Viktors Krasovickis: Rezultāts pašlaik ir mūsu labā

"Lielos vilcienos faktori, kas kļuva "Parex bankai" liktenīgi, ir skaidri, kaut iespējamie tieši iesaistīto personu memuāri nākotnē var skatījumu uz notikumiem mainīt. Drīzāk jautājumi ir par glābšanas procesa gaitu, it īpaši tā sākumposmā. Notikumu cunami, kas vēlās pār pasauli, sašūpoja arī mūsu platuma grādos. Krass uzticības kritums apturēja finanšu plūsmas un iestājās likviditātes krīze. Bankas meklēja palīdzību, glābiņu. Pie šāda mēroga problēmām valdības nereti bija vienīgais iespējamais glābējs vai stabilitātes nodrošinātājs. Viegli negāja arī skandināviem un liela loma bija valdības rīcībai un centrālajai bankai. Latvija to nespēja, jo uzaudzētā nesabalansētība radīja lielu šoku valsts finansēm. Banka bija par lielu valsts toreizējām iespējām. Laiks bija viss, to vajadzēja izturēt. Var pieņemt viedokli, ka, ja šāda injekcija būtu pieejama, laika gaitā situāciju bankā varētu būt iespējams stabilizēt, kaut darbības principus un fokusu nāktos mainīt, mērogu sašaurināt.



Pirmskrīzes periodam bija raksturīgs pārmērīgs optimisms par finanšu industrijas iespējām, un tas valdīja visā pasaulē, tostarp arī mūsu reģionā tai skaitā. Kādas tik bankas Latvijā nedarbojās vai plānoja darboties! Atbilstošas ambīcijas bija arī šai bankai, kas redzēja iespējas ne tikai Latvijā, bet arī Austrumos, taču neviens nerēķinājās ar tāda mēroga satricinājumiem un tik strauju nosacījumu maiņu. Daudzas valstis izvēlējās banku sistēmu glābt, kas uzaudzēja valsts parādu, ko nāksies maksāt vēl ļoti ilgi. Pateikt, kura bija pareizā izvēle, nav iespējams. Jo tā pati krīze izvērtās no tā, ka valsts (ASV) izvēlējās neglābt banku (Lehmann Brothers), bet kādas bija sekas, mēs zinām.

Finanšu sistēma ir kārtējās transformācijas posmā. No vienas puses mēs redzam, ka turpina evolucionēt investoru skatījums uz Latviju un reģionu kopumā, kura ietekmē daudzi no tirgus atkāpjas – "Nordea", "Danske", "DNB" utt. No otras, redzam, ka notiek būtiska nerezidentu daļas sakārtošanās, kas liek arī koriģēt līdzšinējās stratēģijas un domāt par esošo biznesa modeļu maiņu. No trešās, pati sistēma mainās, tās forma kļūst digitāla, mainās pakalpojumu forma un saturs, parādās alternatīvas bankām. Tajā pašā laikā sistēma ir ciešāk uzraudzīta un nosacījumi padarīti stingrāki, kas mazina satricinājuma riskus nākotnē."