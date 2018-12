Naudas mijēji un ‘Parex’ kā Krievijas ‘logs uz Eiropu’

"Tad nav arī brīnums, ka nav citu šāda līmeņa aizturēto. Konkrētāk runājot, es atceros, kā bijušie “Parex” akcionāri gandrīz nopirka Saeimas vairākumu 2010. un 2011. gadā. Tolaik viņi centās atbrīvoties no ekonomikas ministra, lai tikai saglabātu lielāku daļu bankas akciju (2010. gada vasarā Saeimā notika uzticības balsojums tā laika ekonomikas ministram Artim Kamparam. Politiķis balsojumu izturēja, un balsojuma rīkošanas iemeslus cita starpā skaidroja arī ar “Parex” lietu – red. piezīme). Tas nepavisam neizskatījās labi. No manām pozīcijām izskatās, ka Latvijas likumsargiem un politiķiem ir jāattīrās,” domā Aslunds.

Aslunds 2011. gadā ar tā laika Latvijas premjeru Valdi Dombrovski uzrakstīja grāmatu “How Latvia Came Through The Financial Crisis”, tajā diezgan prognozējami arī atbalstot paša Dombrovska īstenoto taupības politiku. Kopš tā laika ekonomists savas domas nav mainījis un to, kā Latvija stabilizēja valsts ekonomiku, dēvē par lielisku sniegumu. Ja Aslunds pirms desmit gadiem bija, iespējams, zināmākais ekonomists, kurš slavēja Latvijas ceļu cauri finanšu krīzes grūtībām, tad pretējā frontes pusē visai negaidīti uzradās Nobela prēmijas laureāts Pauls Krugmans. Tiesa gan, viņš uz vairākiem portāla “Delfi” aicinājumiem paskaidrot, vai aizvien, gluži kā 2008. gadā, paredzētu Latvijai nākamās Argentīnas statusu un valūtas devalvāciju, nolēma neatbildēt.