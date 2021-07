Kā modernajā Olaines cietumā palīdz tikt vaļā no alkohola un narkotisko vielu atkarības

Olainē uzbūvēta pirmā Latvijā jauna koncepta kriminālsodu izpildes iestāde, kura atbilst modernajam apzīmējumam "Pozitīvo pārmaiņu laboratorija". Pozitīvo pārmaiņu laboratorija ir resocializācijas centrs, kas ir jauns korpuss esošajā Olaines cietumā – Latvijas cietumu slimnīcā. Resocializācijas centrs ir paredzēts 200 notiesātajiem, kuri cieš no vielu – alkohola vai narkotiku – atkarības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārmaiņu laboratorijas nosaukums ir daļa no vielu atkarībā esošo notiesāto resocializācijai veltītā projekta "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību", ko līdzfinansē Norvēģijas valdība.

Uz sarunu aicinājām Olaines cietuma priekšnieku Dmitriju Kaļinu.

Pēc kādiem kritērijiem notiek atlase un kā ieslodzītie nonāk Olaines centrā?

Dalība programmā ir brīvprātīga, tātad uz brīvprātības principa, klientam pašam ir jāvēlas strādāt ar savu atkarību, piespiedu kārtā mēs nevienu iesaistīties programmā nespiežam. Ja viņš izvēlas iesaistīties programmā, tad raksta cietuma, kurā izcieš sodu, priekšniekam iesniegumu. Katrā cietumā ir "Atkarīgo centra" koordinators – cietuma darbinieks –, kuram ir papildu pienākums būt "Atkarīgo centra" koordinatoram. Saņemot šādu iesniegumu, centra koordinators veic pārrunas un dokumentācijas pārbaudi, respektīvi, viens no priekšnosacījumiem iesaistei ir vēlme, bet mēs arī pārbaudām, vai ir pamatots lūgums tikt iesaistītam atkarību mazināšanas programmā – ir jābūt vai nu diagnosticētai atkarībai (ir bijis narkologa uzskaitē brīvībā un par to ir atzīme personas lietā), vai noziedzīgais nodarījums ir izdarīts alkohola vai narkotisko vielu apreibinošā stāvoklī. Arī tas var būt par pamatu tikt iesaistītam un strādāt ar savām atkarībām.

Ja pēc informācijas pārbaudes viss ir kārtībā, tad notiek trīs obligātas intervijas, lai pārbaudītu viņa motivāciju, vai tā ir pietiekama, vai nekas nav mainījies un persona joprojām vēlas iesaistīties programmā. Ja viss ir kārtībā, tad tiek rakstīts iesniegums Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei par iesaisti atkarību mazināšanas programmā. Tas tiek izskatīts, un tiek dots norīkojums pārvest personu pie mums uz centru. Tiek parakstīta vienošanās, ka persona piekrīt un vēlas iesaistīties programmā, un mēs ar viņu sākam strādāt.

Vai es pareizi saprotu, ka ilgāk par gadu cilvēki šajā centrā nepavada? Vai ir arī gadījumi, kad cilvēki paliek ilgāk?

Ir bijuši gadījumi, kad ir bijuši ilgāk. Šobrīd mēs arī esam iniciējuši grozījumus MK noteikumos, jo šad un tad mēs redzam nepieciešamību strādāt ar personu ilgāk. Respektīvi, mēs gribam noņemt maksimālo uzturēšanās laika ierobežojumu.

Kāpēc bija līdz gadam? Tāpēc, ka mums centrā ir divas programmas – "Atlantis" un "Pathfinder" – un abu programmu maksimālais ilgums ir līdz pusgadam (4–6 mēneši), tāpēc MK noteikumos tika ierakstīts, ka persona centrā pavada laiku līdz gadam, bet praksē, reālajā dzīvē sastapāmies ar to, ka kādam šis laiks ir nepieciešams mazliet ilgāks vai arī, piemēram, persona tiek iesaistīta programmā un mēs konstatējam, ka programma ir pabeigta un līdz atbrīvošanai palikuši 2 mēneši. Nav lietderīgi viņu sūtīt atpakaļ uz ieslodzījuma vietu, jo tur mūsu pienesums būs grūti noturams, tāpēc šo atlikušo laiku ir lietderīgāk pavadīt centrā.

Kāda ir ikdiena cilvēkiem šajā centrā – kā tā paiet? No kādām aktivitātēm tā sastāv?

Ikdiena ir tāda, ka 6.30 viņiem ir rīta celšanās. Katrā kamerā ir duša un tualete, tad viņiem ir jāsaved sevi kārtībā – jānomazgājas, jāiztīra zobi. Tad ir kameru durvju atvēršana un kopīgā nodaļas rīta vingrošana. Tā kā mēs izmantojam terapeitiskās kopienas principu, tad mēs mācām ikdienas rutīnas darbus un visiem ir viss jādara kopā, lai mācītos dzīvot sabiedrībā.

Tad seko brokastis, pēc brokastīm katrai nodaļai ir savs dienas plāns. Tas mainās pa nedēļas dienām, bet aptuveni ir viens un tas pats. Ir grupu nodarbības vai individuālās nodarbības, vai darbs ar psihologu. Psihologi mums vada gan grupu nodarbības, gan individuālās pārrunas. Trīs reizes nedēļā katrai nodaļai ir obligāta sporta nodarbība; mums ir liela sporta zāle, kurā tie iet sportot, un centrā mēs arī praktizējam tikai un vienīgi komandas sporta veidus; nav atļauti individuālie sporta veidi un svaru cilāšana, ar ko ieslodzītie aizraujas tā sauktajā "klasiskajā cietumā". Mums sākumā arī tika rakstīts daudz iesniegumu un pat sūdzības par to, ka mēs neatļaujam, bet mēs savu pozīciju aizstāvējām.

Mēs sportojam ne tikai sportošanas pēc (ņemot vērā, ka atkarības nevienu stiprāku nepadara un veselībai par labu nenāk), bet arī, lai izmantotu sportošanu socializācijai un komandas darbam, jo viena no lielākajām problēmām ir tā, ka šie cilvēki neprot komunicēt savā starpā; tas, kas viņus saista, ir alkohols vai narkotikas, un bez narkotikām viņi nezina, kā pavadīt brīvo laiku. Viņiem nav ar citiem cilvēkiem kopīgu interešu, un tad ar šo kopīgo sportošanu mēs parādām, ka var alkohola vai narkotiku lietošanu aizvietot ar kaut ko citu.

No sporta veidiem tie ir: volejbols, florbols, basketbols, mini futbols – viss, kas sporta zālē var notikt, arī frisbiju spēlējam. Darbinieki arī piedalās kopīgajā sportošanā.

Pa vidu, protams, ir pusdienas, vakariņas, pastaiga svaigā gaisā vienu stundu. Dienas vidū ir klusā stunda, kad mēs viņus atkal ieslēdzam kamerās, ar domu nedaudz ļaut atpūsties, jo diena ir diezgan intensīva un informācijas tiek dots daudz. Protams, lai gan tā saucas "klusā stunda", gulēt nav obligāti – tas nav tā kā bērnudārzā, bet arī darbiniekiem ir nepieciešama šī stunda, jo darbinieki strādā divās maiņās (rīta un vakara maiņa) un šī stunda ir iespēja abām maiņām satikties un nodot aktuālo informāciju un dokumentāciju.

Ir paredzēts arī brīvais laiks, parasti uz vakarpusi – televizora skatīšanās, mājas darbu pildīšana, vēstuļu rakstīšana.

Režīms izklausās ļoti piepildīts un intensīvs. Cik viegli šie cilvēki adaptējas šādai, visticamāk, viņiem neierastai situācijai? Kā viņi pierod?

Dažādi. Daži iekļaujas labprāt, un nav nekādu sarežģītību vai grūtību, bet es teiktu, ka 50 pret 50, jo mums nav tādas precīzi uzskaitītas statistikas. Pārsvarā pirmais mēnesis visu parāda. Ir gadījumi, kad cilvēks jūtu karstumā uzraksta iesniegumu, ka viņš atsakās no programmas un ka viņam tas nav izturami, bet mēs, protams, veicam pārrunas, skaidrojam un cenšamies saprast, kāpēc tas tā; izdodas arī pārliecināt tomēr turpināt dalību, izskaidrojot, ka tas ir vajadzīgs un nepieciešams, tad pamatā piekrīt un adaptējas.

Kā jūs teiktu, kāda ir specifika, strādājot ar ieslodzītajiem, kas sirgst ar atkarībām? Kas ir lielākie izaicinājumi šādās situācijās?

Atkarības esamība nozīmē papildu sarežģījumus, strādājot ar šiem cilvēkiem. Atkarība ietekmē cilvēka personību, uztveri, lēmumu pieņemšanu utt.

Es pieļauju, ka darbs ar atkarīgiem ieslodzītajiem ir daudz sarežģītāks?

Arī bez atkarībām mūsu klienti nav tā vieglākā kategorija, ar ko strādāt. Tāpat kā brīvībā – cilvēks ar atkarību būs "smagāks" nekā cilvēks bez atkarības, vienalga, vai tas būtu, piemēram, komunālajā pārvaldē mēģināt viņam kaut ko izskaidrot – viens normāli saprot, otrs mazliet savādāk saprot.

Un tieši tāpēc arī šis centrs tika radīts – es, protams, negribu izteikt tādu apgalvojumu, jo man šādu statistikas datu nav, bet centrs jau sākotnēji tika veidots ar domu, ka mūsu sistēmā ir liels procents dažāda veida atkarību, līdz ar to centrs ir nepieciešams, jo bez darba ar atkarību pārējā resocializācija ir apgrūtināta. Tas ir kā sākt būvēt māju no otrā stāva vai no jumta. Risku un vajadzību izvērtējums parāda, ka viņam, piemēram, ir atkarības problēma, izglītības trūkums, darba iemaņu trūkums utt., un nav jēgas viņam sākt atsākt izglītību vai mācīt darba iemaņas, jo nav strādāts ar atkarību. Izejot brīvībā, pirmais, ko viņš dara, – viņš meklē atkal apreibinošās vielas, nevis iet strādāt.

Kādi ir veiksmes stāsti – kas, jūsuprāt, līdzšinējā darbā ir izdevies un kas nav?

Par panākumiem. Saprotiet, mēs nekad neliekam sev par mērķi izmainīt noteiktu skaitu cilvēku. Es arī vienmēr cenšos darbiniekiem teikt, lai viņiem nebūtu līdzpārdzīvojumu, ja kāds atkrīt, un tad arī darbinieki var to uztvert kā savu neveiksmi, ka mums neizdevās. Nē, ne jau mums neizdevās, bet gan, iespējams, tas cilvēks nav gatavs.