ZZS jau tagad zina, ka pēc vēlēšanām neatbalstīs Kariņa vadītu valdību

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde 14. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā, diskutējot par tālākām darbības perspektīvām, vienojusies neatbalstīt tādas valdības izveidi, kuru vadītu pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), portālu "Delfi" informēja ZZS pārstāve Dace Kārkliņa.

ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze pauda pārliecību, ka "Kariņš ir izgāzies gan kā premjerministrs un izpildvaras vadītājs, gan kā ministru komandas līderis".

"Neviena krīze nav atbilstoši vadīta un risināta. Lēmumi ir haotiski, novēloti un sabiedrībai neskaidri," uzskata ZZS līderis, norādot, ka Kariņš nav spējis iedziļināties arī atsevišķu nozaru jautājumos, kas novedis pie mediķu streika un draudēja ar pedagogu nemieriem.

Tajā pašā laikā ZZS uzsver, ka nākamajai valdībai ir jādarbojas kā vienotai komandai Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai ar spēcīgu līderi priekšgalā. ZZS premjera amata kandidāts ir Aivars Lembergs.

Pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma pētījumu kompānijas SKDS veiktā aptauja liecina, ka nedēļu pirms 14. Saeimas vēlēšanām ZZS ir otrs populārākais politiskais spēks, par kuru balsis gatavi atdot 7,3% aptaujāto.

Jau vēstīts, ka ar saukli "Mēs esam mainījušies!" partiju apvienība "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS) 18. jūlijā kā premjera amata kandidātu 14. Saeimas vēlēšanās nosauca Aivaru Lembergu, šo lēmumu pamatojot ar socioloģiskajām aptaujām, kuras liecina par "vislielāko tautas atbalstu" Lembergam.

Pasākumā politiskā spēka līderis Armands Krauze uzsvēra: "ZZS bija, ir un būs. Mēs esam mainījušies!". Uzrunā Krauze citēja Raini, apgalvojot, ka "pastāvēs, kas mainīsies".

Skaidrojot ZZS premjera amata kandidāta izraudzīšanās kārtību, Krauze uzsvēra, ka partiju apvienībai bijis svarīgi, lai premjera amata kandidāts ir pieredzējis un zina, kā pārvarēt esošo krīzi. Tāpat svarīgs bijis "tautas viedoklis".

Kopumā ZZS vērtēja trīs potenciālos premjera amata kandidātus – Andreju Vilku, Viktori Valaini un Lembergu. "Vienojāmies, ka virzīsim to, kam ir lielākais atbalsts tautā, pat apsteidzot šī brīža premjeru," pauda Krauze. Viņš vēlāk precizēja, ka atsaucas uz 2021. gada oktobrī publicētu SKDS aptauju. Tāpat Krauze atzina, ka politiskais spēks ir veicis atkārtotas aptaujas, kurās "Latvijas tauta atzīts, ka Lembergs ir piemērotākais ZZS premjera kandidāts".

Jau vēstīts, ka ilggadējas ZZS partneres – Latvijas Zaļā partija un Liepājas partija iepriekš paziņoja, ka tās izstājas no ZZS, un 10. maijā kopā ar Latvijas Reģionu apvienību paziņoja par kandidēšanu 14. Saeimas vēlēšanās no "Apvienotā saraksta", kura viens no dibinātājiem ir uzņēmējs Uldis Pīlēns.

Savukārt 1. jūnijā ZZS kopsapulcē vienojās par politiskās apvienības papildināšanu, tai pievienojoties Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai (LSDSP ).