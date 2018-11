Saskaņā ar latviešu politisko partiju sarunās iepriekšējās dienās panākto vienošanos Latvijas neatkarību pasludināja jaunizveidotā Latvijas Tautas padome, kuru veidoja astoņu partiju un Latgales Zemes padomes pārstāvji. Tautas padomē tobrīd bija 38 delegāti no partijām un organizācijām, kā arī padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste, kuru amatā ievēlēja, viņam klāt neesot.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pirms svētkiem laidis klajā grāmatu “Latvijas valsts dibinātāji”, kas pirmoreiz vienuviet ļauj ielūkoties visu 39 pirmo Tautas padomes delegātu – Latvijas valsts dibinātāju – dzīvesstāstos. Grāmatu veido Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālista vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa biogrāfiskās esejas par katru no valsts dibinātājiem, kas tapušas sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem Tomu Ķikutu un Imantu Cīruli. Biogrāfijās īpaša uzmanība pievērsta valsts tapšanas izšķirošajiem mirkļiem 1917.–1919. gadā, taču vienlaikus dota iespēja iepazīt Latvijas tēvu dibinātāju mūžu, kontaktu loku un politiskos uzskatus arī pirms un pēc Latvijas dibināšanas. Grāmatu papildina bagāts fotogrāfiju klāsts un ievadeseja, kurā skaidroti Latvijas politiskās elites tapšanas ceļi – tas, kādās institūcijās, domubiedru grupās un partijās tad satikās topošie latviešu politiķi.

Valsts dibinātāji vidēji bija par desmit gadiem jaunāki nekā 13. Saeimas deputāti – 37,8 gadus veci. Tas izskaidrojams ne tikai ar mazāku vidējā mūža ilgumu pirms simt gadiem. Ja šodien jaunākajam Saeimas deputātam ir 26 gadi, Bruno Kalniņam, vienam no valsts dibinātājiem, 1918. gadā bija tikai 19. Samērā daudz valsts dibinātāju vidū bija arī divdesmit- un trīsdesmitgadnieku. Vecākais Tautas padomes delegāts bija tās priekšsēdētājs Jānis Čakste, kuram 1918. gada septembrī bija apritējuši 59 gadi. Iemesli šim itin raibajam Tautas padomes sastāvam bija vairāki – gan relatīvi neilgā latviešu politiskās darbības pieredze, gan steiga, kādā tika gatavota Latvijas valsts dibināšana, gan arī tas, ka kara un pārmaiņu laikos valsts dibināšanas priekšplānā izvirzījās jauna, enerģiska paaudze, kura uzņēmās iniciatīvu veidot labāku nākotni. Vienlaikus valsts dibinātāju vidū bija gan cilvēki, kas saistīti ar ilgas tradīcijas mantojušām latviešu organizācijām, tādām kā Rīgas Latviešu biedrība un Jelgavas Latviešu biedrība, gan arī Jaunās strāvas aktīvisti un pirmie latviešu marksisti, gan arī 1905. gada revolūcijas dalībnieki.

Tā kā Latgale ilgstoši bija atšķirta no kādreizējās Baltijas guberņās – Vidzemē un Kurzemē – notiekošajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un politiskajiem procesiem, Latgales novadu Rīgā 18. novembrī pārstāvēja tikai viens delegāts – Staņislavs Kambala. Turpmāk Tautas padomes darbā gan aktīvi iesaistījās arī citi latgalieši. Daudz valsts dibinātāju nākuši no Lejaskurzemes – Liepājas apkārtnes, Zemgales, arī Rīgas un apkārtnes, kā arī Vidzemes centrālās un ziemeļu daļas. Varbūt laiks arī katra novada iedzīvotājiem atrast savā novadā dzimušos vai tur strādājušos Latvijas valsts dibinātājus? Amerikā ap tās tēviem dibinātājiem (foundingfathers) gadu desmitiem izveidojies pat savdabīgs vēstures un piemiņas lietu kults; arī Lietuvā plaši tiek pieminēti 20 neatkarības deklarācijas parakstītāji, kuriem iekārtota pat īpaša vēstures ekspozīcija. Laiks atcerēties mūsu valsts dibinātājus.

1882.–1886. Studē Maskavas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 1887.–1901. Jelgavas Latviešu biedrības priekšnieks. 1888. Iegūst zvērināta advokāta palīga tiesības Jelgavā. 1906. Ievēlēts par Krievijas Valsts domes deputātu no Kurzemes guberņas. 1917. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas priekšsēdētājs, līdzdarbojas Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanā. 17.11.1918. Latvijas Tautas padome Jāni Čaksti, viņam klāt neesot, ievēl par prezidija priekšsēdētāju. 18.11.1918. Latvijas Republikas pasludināšanas sēdē nepiedalās, atrodas savās lauku mājās. 11.1918.–06.1919. Latvijas Tautas padomes pilnvarotais pārstāvis ārvalstīs. 13.07.1919. Uzņemas Latvijas Tautas padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Rīgā. 01.05.1920. Ievēlēts par Satversmes sapulces priekšsēdētāju. 1922–1927. Latvijas Valsts prezidents (ievēlēts divreiz). 14.03.1927. Miris Rīgā, apbedīts Rīgas Meža kapos.

18.01.1889. Dzimis Kārķu pagasta Žīguros saimnieku ģimenē. 1906.–1908. Mācās Veckārķu pagastskolā un Valkas pilsētas skolā. 1914.–1915. Piedalās 1. pasaules karā Krievijas armijas sastāvā, apbalvots ar Jura krusta IV un III šķiru. 05.1917. Piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 01.1919. Iestājas kā brīvprātīgais Latviešu atsevišķajā (Studentu) rotā1920–1940 Pēc Neatkarības kara Kārķu pagasta padomes un valdes priekšsēdētājs, 7. Valkas aizsargu pulka 3. rotas komandieris. 14.06.1941. Deportēts uz Sevurallaga labošanas darbu nometni Sverdlovskas apgabalā Krievijas PFSR. 27.06.1942. Sodīts ar nāvi.

Jānis Ampermanis. 1920. gadi. No grāmatas “Kalpaka bataljons: karavīru attēlu sakopojums”. Rīga, 1939. gads.

13.01.1876. Dzimis Dignājas pagasta Jaunzemjos mežsarga ģimenēMācījies Biržu pagasta skolā un Jēkabmiesta pilsētas skolā. 1898.–1903. Strādā par skolotāju Elkšņos, Iršos, Jumurdā un Rīgā. 1903. Brīvklausītājs Maskavas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 1905.–1907. Par līdzdalību revolūcijā vairākkārt apcietināts. 1907.–1908. Nometinājumā Pleskavas guberņā, vēlāk emigrācijā Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā. 1916.–1917. Dien latviešu strēlnieku pulkos, piedalās Ziemassvētku kaujās. 1917. Piedalās Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu nacionāldemokrātu partijas. 12.1919.–04.1920. Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktora vietas izpildītājs. 1922.–1936. Strādā laikraksta “Jaunākās Ziņas” redakcijā. 1930.–1934. Rīgas Radiofona direktors. 1937. Tēvzemes balvas literatūrā laureāts. 25.07.1937. Miris Rīgā, apbedīts Rīgas Meža kapos.

19.02.1894. Dzimis Rencēnu pagasta Vecostermaņos saimnieku ģimenē. 20. gs. sākums. Mācās Rencēnu pagastskolā un Valmieras pilsētas skolā. 1911.–1914. Strādā par lopkopības instruktoru Vidzemē. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1918.–1919. Kareivis Kalpaka bataljona Cēsu rotā, no 1919. gada novembra Studentu rotā. 1920.–1928. Saimnieko Rencēnu pagasta Vecostermaņos, darbojas vietējās sabiedriskajās organizācijās, 1928. gadā tiesāts par Rencēnu krājaizdevu sabiedrības naudas izšķērdēšanu. 1929.–1941. Dzīvo Gulbenē, vada saldumu ražotni un veikalu Tirgoņu ielā 12. 1941. Pārceļas uz dzīvi Valmierā. 13.06.1949. Miris Rūjienas pagasta Mežuļos, apbedīts Rūjienas Bērtuļa kapos.

Jānis Bērziņš. 1930. gadi. Fotogrāfs Roberts Cielava. No grāmatas “Kalpaka bataljons: karavīru attēlu sakopojums”. Rīga, 1939. gads.

02.08.1891. Dzimis Liepājā žurnālista, grāmatu izdevēja un baptistu sludinātāja Kārļa Freivalda ģimenē. 1910. Absolvē Liepājas Nikolaja ģimnāziju. 1910.–1915. Studē filoloģiju Odesas Universitātē un tieslietas Maskavas Universitātē. 1916.–1917. Laikrakstu “Baltija” un “Līdums” redaktors. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 03.1919.– 03.1920. Neatkarības kara laikā Liepājā dibina un vada Latvijas preses biroju “Latopress”. 1920.–1922. Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta direktora palīgs un laikraksta “Brīvā Zeme” redaktors. 06.08.1922. Noslīkst peldoties Bulduros, apbedīts Rīgas Lielajos kapos.

23.09.1890. Dzimis Jaunsātu muižā kalēja ģimenē. –1909. Mācās Tukuma pilsētas skolā un Mironova komercskolā Rīgā. 1909.–1914. Studē Rīgas Politehniskajā institūtā lauksaimniecību, iegūst agronoma grādu. 1917. Vidzemes guberņas Pārtikas komitejas valdes priekšsēdētājs. 05.1917. Piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1919.–1920. Apgādības ministrijas Iekšējās apgādības departamenta direktors. 1928.–1934. 3. un 4. Saeimas deputāts. 1928.–1934. Vairākkārt zemkopības ministrs. 1933.–1934. Izglītības ministrs. 1934.–1939. Iekšlietu ministrs. Kārļa Ulmaņa autoritārajā valdībā. 10.1940. Apcietināts un deportēts uz Krievijas PFSR. 19.01.1942. Nošauts Astrahaņas cietumā.

27.03.1891. Dzimis Arakstes pagasta Mazpēteros zemnieku ģimenē. Līdz 1911. Mācās Ata Ķeniņa reālskolā Rīgā un Jelgavas reālskolā. 1911.–1915. Studē Rīgas Politehniskā institūta Lauksaimniecības nodaļā. 1915. Sāk strādāt par Rūjienas Zemkopības biedrības lauksaimniecības tautskolas pārzini (direktoru). 05.1917. Piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā, ievēlēts par tās Centrālās padomes locekli. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1919.–1924. Valmieras apriņķa valsts zemju inspektors un Valmieras divgadīgās lauksaimniecības skolas pārzinis. 19.12.1924. Dzīvoklī Valmierā Pēteri Murīti sašauj kolēģis. 20.12.1924. Pēc operācijas miris no gūtajiem ievainojumiem, apbedīts Rūjienas Skudrītes kapsētā.

Dzimis Bērzaunes pagasta Brencēnos saimnieku ģimenē.Mācās Lipšu pagastskolā un Bērzaunes draudzes skolā.Absolvē skolotāju semināru Rīgā.Studē komerczinības Rīgas Politehniskajā institūtā.Laikraksta “Līdums” redaktors Valkā, kur 1917. gadā piedalās Latviešu zemnieku savienības un Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanā.Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības.Laikrakstu “Tautas Balss” un “Valdības Vēstnesis” redaktors.Satversmes sapulces, 1. un 2. Saeimas deputāts.Žurnāla “Latvijas–Igaunijas Biedrības Mēnešraksts” redaktors.Apcietināts un deportēts uz Krievijas PFSR.Miris Vjatlaga labošanas darbu nometnē Kirovas apgabalā.

19.07.1889. Dzimis Beļavas pagasta Baranos zemnieku ģimenē, gleznotāja Leo Svempa brālis Beidzis pamatskolu (ministrijas skolu), saimniekojis tēva mājās". 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1929. Nopērk Vārgaļu ūdensdzirnavas Stāmerienas pagastā un strādā par dzirnavnieku. 1941.–1944. Vācijas okupācijas laikā atbalsta komunistisko pretošanās kustību. 03.1944. Nikolaju Svempu apcietina nacistiskās Vācijas drošības iestādes, viņš iet bojā ieslodzījumā Rīgas Centrālcietumā.

04.09.1877. Dzimis Bērzmuižas pagasta Pikšās saimnieku ģimenē. 1902.–1905. Studē lauksaimniecību Cīrihē un Leipcigā. 1905. Kauguru Lauksaimniecības biedrības lopkopības instruktors. 12.1905. Par līdzdalību revolūcijā apcietināts un ieslodzīts Pleskavas cietumā. 1906.–1913. Trimdā Vācijā un ASV. 1913. Atgriežas Latvijā, strādā par agronomu Valmierā. 04.1917. Ievēlēts par Vidzemes guberņas vicekomisāru. Organizē Latviešu zemnieku savienību. 1917.–1918. Piedalās Demokrātiskā bloka un Latvijas Tautas padomes izveidošanā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 18.11.1918.–11.06.1921. Latvijas Pagaidu valdības Ministru prezidents. 24.12.1925.–15.05.1934. Vairākkārt iecelts par Ministru prezidentu. 1927. Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeņa III šķiru. 15.05.1934. Veic valsts apvērsumu un kļūst par autoritāru Ministru prezidentu. 11.04.1936. Pārņem arī Valsts prezidenta pienākumus. 22.07.1940. Deportēts uz Krievijas PFSR, nometināts Vorošilovskā (tagad Stavropole). 20.09.1942. Miris Krasnovodskas cietumā Turkmēnijas PSR.

Kārlis Ulmanis. 1918.–1919. gads. Fotogrāfs Mārtiņš Lapiņš. No laikraksta “The Times Weekly Edition”, 07.11.1919

25.04.1874. Dzimis Liepājā ostas strādnieka ģimenēMācījies Liepājas Sv. Annas baznīcas elementārskolā, vēlāk Liepājas reālskolā. 1899. Dodas trimdā pēc notiesāšanas par līdzdalību Jaunās strāvas kustībā. Ar domubiedriem Londonā nodibina Vakareiropas latviešu sociāldemokrātu savienību. 1900.–1904. Studē Bernes un Cīrihes Universitātē Šveicē. 1903. Latviešu sociāldemokrātu savienības dibinātājs, publiski izvirza nepieciešamību izveidot suverēnu Latvijas valsti. 05.1917. Pēc atgriešanās Latvijā piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā. 1917.–1918. Viens no Demokrātiskā bloka organizētājiem un vadītājiem Rīgā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 19.11.1918.–31.08.1919. Latvijas Pagaidu valdības iekšlietu ministrs. 1920.–1925., 1934.–1940. Latvijas sūtnis Itālijā, Francijā, Spānijā, Portugālē, Polijā, Beļģijā, Luksemburgā. 1940.–1968. Dzīvo Šveicē un Francijā. 27.03.1968. Miris Nicā, Francijā, apbedīts Cimetiere de l’Est kapsētā.

29.03.1883. Dzimis Smiltenes pagasta Buliņos saimnieku ģimenē. –1904. Mācās vietējā pagastskolā, Valmieras proģimnāzijā, Rīgas pilsētas reālskolā. 1904.–1916. Studē komerczinības Rīgas Politehniskajā institūtā, studiju laikā sāk strādāt Rīgas kredītiestādēs. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1919. Iecelts par Valsts kases pārvaldnieku, vēlāk par Valsts kases departamenta direktoru. 1923.–1926. Latvijas Bankas galvenā direktora vietnieks. 1926.–1940. Latvijas Bankas galvenais direktors. 14.06.1941. Arestēts un deportēts uz Krievijas PFSR. 09.06.1942. Nošauts Usoļlaga labošanas darbu nometnē Molotovas apgabala Soļikamskā.

05.05.1879. Dzimis Praulienas pagasta Drikājos saimnieku ģimenē. 1896.–1901. Mācās Praulienas pagasta skolā, Ļaudonas draudzes skolā, Jēkabpils pilsētas skolā, reālskolās Cēsīs un Jelgavā. 1903.–1908. Studē Rīgas Politehniskā institūta Lauksaimniecības nodaļā. 04.–05.1917. Piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā un organizēšanā. 1918. Vada Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrības saimniecību Priekuļu muižā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 09.1919. Sāk strādāt par Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultātes mācībspēku. 1926.–1928. Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāns. 1932. Ievēlēts par profesoru. 17.03.1944 . Viens no Latvijas Centrālas padomes memoranda parakstītājiem. 1944. Rudenī dodas bēgļu gaitās uz Zviedriju. 1953. Ievēlēts Zviedrijas Latviešu centrālajā padomē. 23.02.1961. Miris Stokholmā, apbedīts Sandsborgas kapsētā.

11.04.1885. Dzimis Rāmuļu pagasta Veitos saimnieku ģimenē. 1903. Beidz Kārļa Millera reālskolu Cēsīs. 1908. Leipcigas Universitātes Lauksaimniecības institūtā apgūst agronoma specialitāti. 1908.–1918. Strādā savā lauku saimniecībā. 05.1917. Piedalās Latviešu zemnieku savienības dibināšanā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1920.–1922. Satversmes sapulces deputāts. 1919.–1927. Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrības Kredītbiedrības direktors rīkotājs. 1930. Tiesāts par finanšu līdzekļu piesavināšanos. 1939. Iļģuciema stikla fabrikas valdes priekšsēdētājs. 17.06.1941. Arestēts un deportēts uz Krievijas PFSR. 07.01.1942. Nošauts Vjatlaga nometnē Kirovas apgabalā.

29.09.1879. Dzimis Pedeles pagasta Bērzkrogā muižas kalpu ģimenē. 1900. Beidz Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā, strādā par pedagogu. Ap 1908. Uzsāk studijas Maskavas Komercinstitūtā. 1916.–1918. Dien Krievijas armijā, apbalvots ar Jura krusta IV šķiru. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas. 05.1919. Brīvprātīgi iestājas Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos. 11.1919. 8. Daugavpils kājnieku pulka sastāvā cīnās pret Bermonta armiju. 1920.–1922. Satversmes sapulces deputāts. 1920. Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeņa III šķiru. 1922.–1934. 1.–4. Saeimas deputāts. 1927.–1930. Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs. 1934. Pēc Kārļa Ulmaņa valsts apvērsuma Celmu kā LSDSP politiķi arestē, pusgadu pavada cietumā. 09.05.1935. Miris Rīgā, apbedīts Rīgas Brāļu kapos.

24.02.1874. Dzimusi Svētes pagasta Vančos saimnieku ģimenē Mācījusies Jelgavas Dorotejas meiteņu skolā un Jelgavas sieviešu ģimnāzijā. 1897. Par Jaunās strāvas atbalstīšanu piemērota policijas uzraudzība. 1899.–1906. Kopā ar vīru Paulu Kalniņu vairākkārt spiesta emigrēt no Latvijas par līdzdalību sociāldemokrātiskajā kustībā. 1910. Nokārto zobārstniecības eksāmenus un atver praksi Rīgas Jūrmalā. 17.06.1918. Piedalās Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) darbības atjaunošanā. 17.11.1918. Iecelta Latvijas Tautas padomē no LSDSP. 1920.–1922. Satversmes sapulces deputāte. 1922.–1934. LSDSP Sieviešu sekcijas vadītāja un Sociālistiskās strādnieku Internacionāles Sieviešu komitejas locekle. 09.09.1944. Dodas bēgļu gaitās uz Rietumiem. 1945. Pēc vīra nāves pārceļas uz dzīvi Zviedrijā, piedalās latviešu sociāldemokrātu Stokholmas grupas darbā. 21.11.1964. Mirusi Stokholmā, apbedīta Heselbijas kapsētā.

07.05.1899. Dzimis Tukumā ārstu Paula un Klāras Kalniņu ģimenē. 1916.–1917. Studē jurisprudenci Petrogradas Universitātē. 1917.–1934. Ieņem vadošus amatus Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā (LSDSP) un Latvijas Sociāldemokrātiskās jaunatnes savienībā. 17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no LSDSP. 1920.–1934. Satversmes sapulces un 1.–4. Saeimas deputāts. 1921. Dibina paramilitāru organizāciju Strādnieku sports un sargs (SSS). 1934. Pēc Kārļa Ulmaņa valsts apvērsuma arestēts, notiesāts uz trīs gadiem cietumā. 1937. Emigrē uz Somiju, 1939. gadā atņemta Latvijas pavalstniecība. 07.1940. Pēc padomju okupācijas iecelts par Latvijas Tautas armijas politisko vadītāju. 13.08.1943. Piedalās Latvijas Centrālās padomes dibināšanā, ievēlēts par tās priekšsēdētāja vietnieku. 12.07.1944. Arestēts, nosūtīts uz Salaspils darba nometni, vēlāk uz Štuthofas koncentrācijas nometni. 1945.–1990. Dzīvo Zviedrijā, iesaistās latviešu un starptautiskajā sociāldemokrātiskajā kustībā. 1983.–1990. Sociālistiskās Internacionāles goda priekšsēdētājs. 26.03.1990. Miris Stokholmā, apbedīts Heselbijas kapsētā.

Pauls Kalniņš. 1919. gads. Latvijas Nacionālais arhīvs



02.03.1872. Dzimis Blankenfeldes (Blankfeldes) pagasta Mazpečuļos saimnieku ģimenē.

1882.–1892. Mācās Blankfeldes pagastskolā, Liepājas apriņķa skolā un Liepājas pilsētas Nikolaja ģimnāzijā.

1892.–1898. Studē dabaszinības Maskavas Universitātē un medicīnu Jurjevas (Tērbatas) Universitātē.

1897. Arestēts kā kreisās politiskās kustības Jaunā strāva dalībnieks.

1899.–1901. Atrodas izsūtījumā Žagarē Kauņas guberņā.

1903–1906 Emigrācijā Šveicē

06.1918.–1924. Viens no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas atjaunotājiem, tās Centrālās komitejas priekšsēdētājs.

17.11.1918. Iecelts Latvijas Tautas padomē no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas.

1920.–1934. Satversmes sapulces, 1.–4. Saeimas deputāts.

1925.–1934. 1.–4. Saeimas priekšsēdētājs.

1934. Pēc Kārļa Ulmaņa valsts apvērsuma četrus mēnešus pavada ieslodzījumā.

17.03.1944. Viens no Latvijas Centrālās padomes (LCP) memoranda parakstītājiem.

08.09.1944. LCP deleģē Paulu Kalniņu pildīt Latvijas Valsts prezidenta pienākumus.

09.09.1944. Ar sievu dodas bēgļu gaitās.

26.08.1945. Miris Becavas ciemā pie Lustenavas Austrijā, pelnu urna apbedīta Heselbijas kapsētā Stokholmā (1964).