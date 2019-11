Ziņu dienesta producente Anita Brauna pamet TV3

TV3 ziņu dienesta producente Anita Brauna nolēmusi atstāt darbu šajā medijā, apliecināja žurnāliste.

Viņa klāstīja, ka lēmums vairāk ir personisks, taču sakritis arī ar pārmaiņām mediju grupā "All Media Baltics".

"Mana motivācija vairāk ir privāta, jo jau kādu laiku jūtos, ka jāmeklē jauni izaicinājumi," skaidroja Brauna, piebilstot, ka nevēlas producēt līdz pensijas vecumam.

Lai arī sarunās ar mediju grupas vadību producentei izteikts aicinājums turpināt darbu, viņa to darīs tikai līdz brīdim, kad būs zināma jauna ziņu dienesta komanda. Braunas lēmums darbu pamest, iespējams, dos iespēju darbu turpināt kādam no kolēģiem.

TV3 pārstāve klāstīja, ka sarunas ar ziņu dienesta žurnālistiem koncerna vadība plāno nākamnedēļ, bet ar producentiem tās jau notikušas.

Pagaidām Brauna nezina, kur turpinās karjeru, jo tagad vēlas atpūsties un "uzlādēt baterijas".

Brauna TV3 ziņu komandai pievienojās 2014.gada rudenī.

Jau vēstīts, ka piektdien mediju grupā "All Media Baltics", kas paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, sākta darbinieku atlaišana.

LNT rīta informatīvā raidījuma "900 sekundes" producente Dana France apstiprināja, ka ar piektdienu darba attiecības ar uzņēmu ir pārtrauktas. "Darbs uzteikts bez pamatojuma un bez paskaidrojumiem," uzsvēra France, piebilstot, ka ir izmaksāta atlaišanas kompensācija.

France pauda, ka, viņasprāt, uzņēmuma vadībai gan būtu jāsniedz paskaidrojumi par darba attiecību pārtraukšanas iemesliem.

Diktors Andris Auzāns apliecināja, ka viņam darbs uzteikts, sākot ar decembri. Auzāns LNT strādā kopš tās dibināšanas.

Aģentūrai LETA arī zināms, ka darba attiecības izbeigtas ar ilggadējo LNT ziņu raidījumu vadītāju Ilzi Dobeli.

Moderatora pienākumus beigs pildīt arī Ivo Goldmanis. Viņš sacīja, ka moderatora darbs medijā viņam nav bijis vienīgais, un TV ekrānos viņš parādījās ļoti reti. Līdztekus minētajam amatam viņš LNT veidojis ārzemju ziņas.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.

Jau ziņots, ka "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu. Mediju grupa izmaiņas veiks arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā.

Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

Tikmēr Kultūras ministrija ir uzdevusi NEPLP sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā, informēja KM pārstāve Lita Kokale.

NEPLP priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš norādīja, ka "All Media Baltics" lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Viņš skaidroja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka programmu formāts nav maināms. "NEPLP Apraides atļaujā apstiprinātā LNT saturiskā un tematiskā ievirze ir vispārēja un nekādā gadījumā nav maināma uz šauru nišas formātu, kas paredzēts kādai specifiskai auditorijai, kā izskanējis publiskajā telpā," uzsvēra Āboliņš.

"Latvijā veidots saturs neapšaubāmi ir viena no NEPLP prioritātēm. Esošā LNT Apraides atļauja paredz, ka vismaz 4% nedēļas raidlaika LNT ēterā jābūt ziņām," piebilda NEPLP loceklis.

Savukārt Latvijas Žurnālistu asociācijas valde publiskā paziņojumā skaidroja, ka ziņu dienesta slēgšana ir sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju nozarē pēdējā desmitgadē.

"Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nav uzskatījusi par vajadzīgu risināt mediju vides problēmas, tā vietā koncentrējoties uz savām attiecībām ar konkrētiem medijiem un to vadītājiem. Reaģējot uz ziņām par LNT ziņu dienesta slēgšanu, dzirdamas plakanas frāzes par informatīvās telpas drošību, ļauno spēku ieinteresētību, sabiedrisko mediju stiprināšanu. Tas pats, kas tiek atskaņots jau ilgu laiku," minēts LŽA paziņojumā, kurā organizācija aicina pāriet no runāšanas pie darbiem un izdarīt konkrētas lietas, tostarp LŽA aicina "All Media Baltics" ziedot daļu savas pērnā gada peļņas, izmaksājot pienācīgas kompensācijas darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības neturpināsies.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.