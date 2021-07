Kanāda ir korekcijas iestrādņu fenomens

Tādēļ Norvēģija ir valsts, no kuras varam mācīties atbildību, piemēram, valsts un nevalstiskā sektora kooperācijas jautājumos. Tāpat kā gluži praktiskus risinājumus brīvības atņemšanas soda izpildē, kuriem Latvijā jau ir sekmīgi pilotprojekti – tās ir terapeitiskās kopienas likumpārkāpējiem, kas cieš no vielu atkarības, kontaktpersonu sistēma, kurā nozares profesionālis kļūst par likumpārkāpēja padomdevēju, kā arī profesionāļu un likumpārkāpēju mijiedarbības veidi, kas drošības efektu cietumā ļauj panākt ar kopīgu lietderīgu nodarbju, ne tikai ar restu un novērošanas kameru palīdzību. Projektos, kas tiek īstenoti ar Norvēģijas valdības finansiālu atbalstu, šī valsts nav tikai administrators un donors – sadarbības partneriem sodu izpildes sektorā ir principiāli svarīgi, lai to pieredze citās valstīs tiktu pārņemta cik vien iespējams kvalitatīvi un ar izpratni par cēloņsakarībām. Visbeidzot – Norvēģijas cietumi, ko sabiedrība Latvijā mēdz dēvēt par "sanatorijām", ir tikai skandināvu filozofijā par labklājības valsti dibināta nepieciešamība pēc vides, kurā likumpārkāpējs spēj saglabāt cilvēcisku cieņu, kas ir tik nepieciešama sekmīgai integrācijai demokrātiskā sabiedrībā.

Savukārt