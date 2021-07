Kāda ir ieslodzīto ikdiena cietumos – stingra dienaskārtība un rutīna

Latvijā šobrīd ir deviņas ieslodzījuma vietas. Brasas cietums kopš 2019. gada aprīļa ir slēgts, savukārt jaunais Liepājas cietums vēl ir tapšanas stadijā.

Nedaudz statistikas

Latvijā pastāv atklātā tipa, daļēji slēgtā tipa, slēgtā un izmeklēšanas tipa cietumi.

Pašlaik strādā Iļģuciema cietums, Rīgas Centrālcietums, Valmieras cietums, Olaines cietums, Liepājas cietums, Jēkabpils cietums, Jelgavas cietums, Daugavgrīvas cietums un Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.

Cietums ir pilsēta pilsētā

Ļoti būtiski ir saprast, ka jebkuras ieslodzījuma vietas prioritāte ir drošība. Gan tiem, kas ārpus sienām, gan tiem, kas iekšpus. Ja pilsētā pazudīs elektrība, ieslodzījuma vietā tā saglabāsies un neviens durvis atspiest ar roku vaļā nevarēs. Tāpat katrā ieslodzījuma vietā ir pašiem savs medpunkts, pirtis, baznīca jeb kapella, kur par dzīvi un grēkiem padomāt, virtuve, ēdamzāle, skola un klases, kur mācīties un apgūt profesijas, veikals, kurā iepirkties, drēbju mazgātаvаs, radošo darbu telpas, darba vietas, guļvietas un jebkas, kas nepieciešams dzīvošanai un labošanās darbiem. Arī psihologs ir pieejams un pat zobārsts. Tiesa, bez maksas zobus tikai izrauj. Ja sagribаs plombu – nāksies rakstīt iesniegumu un gādāt naudiņu, lai tiktu pie zobārsta.

Ikdienas rutīna visās ieslodzījuma vietās ir teju vienāda

Celšanās katru rītu ir 6.30. Tad seko rīta tualete, guļamvietu un personīgo mantu sakārtošana līdz 6.45. Brokastis tiek pasniegtas no 7.00 līdz 8.00. Katram ir jāvelta laiks kameras uzkopšanai un satīrīšanai – šim darbiņam ir atvēlēts laiks no 7.00 līdz 9.00.

Ikdienas pastaigu nozīmē vecākais korpusa uzraugs. Tā ir stundu gara un norisinās laika posmā starp brokastīm un naktsmieru. Tikšanās ar radiniekiem, draugiem, likumiskajiem pārstāvjiem, administrācijas pārstāvjiem, sazvanīšanās pa telefonu un citas darbības – viss notiek pēc iepriekšēji sastādīta grafika vai pamatojoties uz rīkojumiem vai iesniegumiem.

Kad pulkstenis nosit 12.00, tad līdz 13.30 tiek pasniegtas pusdienas, bet vakariņas ir no 17.30 līdz 18.30. Vakara tualete un sagatavošanās nakts mieram ir laika posmā no 21.30 līdz 22.00.

Laiks no 22.30 līdz 6.30 paredzēts nakts mieram.

Katrā ieslodzījuma vietā – arī savs veikals

Protams, ar ierobežotu preču klāstu. Saskaņā ar Latvijas likumiem, notiesātie, kuri atrodas ieslodzījuma vietās, drīkst noteiktā laikā apmeklēt veikalu un par savu naudiņu (kura atrodas uz personīga konta) iegādāties pārtikas produktus un citas pirmās nepieciešamības preces. Ieslodzītie, kuri atrodas zemākajā cietuma pakāpē, pirkumus var veikt ar cietuma darbinieku starpniecību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, no higiēnas precēm ieslodzītajiem pienākas zobu suka (viena katru gadu), kā arī 50 grami zobu pastas, rullis tualetes papīra, 100 grami saimniecības un 50 grami tualetes ziepju katru mēnesi. Ja kaut kas no šī aptrūkstas – veikalā ir iespēja to iegādāties. Svarīgi atcerēties, ka nekas cietuma veikalā nesaturēs alkoholu.

Lūk, kas ir nopērkams cietuma veikalos:

maize un konditorejas izstrādājumi bez krēma;

piens un piena produkti;

gaļas produkti;

sālītas un kaltētas zivis;

dažādi konservi;

cukurs, cukura aizvietotājs, sāls;

dārzeņi, augļi, biezeņi, ievārījumi, medus un rieksti;

tēja, kafija, kakao, sausais buljons, minerālūdens, sulas un bezalkoholiskie dzērieni;

kancelejas preces, pastmarkas;

trauki (šķīvji, bļodiņas, krūzes) un polietilēna tara;

sērkociņi, šķiltavas un tabakas izstrādājumi;

spoguļi (ne lielāki par 20 x 30 сm), apavu sukas, apavu krēmi, diegi un adatas, šampūns, ziepes, veļas mīkstinātājs, zobu sukas, zobu pasta, sejas un roku krēms, ķemmes, manikīra šķērītes, mehāniskie un elektriskie skuvekļi, krēms pirms un pēc skūšanās, higiēnas preces un citi kosmētiskie līdzekļi, kuri nesatur spirtu;

elektriskie pagarinātāji un elektriskie ūdens sildītāji ar automātisku izslēgšanās mehānismu;

galda spēles;

baterijas un televīzijas kartes;

galda un rokas pulksteņi;

bezrecepšu vitamīni;

apģērbs.

Ēdināšanas normas nosaka Ministru kabinets

Lai pabarotu visus klientus, pavāri virtuvēs sāk rosīties jau no 4.00 rītā. Pavāri, pašsaprotami, ir paši ieslodzītie. Latvijas ieslodzījuma vietās noteiktas sešas uztura normas, un tās ir noteicis Ministru kabinets.

Pamatnorma. Sezonāla ēdienkarte – brokastis, pusdienas un vakariņas.

Otrā uztura norma ir paredzēta nepilngadīgajiem.

Trešā uztura norma ir paredzēta sasirgušajiem ieslodzītajiem, ir spēkā medicīniskās daļas palātās un ir pielāgota pēc saslimšanas veida un nopietnības. Arī nepilngadīgajiem.

Ceturtā uztura norma ir paredzēta veģetāriešiem vai personām, kuras savā uzturā nelieto gaļu un/vai zivis.

Piektā uztura norma paredzēta nepilngadīgajiem veģetāriešiem vai personām, kuras savā uzturā nelieto gaļu un/vai zivis.

Sestā ir speciālā uztura norma tiem, kuri īslaicīgi atrodas ārpus ieslodzījuma vietas un viņiem netiek nodrošināta ēdienreize. Piemēram, viņi tiek vesti pie zobārsta, uz tiesas sēdi utt. Šajā uztura normā ietilpst banānu čipsi, auzu pārslu cepumi ar rozīnēm un negāzēts ūdens.

Ja ieslodzījuma vietas ārsts konstatē noteiktu produktu nepanesamību vai alerģijas, var norīkot specifisku ēdienkarti, piemēram, bez glutēna, cukura un tamlīdzīgi, bet ja ieslodzītais ir garāks par 195 centimetriem, viņam tiek noteikta norma, kura ir uz pusi lielāka par noteikto paredzēto dienas normu.