Cīņai ar dezinformāciju ir radīta īpaša spēle “Bad News”. Lietuvā to prezentē iniciatīva “Debunk EU”, kas apvieno plašsaziņas līdzekļus, sabiedrības un valsts pārstāvjus cīņai pret propagandu un viltus ziņām. Nepieciešamība pēc tās ir radusies dabiski sabiedrībā pieaugošās uzmanības viltus ziņām dēļ. Spēle “Bad News” ir alternatīvs veids, kādā uzrunāt cilvēku daļu, kuru mazāk interesē dezinformācijas radītā ietekme. Spēles formāts ir plaši atzīts kā viens no efektīvākajiem veidiem informācijas uztveršanai. Šajā spēlē uzmanība ir vērsta uz 6 dezinformācijas metodēm, kas tiek plaši izmantotas realitātē un ir vienkāršotas līdz spēles līmenim. Tās ir: izlikšanās par citu personu (impersonification), emociju izmantošana (emotion), polarizācija (polarisation), sazvērestības teorija (conspiracy theory), diskreditēšana (discreditation) un āzēšana (trolling). Spēlē cilvēks nonāk dezinformatora lomā “Twitter” platformā, bet spēles vadītājs viņu soli pa solim māca muļķot cilvēkus. No sākuma lēnām, bet vēlāk aizvien vairāk sapinoties melos un attālinoties no realitātes