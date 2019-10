Zolitūdes traģēdijas krimināllietā varētu nozīmēt rezerves tiesnesi

Ja tiesneses Dzintras Zemitānes darbnespēja būs ilgstošāka, Pārdaugavas tiesa varētu lemt par rezerves tiesneša nozīmēšanu Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanai.

Tiesu administrācijas (AT) tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova informēja, ka Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšana Pārdaugavas tiesā tiek organizēta tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un ātrāku lietas iztiesāšanas procesu, bez neattaisnotas novilcināšanas.

"Vēršu sabiedrības uzmanību, ka ir jānodala tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilguma. Ja pirmstiesas kriminālprocesa, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ilgums ir bijis teju divi gadi, tad no otras puses, tiesvedības ilgums pašreiz ir trīs gadi un septiņi mēneši, jo tiesas izmeklēšana tika sākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2016. gada 1. martā, nevis pirmajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2015. gada 8. decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana un tās laikā risināti procesuāli jautājumi," skaidro Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa.

Tiesvedības laikā, no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 18. septembrim, nopratinātas vairāk nekā 450 personas un pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē tās pratinātas pat atkārtoti, liecina TA sniegtā informācija. Patlaban lietā ir pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kuras jau ir sāktas. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā.

Tiesas debatēs jau runājuši apsūdzības uzturētāji, cietušie un vairāki apsūdzēto personu aizstāvji. Kriminālprocesa virzība tiek nodrošināta, ņemot vērā tiesas sēžu atlikšanas, pārtraukumu pasludināšanas un citus iztiesāšanas laika objektīvus apstākļus. Tiesas process norit tik raiti, cik iespējams, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un izpildot visas procesuālās darbības, skaidro TA.

Kriminālprocesa pabeigšanas termiņš ir saistīts ne tikai ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu, bet arī ar citiem objektīviem apstākļiem, piemēram, tienešu darbnespēju.

No 2019. gada 3. septembra līdz 11. septembrim tiesa turpināja uzklausīt procesa dalībnieku debates, bet viens no apsūdzētajiem saslima, tādēļ tiesas sēde tika atlikta līdz 18. septembrim. Šā gada 14. septembrī saslima arī viena no tiesnesēm.

Ņemot vērā, ka krimināllieta ir noteikta iztiesāšanai koleģiāli triju tiesnešus sastāvā, bet tiesnesei ir darbnespēja, krimināllietas iztiesāšana ieplānotajos laikos nevar notikt.

Kriminālprocesa likuma nosacījumi paredz iespēju krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistīto tiesnesi aizstāt ar rezerves tiesnesi, turpinot un pabeidzot lietas iztiesāšanu jaunā tiesas sastāvā. Tiesnesei Dzintrai Zemitānei darbnespēja turpinās aptuveni mēnesi un oktobra beigās kļūs zināms, vai viņa ieradīsies darbā.

Ja darbnespēja būs ilgstošāka, tiks lemts par piemērotāko risinājumu, lai krimināllietas iztiesāšana varētu veiksmīgi virzīties uz priekšu, - krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistīto tiesnesi Dzintru Zemitāni aizstāt ar rezerves tiesnesi, norāda TA.

"Lēmums par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts, jo tad lietas iztiesāšanas virzība būtu atkarīga no katra tiesneša neplānotas prombūtnes. Iztiesāšanas turpināšana nebūs koleģiāli iespējama, līdz ar to var izveidoties situācija, ka krimināllietas iztiesāšana būtu jāsāk no jauna," uzsver Buliņa.

Jau ziņots, ka Zolitūdes traģēdijā cietušo sabiedriskā organizācija biedrība "Zolitūde 21.11." pirmdien, 21. oktobrī, pie tiesas nama Baldones ielā rīkoja protesta akciju, jo uzskata, ka ir vērojama tiesas procesa vilcināšana.