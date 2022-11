Zināms vairums Saeimas komisijas vadītāju

Trešdien, 23. novembrī, deputāti iecēla vairāku parlamenta komisiju vadītājus, viņu biedrus un komisiju sekretārus, atsevišķu komisiju vadību uzticot opozīcijā strādājošajiem deputātiem.

Šodien Saeimas deputāti no sava vidus izvēlējās 12 komisiju vadītājus, bet atlikušo četru komisiju vadītāji tiks izraudzīti atsevišķās sēdēs ceturtdien, 24. novembrī.

Ārlietu komisiju vadīs Kols



Ārlietu komisiju turpinās vadīt Rihards Kols (NA), par priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Juris Viļums (AS), bet par komisijas sekretāri tika apstiprināta Irma Kalniņa (JV).

Tāpat komisijā strādās Iļja Ivanovs (S!), Juris Jakovins (ZZS), Armands Krauze (ZZS), Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Dmitrijs Kovalenko (S!), Edvards Smiltēns (AS), Ričards Šlesers (LPV) un Andris Sprūds (P).

Ārlietu komisija izskata ar ārlietām saistītus tiesību aktus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār ārlietu jomu. Pirms apspriešanas Saeimas sēdē komisija lemj par starpvalstu līgumiem, Latvijas pievienošanos starptautiskām konvencijām, kā arī citiem ar ārlietām saistītiem jautājumiem.

Komisijā tiek saskaņotas mūsu valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starpvalstu attiecību attīstībai. Komisija izskata un apstiprina nominēto Latvijas vēstnieku kandidatūras, un tās viedoklis ir rekomendējošs Valsts prezidentam, kurš ieceļ vēstniekus amatā.

Budžeta komisiju vadīs Čakša



Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadīs Anda Čakša (JV), par viņas biedru ievēlēja Artūru Butānu (NA), bet par komisijas sekretāri Aivu Vīksnu (AS).

Tāpat komisijā darbosies deputāti Uldis Augulis (ZZS), Svetlana Čulkova (S!), Mārtiņš Daģis (JV), Ilze Indriksone (NA), Rihards Kozlovskis (JV), Vilis Krištopans (LPV), Māris Kučinskis (AS), Viktors Pučka (S!), Andris Šuvajevs (P) un Viktors Valainis (ZZS).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija skata arī Finanšu ministrijas ziņojumus par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.

Valsts pārvaldes komisiju vadīs Mieriņa



Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju vadīs Daiga Mieriņa (ZZS), viņas biedrs būs Māris Sprindžuks (AS), bet komisijas sekretārs - Andrejs Ceļapīters (JV).

Komisijā darbosies deputāti Skaidrīte Ābrama (P), Anita Brakovska (ZZS), Oļegs Burovs (LPV), Raimonds Čudars (JV), Jefimijs Klementjevs (S!), Ingmārs Līdaka (AS), Uģis Mitrevics (NA) un Edgars Rinkēvičs (JV).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas kompetencē ir plašs jautājumu loks – valsts iestāžu un pašvaldību darbība, civildienests un valsts amatpersonu darbība, tostarp interešu konflikta novēršana, partiju finansēšana un priekšvēlēšanu aģitācija, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana, palīdzība dzīvokļa jautājumu un denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanā un nevalstiskā sektora darbība.

Cilvēktiesību komisiju vadīs Šmits



Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju vadīs Didzis Šmits (AS). Uz šo amatu pretendēja arī Linda Liepiņa (LPV), tomēr par viņu nobalsoja viens deputāts, turpretī par Šmitu – deviņi deputāti. Par komisijas vadītāja biedru tika ievēlēta Inese Lībiņa-Egnere (JV), bet par sekretāru - Leila Rasima (P).

Komisijā strādās deputāti Arvils Ašeradens (JV), Augusts Brigmanis (ZZS), Glorija Grevcova (S), Aleksandrs Kiršteins (NA), Linda Liepiņa (LPV), Ināra Mūrniece (NA), Anna Rancāne (JV) un Jānis Vucāns (ZZS).

Komisijas darbības joma ir ne tikai cilvēktiesību situācija valstī, sabiedrības integrācijas procesi, sabiedrisko mediju aktualitātes un reliģisko organizāciju darbība, bet arī dzimumu līdztiesības veicināšana, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs. Komisija izskata cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jomas likumprojektus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār nozares iestāžu darbu. Komisijas darbā aktīvi piedalās ministriju un citu valsts iestāžu amatpersonas, pašvaldību darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Revīzijas komisiju vadīs Kozlovskis



Publisko izdevumu un revīzijas komisiju vadīs Rihards Kozlovskis (JV), viņa biedrs būs Andris Šuvajevs (P), bet komisijas sekretārs būs Jānis Vitenbergs (NA).

Minētajā Saeimas komisijā strādās deputāti Skaidrīte Ābrama (P), Inga Bērziņa (JV), Andris Bērziņš (ZZS), Andrejs Ceļapīters (JV), Ilze Indriksone (NA), Krišjānis Kariņš (JV), Dmitrijs Kovaļenko (S!), Linda Matisone (AS), Ramona Petraviča (LPP), Viktorija Pleškāne (S!), Jānis Skrastiņš (JV), Viktors Valainis (ZZS) un Aiva Vīksna (AS).

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pamatdarbs ir Valsts kontroles ziņojumu izskatīšana un konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzība. Valsts kontroles auditētajām ministrijām un iestādēm ir pienākums komisijai sniegt informāciju par konstatēto trūkumu novēršanas gaitu. Ja institūcijas nav pilnībā novērsušas pārkāpumus, komisija noskaidro iemeslus, uzklausa argumentus un, izvērtējot situāciju, nosaka papildu termiņus trūkumu novēršanai. Komisija pārbauda Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību un likumību, kā arī parlamenta gada pārskatus.

Aizsardzības un iekšlietu komisiju vadīs Bergmanis



Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju vadīs Raimonds Bergmanis (AS), viņa biedrs būs Edvīns Šņore (NA), bet komisijas sekretārs - Jānis Skrastiņš (JV).

Komisijā darbosies deputāti Jānis Dombrava (NA), Ainars Latkovskis (JV), Igors Rajevs (AS), Aleksejs Rosļikovs (S!), Uģis Rotbergs (JV), Jana Simanovska (P), Edmunds Zivtiņš (LPV) un Andrejs Vilks (ZZS).

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārraudzībā ir nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu, korupcijas novēršanas jomas. Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko amatpersonu un institūciju vienotas darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā.

Juridisko komisiju vadīs Judins



Par Saeimas Juridiskās komisijas vadītāju tika ievēlēts Andrejs Judins (JV), par viņa biedru iecēla Edmundu Teirumnieku (NA), bet par komisijas sekretāru - Ati Deksni (AS).

Juridiskajā komisijā darbosies deputāti Gundars Daudze (ZZS), Igors Judins (S!), Inese Kalniņa (JV), Agnese Krasta (JV), Kristaps Krištopans (LPV), Gunārs Kūtris (ZZS), Atis Švinka (P) un Edgars Zelderis (P).

Juridiskās komisijas ziņā ir tieslietu jomas likumprojektu sagatavošana izskatīšanai Saeimā. Tie ir likumi, kas reglamentē tiesu sistēmas darbu, regulē materiālās un procesuālās tiesību normas, nosaka tiesu izpildītāju, notāru un advokātu darbību. Komisijas kompetencē ir lemt arī par izmaiņām atsevišķos vēlēšanu likumos. Tāpat komisija vērtē piedāvātās izmaiņas Saeimas kārtības rullī un valsts pamatlikumā – Satversmē -, kā arī pirms Saeimas balsojuma lemj par valsts kontroliera, tiesnešu un citu ar tieslietu sistēmu saistītu amatpersonu iecelšanu, apstiprināšanu un atbrīvošanu no amata.

Tautsaimniecības komisiju vadīs Matisone



Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju vadīs Linda Matisone (AS), viņas biedrs būs Kaspars Briškens (P), bet komisijas sekretārs - Mārtiņš Felss (JV).

Komisijā strādās deputāti Jānis Grasbergs (NA), Andris Kulbergs (AS), Kaspars Melnis (ZZS), Jānis Patmalnieks (JV), Viktorija Pleškāne (S!), Evika Šiliņa (JV), Ainārs Šlesers (LPV) un Jānis Vitenbergs (NA).

Tautsaimniecības komisija strādā ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Komisijas pārziņā ir arī enerģētikas sektors, būvniecība, satiksme un transports, kā arī reģionālā ekonomiskā politika.

Sociālo un darba lietu komisiju vadīs Bērziņa



Sociālo un darba lietu komisiju vadīs Inga Bērziņa (JV), par viņa biedru iecelts Andris Bērziņš (ZZS), bet par komisijas sekretāri - Ramona Petraviča (LPV).

Komisijā darbosies deputāti Hosams Abu Meri (JV), Edmunds Cepurītis (P), Raivis Dzintars (NA), Līga Kozlovska (ZZS), Lauris Lizbovskis (AS), Nataļja Marčenko-Jodko (S!) un Zane Skujiņa-Rubene (JV).

Sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā darba tiesības, nodarbinātības situācija un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums. Tās pārziņā ir gan sociālās un veselības jomas likumprojekti, gan nozares ministriju un iestāžu darba pārraudzība.

Ētikas komisiju vadīs Vucāns



Deputāti par Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadītāju iecēla Jāni Vucānu (ZZS), par viņa biedru tika iecelts Atis Deksnis (AS), bet par komisijas sekretāru - Raivi Dzintaru (NA).

Minētajā komisijā strādās deputāti Irma Kalniņa (JV), Jefimijs Klementjevs (S!), Agnese Krasta (JV), Gunārs Kūtris (ZZS), Nataļja Marčenko-Jodko (S!), Antoņina Ņenaševa (P), Nauris Puntulis (NA), Leila Rasima (P), Ričards Šlesers (LPV), Edgars Tavars (AS), Edmunds Zivtiņš (LPV).

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā strādā divi deputāti no katras frakcijas. Komisija sagatavo Saeimas ziņojumus par deputātu pilnvaru apstiprināšanu vai izbeigšanu, kā arī lēmuma projektus sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu. Komisija arī sniedz ziņojumu Saeimas sēdē par administratīvi sodītajiem deputātiem.

Tāpat komisijas uzdevums ir pārraudzīt Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskatīt kodeksa pārkāpumu lietas, kā arī sagatavot ikmēneša pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā.

Mandātu komisijas pienākumos ietilpst arī kolektīvo iesniegumu sākotnējā izvērtēšana, Saeimas lēmuma projektu sagatavošana par iesniegumu turpmāko virzību un uzdevumu, kas dots ar Saeimas lēmumu, kontrole.

Pieprasījumu komisiju vadīs Abu Meri



Saeimas Pieprasījumu komisiju vadīs Hosams Abu Meri (JV). Linda Liepiņa aicināja šīs komisijas vadību uzticēt kādam opozīcijas deputātam, tomēr viņas priekšlikums neguva atbalstu.

Par Abu Meri biedru tika ievēlēts Aleksandrs Kiršteins (NA), bet par komisijas sekretāru - Lauris Lizbovskis (AS).

Komisijā darbosies deputāti Arvils Ašeradens (JV), Česlavs Batņa (AS), Augusts Brigmanis (ZZS), Anda Čakša (JV), Gundars Daudze (ZZS), Iļja Ivanovs (S!), Inese Kalniņa (JV), Līga Kļaviņa (ZZS), Linda Liepiņa (LPP), Jānis Patmalnieks (JV), Viktors Pučka (S!), Jana Simanovska (P) un Edvīns Šņore (NA).

Pieprasījumu komisijas pamatuzdevums ir Saeimas deputātu pieprasījumu izskatīšana, kas adresēti valdības locekļiem. Izskatot konkrēto pieprasījumu, uz komisijas sēdi tiek aicināts Ministru prezidents vai attiecīgais ministrs.

Izglītības un kultūras komisiju vadīs Zariņa-Stūre



Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja amatā iecelta Agita Zariņa-Stūre (JV), par viņas biedru apstiprināja Česlavu Batņu (AS), bet par komisijas sekretāru - Nauri Puntuli (NA).

Komisijā strādās deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Jekaterina Dorošķeviča (S!), Mārcis Jencītis (LPV), Krišjānis Kariņš (JV), Līga Kļaviņa (ZZS), Antoņina Ņenaševa (P), Harijs Rokpelnis (ZZS) un Edgars Tavars (AS).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Ceturtdien turpinās izraudzīt komisiju vadītājus



Atlikušo četru komisiju vadītāji tiks izraudzīti ceturtdien, 24. novembrī.

Nacionālās drošības komisijas darbā piedalīsies Uldis Augulis (ZZS), Kaspars Briškens (P), Igors Judins ("Stabilitātei"), Vilis Krištopans (LPV), Māris Kučinskis (AS), Ainārs Latkovskis (JV), Ināra Mūrniece (NA).

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā gatavi darboties ir Raimonds Bergmanis (AS), Oļegs Burovs (LPV), Artūrs Butāns (NA), Mārtiņš Daģis (JV), Jānis Dombrava (NA), Glorija Grevcova ("Stabilitātei"), Juris Jakovins (ZZS), Andrejs Judins (JV), Armands Krauze (ZZS), Ingmārs Līdaka (AS), Anna Rancāne (JV), Ainārs Šlesers (LPV), Andrejs Vilks (ZZS), Agita Zariņa-Stūre (JV), Edgars Zelderis (P).

Eiropas lietu komisijā strādās Edmunds Cepurītis (P), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Jekaterina Dorošķeviča ("Stabilitātei"), Jānis Grasbergs (NA), Rihards Kols (NA), Kristaps Krištopans (LPV), Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Kaspars Melnis (ZZS), Igors Rajevs (AS), Harijs Rokpelnis (ZZS), Uģis Rotbergs (JV), Evika Šiliņa (JV), Zane Skujiņa-Rubene (JV), Edvards Smiltēns (AS), Māris Sprindžuks (AS), Andris Sprūds (P).

Savukārt llgtspējīgas attīstības komisijā strādās Anita Brakovska (ZZS), Raimonds Čudars (JV), Svetlana Čulkova ("Stabilitātei"), Mārtiņš Felss (JV), Mārcis Jencītis (LPV), Līga Kozlovska (ZZS), Andris Kulbergs (AS), Inese Lībiņa-Egnere (JV), Daiga Mierina (ZZS), Uģis Mitrevics (NA), Edgars Rinkēvičs (JV), Didzis Šmits (AS).