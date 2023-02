Zigītis vairs neatnāks. Galantais un dāsnais 'pirmais populists' Joahims Zīgerists

"Mēs varam teikt tikai labus vārdus par viņu. Ļoti žēl, ka Zigītis aizgājis. To gadu jau viņam nemaz nebij’ tik daudz, varēja vēl padzīvot," saka Intas kundze no Jaunsvirlaukas. Viņa, līdzīgi kā citi "Delfi" uzrunātie Joahima Zīgerista pazinēji, slavē viņa dāsno sirdi – vēl šajos Ziemassvētkos no viņa saņemta dāvanu tūta. Viedokļi kā par politiķi gan dalās – vieni viņu uzskata par blēdi un populistu, citi par augsta ranga polittehnologu, taču visi atzīst: aizgājusi Latvijai vēsturiska personība. Zīgerists 29. janvārī būtu svinējis savu 76. dzimšanas dienu, taču nomira dienu pirms tās. Pēdējos četrus gadus viņu ļoti mocīja Pārkinsona slimība.

Zīgerista vārds visupirms asociējas ar banāniem – tos viņš dāļājis deviņdesmito gadu sākumā, zvejojot vēlētāju balsis, lai tiktu 5. Saeimā. Izdevās. Bet patiesībā tiem bija jābūt āboliem, sarunā ar "Delfi" atklāj Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Vācijā vadītājs Helmuts Salnājs, kurš Zīgeristu pazina vairāk nekā 25 gadus un satika ik pa laikam. "Viņš īstenībā gribēja, lai nopērk ābolus, bet palīgi aizgājuši uz tirgu un atnākuši ar banāniem, jo ābolu nebija. Doma bija tāda, lai vēlētājiem autobusā pa ceļam ir kas uzēdams, un sagadīšanās pēc tie bija banāni."

"Beidziet, to stāsta tie, kas kopā ar viņu to akciju organizēja! Cilvēkus no Rīgas autobusos veda uz Jelgavu, tur jāuzrāda, ka esi nobalsojis par pareizo, un par to iedeva banānus. Ja tu brauci, tev deva banānus, nebrauci – nedeva. Tas nebija tāpēc, lai pabarotu nabaga vecīšus, viņš bija ļoti gudrs mārketingā! Latgalē balsis pirka par šņabja glāzi, viņam kā no Vācijas atbraukušam tas laikam šķita mazliet par prastu