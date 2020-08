Pusdienas laikā no Mežaparka atgriezās ekskursantu grupa, kurā pārsvarā bija viesi no Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburga), kā arī no Ventspils un Madonas. “Mums bija ielūgumi. Pārkāpām pār bortu, kas nebija augstāks par 40 centimetriem, un devāmies uz tālāko klāju ar skatu uz Daugavu. Man tajā laikā bija garais klepus, un mamma teica, ka svaigs gaiss man nāks par labu. Atceros, vienā pusē bija bufete, otrā atradās gari soli, uz katra jau sēdēja 10 līdz 12 cilvēku,” atminas Ļevs Kāns.