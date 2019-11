Pārfrāzējot klasiku – katru gadu piektajā oktobrī mēs ar draugiem braucam uz Sāremā. Šoreiz gan nolēmām mazliet mainīt virzienu un par mazās ekspedīcijas objektu izvēlējāmies blakus esošo Hījumā salu. Zinājām, ka tā ir mazliet citāda, taču negaidījām, ka pāris dienās to tik ļoti iemīlēsim. Turpmāk katru gadu piektajā oktobrī mēs brauksim uz Hījumā!

Tā kā sala ir mazliet mazāka un mazāk populāra, tai ir jāsagatavojas laicīgāk, nekā dodoties uz Sāremā. Prāmji iet retāk un bieži vien ir pilni, tāpēc jārezervē laicīgi. Tas pats ar naktsmājām – ja Kuresārē teju vienmēr atradīsies vieta kādā “Airbnb” vai viesnīcā, tad Hījumā pilsētiņas nav tik dāsnas ar naktsmājām un nākas pameklēt izdevīgāko piedāvājumu. Vasaras sezonā droši vien izvēle ir krietni plašāka, bet rudens baudītājiem jārēķinās ar ierobežojumiem. Arī ar ēstuvēm šeit ir švaki. Kerdlā ir trīs ēstuves, kas darbojas oktobra vakarā, un tikai divās no tām varēs pabrokastot. Īsti ceļotāji gan ņem līdz termosu un sviestmaizes, bet mums patīk no rīta tā laiski pastrēbt kapučino. Smalki kundziņi esam!

Arī apskates vietu ziņā esam izvēlīgi, tikai pretēji. Mums nerūp Vēstures Muzeji un Galvenā Bāka. Mums rūp daba. Jo mazāk iekopta, jo labāk. Ideāli, ja jūras krastā. Tā kā esam uz salas, ar to, protams, problēmu nav. Tāpēc, nobraukuši no prāmja, uzreiz dodamies uz iepriekš kartē ieraudzītu punktu salas apakšā, kur piekraste izskatās īpaši ūdeņaina, ar garu ragu galā. Līdz tam gan vēl netiekam, jo [nosacīti] neskartā daba vilina jau iepriekš doties pa govju takām uz jūru. No iepriekšējām “ekspedīcijām” esam mācījušies un stilīgos tūristu zābakus aizstājuši ar gumijas zābakiem, kas ļauj justies drošāk un palīdz uzņemt īpašākus kadrus.