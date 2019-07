Zvērests, uzruna un Rīgas pils atslēgas – Levita pirmā darba diena. Teksta tiešraides arhīvs

Pirmdien, 8. jūlijā, norisinājās jaunievēlētā Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijas pasākumi. Levits ir sestais Valsts prezidents kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un desmitais kopš Latvijas valsts dibināšanas. Viņa pirmās darba dienas gaitām portālā "Delfi" varēja sekot video un teksta tiešraidē.

Pirmdiena Levitam sākās ar svinīgā solījuma došanu un uzrunu Saeimas ārkārtas sesijas sēdē un dalību valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā.

Svinīgā solījuma došanu klātienē aicināti bija vērot bijušie Latvijas Valsts prezidenti, Ministru prezidents, kā arī diplomātiskā korpusa pārstāvji.

Valsts prezidenta Egila Levita pirmā darba diena

"Brīvības piemineklis iemieso sevī stāstu par valsts dibinātāju un latviešu tautas valstgribu. Mūsu sapņus par brīvību, mūsu gatavību to izcīnīt un gatavību to nosargāt," norādīja Levits. "Brīvības piemineklī ir iekalti Neatkarības kara karavīru tēli. Toreiz viņi smagās kaujās izcīnīja Latvijas brīvību un neatkarību." https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-levits-uzruna-tautai-atgadina-brivibas-pieminekla-nozimi.d?id=51259285

Video: Prezidenta Egila Levita uzruna un svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa

Tagad Levits dodas uz iepazīšanās ceremoniju Valsts prezidenta darba kabinetā.

Tagad Valsts prezidents ar kundzi devies uz Rīgas pili, tur norisinās Raimonda Vējoņa simboliska Rīgas pils atslēgu nodošana Levitam. https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/2315358238581980/&show_text=0&width=560

"Paldies jums par uzklausīšanu un es ceru uz jūsu palīdzību," jaunais prezidents saka saviem atbalstītājiem.

Levitu sveikt pie Brīvības pieminekļa atbraukuši arī bijušie prezidenta kolēģi no Eiropas Savienības Tiesas.

Prezidents pie Brīvības pieminekļa sasveicinās ar iedzīvotājiem. Viņu sveic ar ziediem. "Pacilātas sajūsmas, es esmu optimists," žurnālistiem pēc savas uzrunas saka Levits. Atnākušie turpina gavilēt un novēlēt labas veiksmes.

Levits savā runā norāda uz Brīvības pieminekļa un tā pakājē iekalto vārdu - "Tēvzemei un Brīvībai" - nozīmi.

Levits ar kundzi pie Brīvības pieminekļa noliek ziedus, to pavada iedzīvotāju aplausi.

Pie Brīvības pieminekļa piebrauc Valsts prezidents. Levits pie pieminekļa tiek sagaidīts ar ovācijām un aplausiem.

Kā ziņo LTV, pie Brīvības pieminekļa, lai dzirdētu Levita runu, pulcējušies vairāki simti iedzīvotāju.

Pulksten 12 Valsts prezidents Levits teiks uzrunu pie Brīvības pieminekļa un piedalīsies svinīgā ziedu nolikšanas ceremonijā. Prezidenta runu klausīties aicināti iedzīvotāji. Valsts prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa ir jauna tradīcija inaugurācijas dienā. https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/388377205141047/&show_text=0&width=560

Īsi pēc stāšanās amatā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits jau saņēmis apsveikumus no vairāku desmitu valstu prezidentiem, tostarp, Krievijas prezidenta Vladimira Putina, aģentūrai LETA pastāstīja prezidenta preses pārstāve Aiva Rozenberga. Apsveikumus Levitam nosūtījuši kaimiņvalstu prezidenti - Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, kā arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Apsveikumus atsūtījis arī Polijas prezidents Andžejs Duda, Somijas prezidents Sauli Nīniste, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Azerbaižānas prezidents Ilhams Alijevs, kā arī Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers u.c.

Levits savā uzrunā Saeimā novērtēja savu priekšgājēju - bijušo Valsts prezidentu - darbu. https://www.delfi.lv/news/national/politics/zemgala-pieticiba-un-zatlera-radosais-aktivisms-ko-levits-noverte-prieksgajejos.d?id=51258389

Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/552876135246196/&show_text=0&width=560

Levits savā pirmajā uzrunā bija skarbs. Viņš aicināja mazināt Latvijā pastāvošos trūkumus: "Ir jāņem rokās slota un jāizmēž māja. No tiem mēsliem, kas ir sakrājušies 30 gados, kas velkas mums līdz, un kas mūs šodien šķir no augsti attīstītas, tiesiskas demokrātijas [..]." https://www.delfi.lv/news/national/politics/levits-ir-janem-rokas-slota-un-jaizmez-maja.d?id=51258085

Sākas valsts augstāko apbalvojumu pasniegšana Valsts prezidentam Egilam Levitam.

Saeimas ārkārtas svinīgā sēde tiek slēgta. Pēc solījuma došanas Saeimas priekšsēdētāja Mūrniece svinīgā ceremonijā Valsts prezidentam pasniegs valsts augstākos apbalvojumus, ko viņš saņems saskaņā ar Valsts apbalvojuma likumu. Valsts apbalvojumu likums nosaka, ka Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz katra ordeņa - Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta - augstāko šķiru, kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi. Levitam par nopelniem Latvijas valsts labā jau ir piešķirta un pasniegta Atzinības krusta augstākā šķira, līdz ar to Levits, stājoties Valsts prezidenta amatā, iegūs tiesības uz Triju Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņa augstāko šķiru, kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi.

Ziedi tiek pasniegti gan Valsts prezidentam Levitam, gan nu jau bijušajam prezidentam Raimondam Vējonim. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) Levitam vēl veiksmi jaunajā amatā, kā arī pasakās Vējonim par līdzšinējo darbu.

"Mēs esam tik lieli, cik mūsu griba," Levits saka deputātiem. "Strādāsim kopā Latvijas valstij! Paldies jums!"

Levits apzinās, ka ir pārņēmis stafeti no visiem saviem priekštečiem - bijušajiem Valsts prezidentiem. Viņš ir gatavs dot savu pienesumu.

Mums ir jāveic nopietns nesenās vēstures izvērtējums un latviskumam ir jāpiedod dziļāks saturs nekā ikdienā par to ir pierasts domāt, deputātiem norāda prezidents. "Mēs esam neatņemama Rietumu pasaules un Eiropas daļa," uzsver Levits. Viņš kategoriski noraida ideju, ka Latvija ir tilts starp Rietumiem un Austrumiem. Latvijai ir jākļūst par Ziemeļeiropas valsti.

"Latviskā identitāte ir atvērta un tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs," uzsver prezidents Levits.

"Es būšu pateicīgs par jūsu atbalstu un sadarbību," norāda Levits. "Mēs visi zinām, ka Latvija ir viena no visnevienliedzīgākajām valstīm Eiropā," savā uzrunā atgādina jaunais Valsts prezidents. Viņš aicina iestāsies par solidāru politiku.

Levits uzrunā Saeimu. "Mūsu valsti mēs esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējām paaudzēm," atzīst jaunais prezidents. "Mūsu uzdevums ir nodot valsti nākamām paaudzēm labāku nekā mēs saņēmām."

Levits atkārto zvērestu. Tas viņam izdodas.

"Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās sirdsapziņas," saka Levits. Taču viņam liek zvērestu atkārtot, jo saskaņā ar Satversmi prezidents uzņemas savus pienākumus pildīt "pēc labākās apziņas", nevis "sirdsapziņas".

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) Saeimas ārkārtas svinīgo sēdi pasludina par atklātu. Viņa aicina jaunievēlēto prezidentu zālē, lai dotu svinīgo solījumu.

Saeimas Sēžu zāles viesu sektors šodien ir reti pilns. Vērot vēsturisko brīdi bez plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sapulcējušies arī diplomāti.

Labrīt! Portāls "Delfi" visas dienas garumā sekos līdzi jaunievēlētā Valsts prezidenta Egila Levita pirmajai darba dienai. Jau pulksten 9 prezidents dos svinīgo solījumu.