nodaļas lielāko pilsētu tirdzniecības centros. Pasta namiņš Doma laukumā būs atvērts līdz 31. decembrim un strādās svētdienās–ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10 līdz 22, bet gada pēdējā dienā – no pulksten 10 līdz 13.

2020. gada 1. janvārī visām "Latvijas Pasts" nodaļām būs brīvdiena, bet 2. janvārī pasta nodaļas strādās saskaņā ar katras nodaļas ceturtdienas darba laika grafiku.

Precīzs Rīgā, Mārupē, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī un Liepājā svētku brīvdienās strādājošo pasta nodaļu saraksts un to darbalaiki pieejami šeit.

Pensijas un pabalsti, kuru piegāde dzīvesvietā paredzēta 24. decembrī, klientiem tiks piegādāti un izmaksāti 23. decembrī.

Pēdējais sūtījumu piegādes datums pirms Ziemassvētkiem būs 23. decembris, savukārt pirms gadumijas – 30. decembris.