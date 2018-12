Krīzes mācība: kas dala peļņu, dala arī zaudējumus

Lai ierobežotu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu banku glābšanā, kā arī mazinātu izmaksas tautsaimniecībai, 2014. gadā tika pieņemta direktīva, kas ievieš harmonizētu atveseļošanas un noregulējuma režīmu Eiropas Ekonomiskajā zonā (t.sk. arī Latvijā). "Ir radīti priekšnosacījumi, lai sistēmiski svarīgas bankas rekapitalizācija (jeb glābšana) tiktu finansēta no privātā sektora, nevis nodokļu maksātāju līdzekļiem, – tas nozīmē, ka finanšu grūtībās nonākušo nozīmīgo kredītiestāžu rekapitalizācija nepieciešamības gadījumā tiks veikta no akcionāru, citu kreditoru līdzekļiem vai finansējumu iegūstot no fonda, kurš tiek veidots no finanšu sektora iemaksām," norāda Latvijas Bankas ekonomiste Anna Kasjanova.

Jāatgādina, ka 2016. gada 1. janvārī Eiropas Savienībā darbu sāka vienotais noregulējuma mehānisms ("Single Resolution Mechanism", VNM) un jauna iestāde – Vienotā noregulējuma valde, kas pieņem lēmumus par to, kā rīkoties, ja grūtības rodas kādai no eirozonas kredītiestādēm. Tieši valde bija tā, kas pieņēma lēmumu, kā rīkoties "ABLV Bank" gadījumā. Šī mehānisma mērķis ir nepieciešamības gadījumā nodrošināt grūtībās nonākušu eirozonas banku noregulējumu ar minimālām izmaksām un samazināt tā iespējamo ietekmi uz kādas dalībvalsts finanšu sistēmu un ekonomisko situāciju. Tas ir vēsturisks pavērsiens Eiropas Banku savienības izveides procesā. Jaunais regulējums mazina varbūtību, ka grūtībās nonākusi dalībvalsts privātbanka būtu jāglābj par valsts (t.i., par nodokļu maksātāju) naudu, un paredz vairākus rīkus bankas glābšanai.



Attiecīgajās Eiropas institūcijās koncentrējas ekspertīze un tiek nodrošināta vienota pieeja lielo banku uzraudzībā un krīzes pārvaldībā. Pašlaik to atbildībā ir arī Latvijas lielākās bankas – "Swedbank", "SEB banka", "Luminor Bank" un "Citadele banka".