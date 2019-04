Kā pasargāt uzņēmuma datus darbinieku mobilajos telefonos?

Padoms ikvienam mobilā telefona lietotājam

Vai jūs uz nakti izslēdzat telefonu? Kāpēc to vajadzētu darīt? Visas Android ierīces tikai power off mode režīmā veic datu šifrēšanu un to integritātes pārbaudi. Neizslēdzot telefonu, dati netiek šifrēti, un tie var kļūt par labu mērķi kibernoziedzniekiem.