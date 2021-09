Žurnālistu darbs pandēmijā un nozares fragmentācija: Vai mediji piedzīvo uzticēšanās krīzi?

Ceturtajā podkāsta "Saturs nav semočkas" epizodē kopā ar Baltijas mediju izcilības centra vadītāju (BMIC) Guntu Slogu un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekli Sanitu Upleju – Jegermani spriežam, kā un ko domājam par medijiem un uzticēšanos, vai Latvijā mediji piedzīvo uzticēšanās krīzi? Abas raidījuma viešņas savā arodā ir pieredzējušas žurnālistes un redaktores. Upleja – Jegermane darba gaitas žurnālistikā uzsāka 1993. gadā, bet Sloga – 1996. gadā.

Trīs tēzes pēc sarunas

1. Podkāstā pieminējām Kultūras ministrijas pasūtīto pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību, tā īstenošanas termiņš bija 2020. gada oktobris. Pētījums, kurā aptaujāti iedzīvotāji arī par uzticēšanos medijiem, pieejams šeit. Aptaujā tostarp vaicāts, kuri trīs mediji respondentu ieskatā ir visuzticamākie, visbiežāk nosaukti LTV1, TV3 un "Delfi". Tomēr kopējais uzticēšanās rādītājs nevienam no nosauktajiem medijiem konkrētajā pētījumā nepārsniedz 30%.

2. Kā norādīja Gunta Sloga, ir ļoti grūti salīdzināt uzticēšanās līmeni medijiem deviņdesmitajos gados un mūsdienās, jo notikusi strauja tehnoloģiju attīstība un mediju fragmentācija. Ja savulaik politiķis, piemēram, laikrakstā "Diena" par sevi izlasīja kritisku rakstu, tas bija pamats viņa bažām vai bailēm, bet līdz ar sociālo mediju dominanci mūslaikos, reizēm kāds biežāk sabīstas no kritiska ieraksta "Twitter" vai "Facebook".

3. Domājot par uzticēšanos un sabiedrību, nedrīkst aizmirst, ka atšķirībā no citām Rietumu valstīm mēs esam ilgstoši dzīvojuši totalitārā režīmā, kur mediju vide bija izkropļota. Pēc neatkarības atgūšanas daļai cilvēku aizvien atmiņā ir laiki ar cenzūru un preses propagandas funkcijām.

Podkāsts "Saturs nav semočkas" domāts atraisītai sarunai par sabiedrībai pieejamu saturu, par mediju vides kvalitātes, pārvaldības un nozares attīstību. Šogad sešās epizodēs plānots spriest par jaunākajām mediju nozares attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Šeit ir vieta diskusijai, kā medijiem nodrošināt neatkarīgu un finansiāli patstāvīgu darbību laikā, kad pasaules tehnoloģiju "giganti" mazina to ienākumus. Kā augt gan tehnoloģiski, gan vienlaikus satura kvalitātes ziņā? Tāpat polarizētā sabiedrībā arvien būtisks ir jautājums par uzticēšanos medijiem – kāda ir šī uzticēšanās un kā to nosargāt?

