'Sliktās ziņas' – spēle, kas iemācīs atpazīt dezinformāciju

Propaganda mēģina mūs sasniegt katru dienu. Kā viens no daudzajiem šādiem gadījumiem tika atlasīts un adaptēts spēlei „Bad News”, stāsta analītiķis Kazlausks:

„Pagājušajā rudenī skatījos Facebook ziņu plūsmu, un manu uzmanību piesaistīja Alfa.lt ziņa, ka Gitans Nausēda aicināja ASV pārvest uz Lietuvu kodolieroci un izveidot 500 karavīru bāzi. Tas piesaistīja manu uzmanību, un mana pirmā reakcija bija: „O, lieliski!” Bet tūlīt pat padomāju, ka skan pārāk labi, lai būtu patiesība. Sāku meklēt par to vairāk informācijas. Jau pēc mirkļa „Delfi” korespondents par aizsardzības tēmām Vaids Saldžjūns uzrakstīja, ka arī viņš meklē vairāk informācijas par šo tēmu.”

Kazlausks paskaidroja, kā situācija attīstījusies:

„Patiesi, vietne „KasVykstaKaune” ("Kas notiek Kauņā") bija uzlauzta. Kāds publicēja ziņu par šķietamo Nausēdas piedāvājumu un to, ka valsts sekretārs Maiks Pompeo ir apmierināts ar vienošanos par jauno amerikāņu kara bāzi Lietuvā, kurā tiktu glabāti kodolieroči. Tad pēc pusstundas kāds it kā no (spoofed) Saldžjūna elektroniskā pasta nosūtīja vēstuli prezidentūras kancelejai, prasot paskaidrojumu, ko tas viss nozīmē.”

Vairāk par šo situāciju var izlasīt šeit.

Ar angļu valodas vārdu spoofing tiek apzīmēta metode, kad tu saņem elektroniskā pasta vēstuli it kā no kāda cilvēka, lai arī patiesībā viņš neko nav sūtījis. Speciālisti saka, ka šāda viltošana nav sarežģīta. Vajagot tikai zināt cilvēka elektroniskā pasta nosaukumu, un var sūtīt vēlamos ziņojumus.

Tolaik Turcija sāka aktīvi iesaistīties konfliktā Sīrijā, bet ASV centās neļaut tam notikt. Ziņojumā bija informācija, ka kodolieročus ASV no Turcijas pārceļ uz Lietuvu. Kā stāsta Debunk EU analītiķis, laiks šim mēģinājumam izplatīt dezinformāciju bija vienkārši lielisks:

„Tā bija viltīga iecere, jo Turcijas acīs NATO partneres Amerika un Lietuva bija sazvērējušās pret viņu. Šāda pārliecība bez šaubām bija izdevīga Kremlim.



Spēlē izmantojām šo ziņu, bet domājām, ka vajadzīgi vēl bezkaunīgāki meli. Tāpēc izdomājām paziņot, ka Nausēda ir meties uz vienu roku ar krieviem. Kāds varbūt vēl atceras, ka ASV un Krievija 2009. gadā nospieda reset („atiestatīt”) pogu. Tā kā mūsu prezidents ir jauns, nevar taču atmest iespēju, ka viņš varētu krist kārdinājumā pats restartēt attiecības ar Maskavu. Rietumeiropas līderi taču regulāri runā par „neizbēgamo vajadzību” restartēt attiecības ar Putinu."

Kazlausks stāsta, ka šis ir ļoti skaidrs piemērs, jo šāda ziņa cilvēkiem var šķist ticama, un tieši tāds ir otras puses mērķis: radīt ticamības efektu, lai arī ziņa ir bezkaunīgi meli.

Tas ir viss, ko pagaidām varam atklāt. Atliek izmēģināt spēli pašiem!