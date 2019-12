Taps mini dokumentālā filma par pasaulslavenu Ziemassvētku hitu

Neskatoties uz to, ka pasaulslavenais Ziemassvētku hits "All I want for Christmas is You" dienas gaismu ieraudzīja pirms 25 gadiem, tas savu popularitāti katru gadu no jauna decembrī atgūst ar uzviju. Kā dziesma tapusi un ko par tās sasniegumiem uzskata skanīgās balss īpašniece Meraija Kerija, varēs uzzināt mini dokumentālajā filmā, kas savu pirmizrādi piedzīvos tuvākajās nedēļās, vēstī CNN.

5. decembrī ar šo paziņojumu klajā nāca ASV tirdzniecības milzis "Amazon", atklājot, ka pavisam drīz hitam taps sava mini dokumentālā filma. Kinomākslas darbs par dziesmu, kura dzirdama dažādās filmās, Ziemassvētku reklāmās un radio stacijās, sauksies "Mariah Carey is Christmas!", kas tulkojumā nozīmē "Meraija Kerija ir Zimeassvētki!". Šobrīd apskatei pieejams filmas treileris. Mini dokumentālajā filmā tiks atklāts, kā Meraijai Kerijai izdevās šo dziesmu radīt un kas slēpjas aiz tās sensacionālajiem panākumiem. Tajā būs iespēja ne tikai uzzināt dziedātājas izjūtas un skata punktu, bet arī dzirdēt, ko par tās veiksmīgo kopdarbu saka producenti un dažādi mūzikas industrijas pārstāvji, raksta "Rolling Stone". View this post on Instagram

Nelielā ieskatā savā "Instagram" profilā dalījusies arī pati Meraija Kerija, atklājot, ka tieši viņa iekārtojusi studiju dziesmas tapšanas procesā un centusies šādā veidā radīt Ziemassvētku sajūtu. Lai pēc iespējas pietuvinātos Ziemassvētkiem, studijā pat bijusi ziemai atbilstoša temperatūra. Dziedātāja atklāj, ka hits mainījies no Ziemassvētku dziesmas uz mīlas gabalu, bet pēc tam izdevies to visu apvienot vienā. Lai gan mūzikas pasaulē viņas vārds ieies kā viens no veiksmīgākajiem, privātā dzīve Meraijai Kerijai bijusi visnotaļ raiba.