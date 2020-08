Ziepniekkalnā pirmie vēlētāji nobalsot Rīgas domes vēlēšanās dodas pirmajās iecirkņu darba minūtēs

Iespēju nobalsot Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās iedzīvotāji Ziepniekkalnā sākuši izmantot no pirmajām iecirkņu atvēršanās minūtēm.

Rīgas 118.vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Bauskas ielā izvietotajā Rīgas Jauno tehniķu centrā, plkst.16 jau bija sanākuši vairāki vēlētāji. Pie ieejas iecirknī izvietota informācija par Covid-19 dēļ ieviestajiem drošības pasākumiem, redzamā vietā atrodas dezinfekcijas līdzekļi, kā arī atkritumu tvertne izmantotām sejas maskām.

Uz vēlēšanu iecirkni sanākušie rīdzinieki pārsvarā izmanto sejas maskas, vairāki cilvēki - arī cimdus. Vairākumam cilvēku līdzi ir arī savas pildspalvas, par ko aicināja parūpēties Centrālā vēlēšanu komisija.

Uzrunātie pilsoņi šajā iecirknī norādīja, ka dodas šodien vēlēt, jo vēlāk nebūs laika. Vērtējot to, kā organizēts iecirkņa darbs Covid-19 apstākļos, uzrunātie cilvēki norādīja, ka vēlētos, lai visi cilvēki, dodoties balsot, līdzi ņemtu maskas. Uzrunātajiem cilvēkiem līdzi bijis viss nepieciešamais, lai "netērētu valsts naudu".

Iecirkņa priekšsēdētāja Dace Liepiņa skaidroja, ka cilvēku aktivitāte fiksēta no pirmajām iecirkņa darbības minūtēm, lielāku aktivitāti gan prognozējot vakarā, kad cilvēkiem beigsies darbs. Viņa norādīja, ka balsošanas telpā cilvēki tiek ielaisti pa trim, lai nodrošinātu nepieciešamo divu metru distanci.

Pusotra kilometra attālumā esošajā Rīgas 138.vēlēšanu iecirknī, kas izvietots Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā, rindas plkst.17 neveidojas, tomēr cilvēku plūsma ir regulāra. Pirmās stundas laikā iecirknī nobalsoja jau vairāk nekā 30 cilvēki.

Iecirkņa priekšsēdētāja Agra Mitrone pauda, ka pirmajā stundā novērotā vēlētāju aktivitāte ir salīdzinoši liela. Viņa pieļāva, ka tas varētu būt saistīts ar cilvēku vēlmi izvairīties no iespējamas drūzmēšanās vēlēšanu dienā 29.augustā, ņemot vērā Covid-19 riskus. Mitrone arī uzsvēra, ka šogad iecirkņu darbiniekiem ir īpaši liela darba slodze, ņemot vērā pienākumu ne tikai nodrošināt vēlēšanu procesu, bet arī īstenot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Kā vēstīts, šovakar plkst.16, sākoties iepriekšējai balsošanai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, durvis vēruši 156 vēlēšanu iecirkņi. Šodien iepriekšējā balsošana notiks līdz plkst.21. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.