"Aiz augstiem dzeloņstiepļu aizžogojumiem baraka pie barakas – vesela baraku pilsēta, cik tālu vien sniedzas skats. Uz samērā nelielas zemes platības mitinās liels ļaužu pulks – 12 000 vīru. Baraku pilsēta tik saspiesta, ka ielu vietā tanī ir tikai šauri gaiteņi, kuros dienām kavējas mūsu karavīri. Saspiesti vienkopus kā bez elpas, nevarēdami piemirst Latvijas klajumus un mežus, pļavas, jūrmalu. Retie garāmgājēji nemaz nezina, kādu iekšēju traģēdiju pārdzīvo šīs baraku pilsētas iemītnieki, kuriem tik grūti nākas samierināties ar savu karagūstekņu likteni. Svešinieki redz tikai pelēki zaļās uniformas, kuras tiem tik labi pazīstamas vēl no kara laika un kuras tie nīst no visas sirds. Tie nezina, ka vēl vairāk šo pašu apģērbu ienīst tie, kuriem tas mugurā, un ka viņi nevar sagaidīt dienu, kad tie varēs to nosviest tālu prom no sevis,” tā nometne raksturota trimdas laikraksta “Latvju Ziņas” 1946. gada 5. janvāra numurā.