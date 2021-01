No 2019. gada 1. maija, kad stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, paredzot mehānisma izveidi kompetento iestāžu informēšanai un trauksmes cēlēju aizsardzībai, līdz gada beigām saņemti 435 iesniegumi. No tiem par trauksmes cēlēju ziņojumiem atzīti 119 – tātad tikai mazliet vairāk nekā ceturtā daļa. Kas īsti ir trauksmes celšana, un kā tā ir saistīta sabiedrības interešu aizstāvību – par to izpratne vēl jāveido. Vienlaikus vairums aptaujāto ir dzirdējuši, ka tam ir saistība ar ziņošanu par tādiem pārkāpumiem darbavietā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kaut arī ne visos gadījumos aptaujātie skaidri zina, kad un kāpēc ziņot, kā to darīt, ko un vai vispār tas palīdzēs mainīt.