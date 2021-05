Ja vēlētājam nebūs iespēja nobalsot vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, tad pašvaldību vēlēšanās noteiktos laikos to varēs izdarīt iepriekšējās balsošanas dienās – 31. maijā, 3. un 4. jūnijā, portāls "Delfi" uzzināja Centrālajā Vēlēšanu komisijā (CVK).

Šo iespēju īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.

Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām šogad iepriekšējās balsošanas laiki būs garāki un pirmā balsošanas diena būs pirmdiena – 31. maijs, kad vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 16 līdz 20. Tā būs arī pirmā diena, kad reālā laikā visos vēlēšanu iecirkņos tiks izmēģināts jaunais vēlētāju reģistra risinājums – elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas dos iespēju vēlētājiem balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot pasi vai personas apliecību.

Otrdien, 1. jūnijā, un trešdien, 2. jūnijā, vēlēšanu iecirkņos balsot nevarēs. Šajās dienās plānots pilnveidot vēlētāju reģistra risinājumu, ja pēc pirmdienas izmēģinājuma būs tāda nepieciešamība. Savukārt vēlēšanu iecirkņi šajās dienās strādās dežūrrežīmā un tajos varēs iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā.

Iepriekšējā balsošana atsāksies ceturtdien, 3. jūnijā, kad iecirkņu darba laiks būs no pulksten 9 līdz 16, bet piektdienā, 4. jūnijā, iepriekšējā balsošana norisināsies no pulksten 13 līdz 20. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7 līdz 20.

Reģistrējot vēlētājus elektroniskajā tiešsaistes reģistrā, iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju papildus ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods.

Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētājam ir tiesības balsot attiecīgajā vēlēšanu apgabalā un vai balsojums jau nav reģistrēts citā iecirknī. Vēlētāju reģistrā atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis attiecīgajā vēlēšanu iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā "Vēlēšanu iecirkņi". Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana". Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot pa CVK uzziņu tālruni 67049999.