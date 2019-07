7 iemesli, kādēļ ir vērts studēt maģistrantūrā

Ja jums jau ir bakalaura vai līdzvērtīgs grāds, vai esat pārliecināts, ka šī ir visa augstākā izglītība, kura jums ir nepieciešama? Varam nosaukt vairākus iemeslus, kāpēc studijas maģistrantūrā var izrādīties pareizā izvēle tieši jums.

1. Tas ir veids, kā mainīt darbības jomu

Varbūt jūsu esošajā darbības jomā ir notikušas kādas pārmaiņas, ar ko negribas sadzīvot. Varbūt esat nolēmis, ka pienācis laiks piepildīt sen loloto karjeras sapni. Maģistra studiju programma var būt tieši tāds instruments, kurš palīdzēs mainīt jūsu karjeras virzienu. Mūsdienu pasaulē cilvēki mēdz mainīt darbības jomas pat vairākas reizes mūžā. Kā piemēru var minēt vienu no pieprasītākajām maģistra programmām Transporta un sakaru institūtā (TSI) Informācijas sistēmu vadība, kuras apgūšanai iepriekšējā izglītība IT sfērā nav obligāta. Te var studēt cilvēki ar bakalaura grādu matemātikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, ekonomikā, elektronikā vai loģistikā. Līdzīgi arī profesionālā maģistra programma Aviācijas vadība ir pieejama ne tikai personām ar izglītību aviācijas jomā.

2. Tas dod vairāk iespēju nopelnīt

ASV statistika liecina, ka maģistra grāda ieguvēji nopelna aptuveni par 20% vairāk nekā darba ņēmēji ar bakalaura grādu (avots: U.S. Bureau of Labor Statistics, Current population survay, 2018). Vislielākā starpība atalgojumā ir uzņēmējdarbības, izglītības, veselības un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) jomās. Un šī tendence ir aktuāla visā pasaulē. Pie tam, jūs ne tikai varēsiet vairāk pelnīt pamatprofesijā, bet arī, ja būs tāda vēlme, gūt papildu ienākumus strādājot kā pētnieks vai pasniedzējs.

Maģistra programmas bieži vien ir izstrādātas tā, lai sagatavotu cilvēkus tieši vadošiem amatiem, kuri tiek labāk apmaksāti. Tā, TSI maģistra programmas Transports un loģistika mērķis ir gatavot kvalificētus uzņēmējus un starptautiska līmeņa vadītājus, kas gatavi atrisināt transporta un loģistikas organizācijas izveides, pārvaldības un attīstības uzdevumus.

3. Tas ir veids, kā spert nākamo soli esošajā karjerā

"Maģistrantūras programmas var iedalīt divās daļās - vienas, kas padziļina zināšanas, otras – paplašina zināšanu loku. Pirmais maģistrantūras veids ļauj jums padziļināt zināšanas šaurā jomā un pacelties jaunā, kvalitatīvā jūsu karjeras līmenī. Spilgti piemēri ir Datorzinātņu maģistra programma un maģistra programma Elektronika. Otrs maģistrantūras veids parasti ir daudzdisciplināras studiju programmas, kuru mērķis ir paplašināt zināšanas vairākās savstarpēji saistītās jomās. Šādas maģistra programmas piemērs ir Informācijas sistēmu vadības maģistrs, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam IT jomā vadošos amatos, " stāsta TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns Mihails Savrasovs.

Kad strādājiet profesijā, kurā viss ātri mainās, un iemaņu līmenis ir augsts, laba ideja ir atjaunot savas zināšanas laiku pa laikam. Tā jūs uzzināsiet par jauniem atklājumiem un tehnoloģijām, darba metodēm, kas varētu izmainīt vai atvieglot jūsu ikdienas darbu. Maģistra studijas arī var sagatavot jūs augstākam amatam esošajā profesijā vai uzņēmumā.

4. Dažreiz tā ir minimāla prasība

Mūsdienās dažādās profesijās un amatos maģistra grāds ir viena no obligātām prasībām kandidātiem, pretendenti ar bakalaura grādu pat netiek izskatīti. Gadījumos, kad tas nav pilnīgi nepieciešams, maģistra grāds jebkurā gadījumā būs jūsu priekšrocība, salīdzinot ar citiem darba meklētājiem, kuriem ir zemāka izglītība.

5. Tas ir veids kā attīstīt akadēmisko un pētniecisko karjeru

Ne visi augstskolu pasniedzēji pavada visu mūžu augstskolu sienās. Daudzi sākumā gūst panākumus profesionālajā vidē. Pieredze biznesā vai, piemēram, žurnālistikā, var nozīmēt, ka būsiet lielisks pasniedzējs vai pētnieks. Pētnieks ir viena no labāk atalgotajām un interesantākajām profesijām, jo tas ir iespēja nevis vienkārši izmantot tehnoloģijas, bet piedāvāt kaut ko jaunu un inovatīvu, attīstīt savas idejas. "Pētnieks ir cilvēks, kuram patīk nestandarta risinājumi un līdz ar to viņu darbs ir līdzinās mākslai. Piemēram, šogad viens no TSI maģistrantiem aizstāvēja unikālu darbu, kura ietvaros viņš pētīja iespēju pārraidīt informāciju, izmantojot cilvēkā ādu kā pārraides vidi, cits TSI maģistrants piedāvāja inovatīvu pieeju transporta plūsmu prognozēšanai, kas būtu lietderīgi viedo pilsētu nākotnes attīstībā," pieredzē dalās Mihails Savrasovs.

Maģistra grāds ir arī sagatavošanās posms doktora grāda iegūšanai.

6. Tas ir nākamais solis mūžizglītībā

Maģistra studijas, līdzīgi ka cita veida mūžizglītība, dod ne tikai zināšanas. Tas ir veids kā "palikt apritē", iepazīties ar zinātniskām un tehnoloģiskām inovācijām, iegūt vērtīgus kontaktus un turpināt personīgo attīstību. "Bieži vien maģistrantūrā mācās jau nodarbināti cilvēki ar savu unikālo darba pieredzi. TSI pieredze rāda, ka satiekoties kopā, tādi cilvēki spēj piedāvāt jaunus, unikālus risinājumus. Ir arī reāli piemēri, ka kopīgi izveido jaunus uzņēmumus," stāsta Mihails Savrasovs.

Tas viss kopā dod garantiju par stabilu nodarbinātību visa mūža garumā.

7. Tas pastiprina jūsu ticību sev

Maģistra grāds ir sasniegums, ar ko ir vērts lepoties. Jūs iegūstiet ne vien diplomu, bet arī papildu vērtību un uzticamību. Iegūstot maģistra grādu, jūs pieradīsiet sev, ka esat spējīgs iesākt un pabeigt lielus darbus. Teiksim, ar zināšanām un iemaņām, kuras var iegūt maģistra programmas Vadībzinātne ietvaros, jūs skaidrāk redzēsiet gan organizācijas attīstības perspektīvas, gan veidus, kā veicināt savu karjeras izaugsmi kompānijā (ja vēl neesat tās vadītājs).

Maģistrantūra ir unikāla iespēja padziļināt un paplašināt savas zināšanas, atrast līdzīgi domājošus cilvēkus un attīstīt jaunus, unikālus produktus vai risinājumus, pacelt savu karjeru jaunā līmenī vai mainīt esošo darbības jomu, vienlaicīgi kļūstot par ekspertu vairākās jomās!

