Zvanu pāradresācija un tiešsaistes sapulces. Kā ministrijas strādā attālināti

Ministrijās pārsvarā nav noteikts konkrēts dienu skaits, kas jāstrādā attālināti. Attālinātā darba dienu skaitu ietekmē noteikto uzdevumu izpildes apjoms, sarežģītība, iespēja konkrēto uzdevumu veikt attālināti, skaidroja Finanšu ministrijā (FM).

Aizsardzības ministrijā (AM) struktūrvienību vadītāji attālināto darbu organizē tā, lai tas netraucē konkrētu funkciju un uzdevumu izpildei. Tāpat struktūrvienību vadītājiem reizi nedēļā jāsniedz atskaite valsts sekretāram par paveikto gadījumā, ja tās darbinieks vai darbinieki strādā attālināti vairāk par divām dienām nedēļā.

Savukārt Kultūras ministrijā (KM) no pirmdienas, 12. oktobra, visas ministrijas struktūrvienības nodrošina viena līdz trīs pārstāvju darbu klātienē, bet pārējie var veikt darbu attālināti no mājām.

Gribētāju mazāk nekā varētāju?

Tā kā atšķiras ministriju noteiktās vadlīnijas, kā īstenojams attālinātais darbs, arī faktiskā situācija ministrijās ir ļoti atšķirīga, liecina portāla "Delfi" apkopotā informācija. Vairumā ministriju vismaz "uz papīra" attālināti strādāt nevar tikai tie darbinieki, kas strādā ar klasificētu informāciju.

Tās, piemēram, ir ministrijas, kur gandrīz visi darbinieki var strādāt attālināti. LM apkopotie dati liecina, ka tādi darbinieki, kuri vispār nevar veikt savus darba pienākumus attālināti, ir tikai divi, un tie ir automobiļa vadītāji. Vienlaikus, kā atzīst ministrijā, ir darbinieki, piemēram, vadības palīgi un lietveži, kuru attālinātās darba iespējas ir limitētas un atkarīgas no vadības darba organizācijas.

Arī Valsts kancelejā (VK) attālināta darba iespēja ir nodrošināta vairāk nekā 90% darbinieku, bet ne vienmēr to ir iespējams izmantot. To nosaka konkrētajā darba dienā veicamo darbu specifika. VK kopumā astoņiem darbiniekiem jeb 5% no kopējā darbinieku skaita savu darbu pienākumu specifikas dēļ darbu nav iespējams veikt no mājām.

Arī Ekonomikas ministrijā (EM) lielākajai daļai darbinieku ir nodrošināta iespēja strādāt attālināti. Tikai atsevišķu uzdevumu izpildei, kur nepieciešama īpaša programmatūra, apmēram desmit darbiniekiem ir nepieciešams būt EM telpās.