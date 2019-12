Pirmssvētku laikā atgriezīsies labdarības tirdziņš ar senioru un invalīdu dalību

No 10. decembra tirdzniecības centrā "Domina Shopping" blakus teju 150 amatnieku, rokdarbnieku un mājražotāju veikumiem būs iespēja apskatīt un iegādāties darinājumus, kurus rūpīgi lolojuši seniori un cilvēki ar invaliditāti no visas Latvijas. Labdarības tirdziņš, kuru pārstāvēs 50 tirgotāji, norisināsies piekto reizi.

Labdarības tirdziņš ar senioru un invalīdu dalību

Labdarības tirdziņā būs iespēja saviem tuviniekiem sarūpēt dāvanas, kuras no sirds darinājuši seniori un cilvēki ar invaliditāti no visas Latvijas. No visgardākajām piparkūkām līdz smalkām rotām un ādas somām – ikviens varēs atrast savai gaumei piemērotus darinājumus un atbalstīt senioru uzņēmību. Labdarības tirdziņā ik gadu var sarūpēt arī siltus cimdus, zeķes un šalles, kurus seniori meistaro tirdziņam jau no vasaras sākuma.

"Labdarības tirdziņš ir ļoti gaidīts notikums mūsu senioru vidū. Dalībnieku cītīgi darinātās preces iepriecinās kā lielos, tā mazos. Iegādājoties kādu no pašdarinātajām dāvanām, mēs ne tiki finansiāli atbalstām seniorus un cilvēkus arī īpašajām vajadzībām, bet arī dodam ticību saviem spēkiem un apņemšanos turpināt iesākto. Aicinu nepaiet garām labdarības kastītei, kuru arī darinājuši paši tirdziņa dalībnieki, jo visi tajā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kāda kultūras pasākuma apmeklējumam," atklāj Aina Giptere, Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds (IMSA) priekšsēdētāja.

Foto: Publicitātes foto

Svētku galdam. Tirdziņā būs iespēja sagādāt dažādus gardumus svētku galdam un saldām dāvanām – piparkūkas ar dabīgām glazūrām, grauzdētas mandeles ar ķiplokiem, augļu un ogu konfektes, dažādus sierus, zāļu tējas un šokolādes jebkurai gaumei, kā arī Latvijas ogu un rabarberu vīnus un daudz citu neikdienišķu našķu svētku reizēm.

Dāvanas sievietēm un vīriešiem. Plašajā klāstā ikviens varēs atrast kāroto un iegādāties dāvanas saviem mīļajiem. Dabīgā kosmētika, rotu kolekcijas, kas darinātas no stikla, koka, herbārija, dabīgajiem akmeņiem, mežģīnēm vai pērlītēm, filcētas brošas un latviešu dizaineru apģērbs patiks sievietēm, bet vīrieši atzinīgi novērtēs ādas maku, datorsomu, jostu vai siltus dūraiņus.

Ziemassvētku noskaņas radīšanai. Svētku rotājumi rada īpašu noskaņu. Tirdziņā plašā piedāvājumā būs pieejami dažādi eglīšu, palmu eļļas sveces, aromātiskās koka bumbiņas atmosfēras radīšanai vai keramikas izstrādājumi. Īpašu sirsnību un siltumu – dāvinot, saņemot un arī valkājot – sniedz vilnas zeķes, kas pieejamas visdažādākajās krāsās un rakstu kombinācijās.

Idejas lieliskām dāvanām. Tiek vēstīts, ka plaša izvēle būs bērnu rotaļlietu un apģērbu sortimentā – pašrocīgi gatavotas koka rotaļlietas, siltas cepures un zeķītes, zīdaiņu apģērbs un aksesuāri, roku lelles teatrālām rotaļām vai zābaciņi bērniem. Pusaudžiem patiks kāda laba gada spēle, kas radīta no koka, kā arī radio-vadāmā tehnika un tās aksesuāri. Klāstā būs iespēja atrast arī košas un neierastas vannas bumbas, dabīgos lūpu balzamus, ķermeņa skrubjus, dabiskus uztura bagātinātājus, dizaina traukus u.c.

Tirdziņa darba laiks: katru dienu no pulksten 10 līdz 21.

Darba laiks svētku dienās: 24. decembrī no pulksten 10 līdz 20, 25. decembrī no pulksten 12 līdz 20, 31. decembrī no pulksten 10 līdz 20.