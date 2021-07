Kā savienot sodu ar resocializāciju jeb vai no sitēja var izsist sišanu ar sišanu?

Šīs ir domāšanas atšķirības jeb kļūdas, kuras šim cilvēkam ir jāmaina, un tas prasa milzu darbu.

Šim rakstam iedevām nosaukumu "Vai no sitēja var izsist sišanu ar sišanu?". Kā jūs komentētu šo tēzi?

Ja vien jūs neapsitat šim indivīdam ar āmuru abas rokas tā, ka tas vairs nespēj lietot kulakus, tad nē. Visbiežāk šis indivīds ar vardarbību ir saskāries bērnībā un tieši sišanas dēļ viņš ir pārvērties par sitēju.

Tas var būt saistīts arī ar noteiktiem gēniem. Ir pētījumi par MAOA (Monoamīnoksidāze A) gēnu. Ja šis gēns bērnam ir, bet vecāki viņu audzina normāli, tad tas nekādi neizpaužas, un viņš var būt aktīvāks, kļūt par sportistu, piemēram, bokseri, bet visādi citādi viņš nekad neapdraudēs citu sabiedrības locekli. Tomēr, ja vecāki pret viņu būs vardarbīgi, viņam aktivizēsies šī gēna daļa un viņš paliks par fizisku varmāku.

Ja cilvēkam nav šī gēna, tad arī pēc cietsirdīgas izturēšanās par fizisku varmāku viņš nekļūs. Visticamāk, ka viņš dzīvē gan cietīs no depresijas un jutīsies kā upuris, turoties no jebkādiem konfliktiem pa gabalu.

Iepriekšējā projektā, kuru veidoju, sarunājos ar uz mūžu notiesātajiem, un visi kā viens apgalvoja, ka pirmos gadus vienkārši sēdēja un pārdomāja dzīvi. Pēc palīdzības, komunikācijas, ne pēc kā nevērsās. Tikai pēc gadiem trīs, četriem saprata, ka nepieciešama komunikācija ar citiem, palīdzība, atbalsts. Vai psihoterapijā ir termiņi un robežas, kad cilvēkam vispār sāk interesēt palīdzība?

Vīrieši, kuri ir agresīvi, dzīvo antisociālā vidē, kaujas, zog, ir mačo tipa indivīdi, kuri trauksmi, skumjas un palīdzības lūgšanu uzskata par vājuma izpausmi. Tāpat kā vēršanos pie ārstiem, īpaši psihoterapeitiem, jo viņi uzskata, ka ir pilnīgi veseli. Ieslodzījumā jau sākas pārdomas par dzīvē paveikto un nodarīto. Bieži sākas depresija, un mačo domāšanas tips sāk atkāpties. Tiesa, biežāk šīs personas pievēršas reliģijai, jo kapelāns ir pieejams un arī reliģija runā par dzīvi un padarītajiem grēkiem. Nereti viņi novēro to, ko dara citi, un, ja citi vēršas pēc palīdzības, tad arī viņi var sākt to darīt.

Ir cilvēki, kuri noziegumu izdara spontāni. Iespējams, alkohola reibumā vai spraigā strīdā. Ir personas, kuras apzinās savu problēmu – vēlmi vai tieksmi uz noziegumu. Ja cilvēks, kurš nojauš savu problemātiku, vēršas pēc palīdzības pie psihoterapeita, vai ir iespējams potenciālo noziegumu novērst?

Jā, ir, bet kā jau minēju, nav tādu ideālo metožu. Šādos gadījumos nepastāv nekādas garantijas. Piemēram, pie psihoterapeitiem regulāri dodas cilvēki, kuri domā par pašnāvību, bet diemžēl to reizēm arī izdara.

Ir cilvēki, kuri atrodas ieslodzījuma vietās. Pamet tās. Atkal atgriežas. Recidīvs. Noziegumi ir zādzības, nevardarbīgas epizodes. Kā saka – nav dzīvi iemācījušies. Tomēr ir cilvēki, kuriem ir maniakālas tieksmes, sauksim to – cilvēki ar diagnozi. Vai resocializācija te vispār spēj ko labot?

Ja mēs runājam par, piemēram, sērijveida slepkavām, kuriem kā likums ir psihopātisks raksturs, tad lielu lomu spēlē gēni. Šādā gadījumā cilvēki vāji izjūt vai nemaz neizjūt negatīvas emocijas. Tie var nejust skumjas, depresiju, trauksmi un pat bailes no nāves. Viņiem ir arī paaugstināts sāpju slieksnis, līdz ar to vecāku siksna nešķitīs nekas tāds, kas liktu atteikties no nepareizas uzvedības. Viņiem ir arī pazeminātas empātijas spējas – tie nespēj iejusties otra cilvēka ādā. Viņiem neattīstās vai nav attīstījušās tādas īpašības kā līdzjūtība, iejūtība, līdzcietība. Trūkst arī vainas apziņas. Līdz ar to rehabilitēt ir ļoti grūti, dažreiz pat neiespējami.

Ir psihoterapeiti, kuri apgalvo, ka šādas personas nav iespējams ārstēt ne grupā, ne individuāli, bet citi atkal spēj nodibināt kontaktu ar tādu antisociālu personu, iespējams, savas harizmas dēļ, bet daļa psihoterapeitu nemaz nevēlas ar šādiem indivīdiem strādāt, jo baidās no tiem, līdz ar to arī nespēj nekādi palīdzēt.

Es teiktu, ka drīzāk nē, nekā jā.

Nu nevar ar viņiem strādāt no jauniešu vecumam līdz kādu 40 gadu vecumam. Tikai pēc 40 samazinās asinīs cirkulējošā testosterona daudzums, līdz ar to beidzot samazinās agresija un seksualitāte. Ir gūts gana traumu dzīvē, un, kā saka – ir gana atšaudīties no policistiem un vajadzētu sākt dzīvot mierīgāku dzīvi. Tad varbūt ir vērts pastrādāt, bet arī jāskatās ļoti individuāli.

Lielākā daļā noziedznieku par tādiem kļūst jau bērnībā. No vecākiem, no apkārtējās vides. Ideālā pasaulē – kas būtu jādara, lai to samazinātu un jau pašā saknē atrisinātu šo problēmu?

Ideālā pasaulē – tās ir ideālas un veselīgas attiecības starp vecākiem un bērnu.

Ko tas nozīmē? Tās ir ārkārtīgi lielas prasības, proti, vecākiem bērnam jāvelta milzum daudz laika. Ar viņu jānodarbojas. Bērnam ir jābūt kādai personai, ar kuru identificēties un no kuras mācīties dzīvot pareizi, kā iegūt pozitīvas emocijas sabiedrībai pieņemamā veidā.

Par to, cik stipra ir vecāku ietekme uz bērna emocijām, var pārliecināties "Sastindzinātās sejas eksperimentā".

Māte komunicē ar savu bērnu, bērns reaģē, spēlējas, priecājas. Tad māte uz divām minūtēm "iesaldē" savas emocijas un nepievērš nekādu uzmanību. Bērns uzreiz to jūt un sākumā cenšas par sevi dot ziņu, atgādināt. Tad bērnam sākas trauksme, nemiers, sāk spārdīties un raudāt. Tas ir tikai divu minūšu eksperimentā.

Tagad iedomājaties, ka vecākiem šāda sejas izteiksme ir mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi. Dažādu iemeslu dēļ – varbūt vecākiem ir depresija, varbūt viņi viens pret otru visu laiku ir agresīvi, varbūt viņi ir alkoholiķi. Tas viss veido un maina smadzeņu struktūru bērnam. Komunikācija ietekmē smadzeņu struktūru. Komunikācija spēj aktivizēt vienus gēnus un deaktivizēt citus. Rakstura īpašības veidojas no bērna un vecāku komunikācijas.

Sabiedrības informēšanas kampaņa "Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties! Resocializācija ieslodzītajām un sodu izcietušajām personām" tiek īstenota projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.