Pieci faktori, kas var ietekmēt mobilo sakaru kvalitāti

Latvijā ir viens no vislabāk attīstītajiem mobilo sakaru tīkliem Eiropā, taču arī Latvijā ir vietas, kur signāls ir vājāks un nav tik stabils. Iemesli tam var būt dažādi. Tie mēdz būt saistīti ar vairākiem ārējiem faktoriem, kurus šajā materiālā ir apkopojuši vadošā mobilo sakaru operatora Tele2 speciālisti.

Apkārtne: ēkas, koki, pakalni un ieplakas

Mobilā telefona signāls ir ļoti atkarīgs no dažādiem šķēršļiem, kas atrodas starp telefona atrašanās vietu un bāzes staciju. Apdzīvotā vietā to var ietekmēt, piemēram, mājas un citas būves. Ārpus pilsētām pārsvarā to iespaido dabiskie šķēršļi – meži, pakalni un ieplakas. Jo augstāk tiek novietota bāzes stacija, jo mazāk traucēkļu signālam. Šī iemesla dēļ mobilo sakaru bāzes stacijas atrodas gan uz īpaši būvētiem torņiem, gan uz dažādu ēku jumtiem un ūdenstorņiem, kā arī skursteņiem un bākām. Piemēram, Tele2 augstākais bāzes stacijas tornis ir 120 metrus garš. Jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos bāzes stacijas tiek novietotas arī iekštelpās – lielveikalos, noliktavās, bibliotēkās.

Iekštelpas: ēku sienu materiāls, pagrabs

Mobilajam signālam visnepateicīgākais ēku materiāls ir metāls un siltumizolējošais Low-e stikls. Low-e stikls domāts, lai bloķētu saules karstumu, tomēr tas var apturēt arī mobilā telefona signāla iekļūšanu ēkā. Tādējādi jau pēc pāris soļu speršanas telpā signāls var būtiski pavājināties. Tāpat ievērojami vājāks signāls var būt arī ēku pagrabos. Šādos gadījumos labāka interneta ātruma iegūšanai ieteicams izmantot āra rūteri, kas palīdz palielināt signāla jaudu ne tikai gadījumos, kad ēkai ir specifiski sienu materiāli, bet arī attālākos reģionos no bāzes stacijām.

Mobilā telefona antena

Vecākiem mobilo telefonu modeļiem antena bija novietota ārpus telefona un skaidri redzama, bet mūsdienu modeļiem tā ir iebūvēta mobilajās iekārtās. Ja runājat pa telefonu un ar roku aizsedzat antenu, tas var traucēt uztvert signālu. Tāpat to var ietekmēt uz telefona uzliktais aizsargvāciņš – pēc tā noņemšanas bieži vien ierīce saņem labāku signālu.

Tīkla noslodze

Atsevišķos periodos datu pārraides ātrumu var ietekmēt noslodzes strauja palielināšanās, piemēram, festivālos un svētku laikā, kad mobilo sakaru lietotāji aktīvi izmanto mobilo sakaru tīklu.

Mobilā telefona modelis

Katram mobilā telefona modelim ir ierobežots maksimālais ātrums, kurā tas spēj pārraidīt datus. To nosaka konkrētā modeļa LTE kategorija un UE klase. Proti, jo augstāka ir LTE kategorija (piemēram, Cat. 9), jo lielāku ātrumu mobilais telefons var sasniegt. Šo kategoriju saviem modeļiem norāda visi telefona ražotāji.



Protams, ka mobilā telefona signālu ietekmē attālums līdz tuvākajai bāzes stacijai. Piemēram, Tele2 visā Latvijā ir uzstādījis vairāk nekā 1000 bāzes staciju, un vidējais attālums starp tām ir 3,9 kilometri. Šogad ir plānots uzstādīt vēl 80 jaunas bāzes stacijas.