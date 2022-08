Zilaļģu dēļ aizliedz peldēties Sausajā Daugavā Katlakalnā

Atpūtas vietā "Nēģīši" Katlakalnā, kas atrodas pie Sausās Daugavas Ķekavas novadā, konstatētas zilaļģes, kuru dēļ noteikts aizliegums peldēties, informē Ķekavas novada dome.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš zilaļģu dēļ šāds aizliegums tika noteikts arī atpūtas vietā "Ķīķerītis", Daugavā, pretī Nāves salai.

Kā norāda pašvaldība, zilaļģes dabā dzīvo ūdenī un uz augsnes. To attīstību veicina ne tikai ūdens temperatūra, bet arī saules gaisma, zema aerācija, ūdenī nokļuvušās barības vielas no lietusūdeņiem, kanalizācijas ūdeņiem, putnu ekskrementiem, kā arī nogulsnes no neapēstas zivju un putnu barības.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus nebarot zivis un ūdensputnus.