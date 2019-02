'Ziemeļeiropas galvenā bedropole' – soctīklotāji nikni par bedrēm noklāto Rīgu

Krasta iela, Čaka iela, Viestura prospekts, Jaunciema un Jūrmalas gatves – tās ir tikai dažas no ielām, par kurām soctīklos atrodams lērums sūdzību saistībā ar bedrainajiem Rīgas ceļiem, uz kuriem auto riepas sasitis neviens vien rīdzinieks.

Atsevišķos gadījumos cilvēki pat dalās ar bildēm, kurās redzams, kā iekāpuši bedrēs un guvuši savainojumus. Savukārt Rīgas mērs, izturot nu jau trešo uzticības balsojumu trīs mēnešu laikā, iepriekš domē sacīja, ka katrai bedrei Rīgas ielās pretī var likt sakārtotus bērnudārzus un citas iestādes. Tāpat mērs par bedrēm runāja piketā, kas tika organizēts viņa aizstāvībai pirms uzticības balsojuma. Tolaik, kā novēroja "Delfi", Ušakovs solīja bedru problēmu novērst. Tiesa gan, nesolot konkrētu novēršanas laiku un citus rīcības plāna soļus.

"Balta" apdrošinātāji TV3 ziņām iepriekš norādīja, ka uzņēmumā saņēmuši daudzus kompensāciju pieteikumus no autovadītājiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pieaugums, kā vēsta medijs, četrkārtīgs.



T:"Šajā laikā labāk nevienam nebraukt ar auto."

A:"Kāpēc?"

T:"Simt punkt ietesīs bedrē. Pats knapi varu izbraukt."

A:"Man vēl nav tiesību."

T:"Tev ir paveicies, mans draugs".#BezceRĪGA https://t.co/svu788wSGT— reālaIVFmamma (@realaGrutniecba) February 13, 2019