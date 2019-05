Atspēkojam izplatītākos smēķēšanas iemeslus

Iemesli smēķēšanai cilvēkiem ir daudzi un dažādi. Daļa cilvēku var uzskatīt, ka smēķēšana palīdz nomierināt nervus, kāds cits var domāt, ka no šī ieraduma var atbrīvoties jebkurā laikā, tāpēc par smēķēšanas kaitīgumu īpaši neuztraucas. Taču katru no šiem iemesliem ir iespējams atspēkot, pierādot, cik muļķīgi un maldīgi ir biežāk minētie smēķēšanas attaisnojumi.

Atsakoties no smēķēšanas, uzlabojas ne tikai veselība, bet arī koncentrēšanās spējas un fiziskā labsajūta. Turklāt lietas, kas, smēķētājuprāt, ir sasniedzamas tikai ar cigarešu palīdzību, patiesībā var iegūt arī citādāk. Piemēram, viens no biežāk dzirdētajiem apgalvojumiem par smēķēšanu ir tas, ka šis process palīdz nomierināt nervus. Taču tas ir tikai mīts, jo cigaretēs esošās vielas var radīt pretēju efektu – kļūt par iemeslu, kāpēc cilvēks kļūst vēl satrauktāks. Līdz ar to ieteicams meklēt citus veidus, kā tikt galā ar stresu. Iespējams, smēķēšanas vietā labāk palīdzēs fiziskās aktivitātes, meditācija vai elpošanas vingrinājumi.

Iepazīsties ar izplatītākajiem smēķēšanas iemesliem un to atspēkojumiem!