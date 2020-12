Viltus ziņas ļoti viegli izplatās auditorijā, kurā cilvēki ir vīlušies valstī. “Šādi cilvēki ir ikvienā sabiedrībā, tāpēc ar to starpniecību viltus ziņas izplatās visātrāk un gūst vēlamo efektu. Uzņēmīgāki pret viltus ziņām ir vecāka gadagājuma cilvēki, jo viņu informācijas avoti ir ierobežoti. Dzirdētais vai lasītais, vai vienkārši kaimiņa pastāstītais tiek uztverts kā neapšaubāma patiesība. Savukārt jaunatne, kaut arī daudz “lieto” sociālos medijus, ir mazāk uzņēmīgi un lētticīgi, viņu informācijas avoti ir dažādi,” skaidro L. Sinevičiene.

"Neļaušanos dezinformācijai nosaka digitālās iemaņas. Ar to korelē arī kopējā emocionālā pašsajūta. Uzņēmība pret viltus ziņām pieaug, ja cilvēks ir nobijies, norūpējies, neuzticas apkārtējiem. Karantīnas laikā varējām vērot pārmaiņas, ka vecāka gadagājuma cilvēku grupas kļuva aktīvākas sociālajā vidē.

Viltus ziņas ļoti viegli izplatās tieši neapmierinātu gados vecāku cilvēku grupās, kurām grūtāk izdodas pieņemt ekonomiskās un citas pārmaiņas. Ja cilvēks ir dusmīgs, neapmierināts, viņš meklē kaut ko, kas "izskaidro", kāpēc dzīve ir tik slikta, un tas vismaz uz īsu brīdi sniedz atvieglojumu,” piebilst Vītauta Dižā Universitātes Publiskās komunikācijas katedras docents I. Kalpoks.

Kāpēc cilvēkus informācija ietekmē atšķirīgi, nav grūti izskaidrot. Ļoti liela nozīme ir izglītībai, intelektam, erudīcijai, vai cilvēks interesējas par to, kas notiek apkārt.

"Ļoti nozīmīga ir informācijas avota uzticamība, īpaši, ja tas nav plaši pazīstams plašsaziņas līdzeklis. "Facebook", "Instagram" un citi sociālie tīkli paši par sevi nav uzticami ziņu avoti, tāpēc ir būtiski atlasīt informāciju un to pārbaudīt. Vienmēr ir jāpārbauda vairāki avoti – gan Lietuvas, gan ārvalstu ziņas.

Vēl labāk, ja to var izdarīt vairākās valodās. Mums ir jāveicina kritiskā domāšana, lai mēs būtu mazāk lētticīgi un ievainojami. Tikai pastāvīga izglītošanās, mediju izpratne un grāmatu lasīšana var palīdzēt neuzķerties uz viltus ziņām un izvairīties no to radītā kaitējuma. Viss ir atkarīgs no mums pašiem," saka sabiedriskā darbiniece. I. Kalpoks apgalvo, ka ļoti būtiska ir arī vēlme pārbaudīt. Tam būtu vērts veltīt laiku, īpaši, ja ziņa skan pārlieku labi, lai būtu patiesa.