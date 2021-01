Aprūpes iestāžu darbinieku atbildība: redzot netaisnību, ir jārunā!

"Kad sāku publiski runāt par ārpusģimenes aprūpes sistēmas nežēlību pret bērniem, nebija tāda Trauksmes celšanas likuma, kas paredz gan to, kā celt trauksmi un pie kā vērsties, gan nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību. Man nācās pašai iziet visu procesu no sākuma līdz galam, sākotnēji nezinot, kam varu uzticēties, un meklējot palīdzību dažādās institūcijās," atceras Andrija Likova, psiholoģe un ģimenes psihoterapijas speciāliste, kura 2017. gadā ziņoja par vardarbību pret Jelgavas bērnunama bērniem. Tas bija viens no skaļākajiem trauksmes celšanas gadījumiem Latvijā, kas aizsāka sistēmiskas pārmaiņas.