Kas ir biznesa valoda? Vai to var iemācīties?

Daudzi uzskata, ka globālā uzņēmējdarbības valoda ir angļu valoda. Un rītdienas biznesa valoda ir ķīniešu valoda. Tur ir liela daļa patiesības. Bet ir vēl viena valoda, kuras zināšana dod priekšroku biznesā vienmēr – finanšu rādītāju valoda.

Katra uzņēmuma stāstu, neatkarīgi no izmēra, nozares, valsts, var pastāstīt caur finanšu datiem un atskaitēm. Peļņa, parāds, ieņēmumi salīdzinājumā ar izdevumiem, atalgojums, klientu saglabāšanas izmaksas – to visu var atrast finanšu atskaitēs. Tajā pat laikā, pēc statistikas datiem, Eiropā mazāk kā 20% top menedžeru prot lasīt gada pārskatu, bet Krievijā – pat vēl mazāk kā 10%.

"Es varu pārzināt dažādās valodas: latviešu, vācu, angļu, krievu, spāņu, tās visas ir pielietojamas dažādās saskarēs ar cilvēkiem. Bet uzņēmējdarbībā galvenais mērķis ir peļņa, jeb ieņēmumu un izmaksu starpība, vēl kaut kur pa vidu paslēpjas arī nodokļi. Uzņēmējdarbības valodā varētu saukt dažādus gudrus vārdus: ienākumi, ieņēmumi, peļņa, izdevumi, izmaksas, izlietojums utt. Nav svarīgi kādā valodā sazinās ikdienas gaitās, tur kopējs ir tikai biznesa valoda – finanšu pārskatu lasīšanas valoda", skaidro Ilze Sproģe, Transporta un sakaru institūta (TSI) Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāna p.i. Bakalaura programmas Vadībzinātne ietvaros finanšu pārskatu lasīšana tiek apgūta tādos kursos kā Grāmatvedība, Finanšu analīze, Korporatīvās finanses, Nodokļi.

Karjeras sākumā vēl var iztikt bez šīs valodas zināšanām, bet tad pienāks laiks, kad jums būs jārod finanšu pamatojums saviem lēmumiem, un lēmumi būs jāpieņem balstoties uz cipariem, kurus ir sagatavojuši citi cilvēki. Jums jāsaprot, kā un kāpēc tiek sastādītas grāmatvedības un finanšu atskaites, un kā atrast tajos informāciju, kas palīdzēs vadīt biznesu labāk.

Bieži sastopams piemērs ir, kad uzņēmuma vadībai ir jāizlemj, vai ražot kādu preci uzņēmumā vai pasūtīt no kāda cita piegādātāja. Teiksim, cita kompānija piedāvā saražot to par 10 eiro par gabalu, bet grāmatvedība ir saskaitījusi, ka pašai kompānijai tas izmaksās 12 eiro par gabalu. It kā lēmums ir skaidrs: jāpasūta citiem. Bet lielāka cena pašu saražotai precei ir tāpēc, ka grāmatvedība ir iekļāvusi tajā fiksētās izmaksas, kas nemainīsies pat gadījumā, ja mēs vispār neko neražosim. Izmaksas par telpām, aprīkojumu un administatīvā personāla algas ir jāsedz jebkurā gadījumā. Fiksētās izmaksas ir lielākā izdevumu daļa vairākumā uzņēmumu. Bet kā šie izmaksu dati tiek pielietoti - ir cits jautājums, un tas var dot ļoti dažādus rezultātus. Šie procesi ir jāsaprot, lai veiktu īsto salīdzinājumu un pieņemtu pareizu lēmumu.

Nedrīkst paļauties tikai uz grāmatvedības datiem, kas apraksta pagātni, kad izvērtējiet lēmumus, kuri ietekmēs nākotni. Dažas lietas ir jāsaprot pašam, un jāprot uzdot pareizos jautājumus: "Kā mainīsies kopējās izmaksas, ja mēs to nedarīsim? Kur jūs ņēmāt šos ciparus? Ko mēs gribam sasniegt? Ko nozīmē šie cipari?"

Finanšu menedžments, protams, nav vienīgā joma, kurā topošajam vadītājam jābūt sagatavotam. Programmas Vadībzinātne ietvaros studenti apgūst arī uzņēmējdarbības, mārketinga, cilvēkresursu vadīšanas noslēpumus. Viņi uzzina, kā saprast klientu vajadzības, kā izstrādāt organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo stratēģiju, kā sastādīt biznesa plānu savas biznesa idejas realizācijai.

Menedžments jeb vadībzinātne māca jums saprast cilvēku uzvedību organizācijās, varas, ietekmēšanas un līderības ietekmi. Menedžments dod jums instrumentus panākumu gūšanai, lai kāds arī būtu jūsu mērķis: būt pašnodarbinātai personai, uzņēmējam, pašu radītas kompānijas vadītājam, vai arī būt nodarbinātam komercorganizācijā, bezpeļņas vai valsts struktūrā. Jebkurai organizācijai nāks par labu teorētisko menedžmenta principu pielietošana praksē.

