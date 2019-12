Krievijas ostu straujā attīstība turpina pārveidot kravu tranzīta vēsturiskos maršrutus

Novembra izskaņā Maskavā norisinājās "Krievijas transporta nedēļa", kas ir viens no ikgadējiem transporta un loģistikas nozares pasākumiem Eirāzijas kontinentā. Transporta nedēļas pasākumos piedalās vairāk nekā 4000 tranzīta biznesa līderu un virs 15 tūkstošiem apmeklētāju. "Krievijas transporta nedēļas 2019" pasākumos tika pārstāvēti arī Latvijas tranzīta nozares lielākie uzņēmumi.

"Pārvadājumi uz un no Krievijas ir viens no primārajiem Latvijas ostu kravu tranzīta maršrutiem," uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Kravas, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Krievija, veido divas trešdaļas no Latvijas tranzītkravu kopējā apjoma, tādēļ Latvijas transporta nozares pārstāvju dalība "Krievijas transporta nedēļā" ir likumsakarīga.

Jāatzīmē, ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurai ir iespēja piedalīties "Krievijas transporta nedēļā", un demonstrēt Krievijas partneriem Latvijas tranzīta koridora piedāvājumu, kā arī gatavību uz konstruktīvu sadarbību. "Pirms pieciem gadiem Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas Transporta darba grupas protokolā tika iekļauts punkts, ka Latvijas delegācija būs pastāvīgie "Krievijas transporta nedēļas" foruma dalībnieki, kā arī piedalīsies transporta uzņēmumu izstādē ar savu stendu. Šis punkts vēl arvien ir spēkā, un katru gadu tiekam aicināti ņemt dalību "Krievijas transporta nedēļā," skaidro Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis.

Kravu pārvadājumu segmentā situāciju šobrīd ietekmē ne tikai ģeopolitiskie apstākļi, bet arī Krievijas ostu ekspansīvā attīstība, kas arvien vairāk saasina ostu savstarpējo konkurenci par kravu piesaisti. Pēdējo 10 gadu laikā Krievija ir investējusi milzīgus resursus savu ostu attīstībā. Kopējā kaimiņvalsts ostu jauda pērn sasniedza 1 miljardu tonnu gadā, un kopš 2015. gada tā ir palielinājusies par vairāk nekā 200 miljoniem tonnu. Kravu apgrozījums šajā laika posmā pieaudzis pusotru reizi. "Krievija neizbēgami turpinās realizēt uzņemto kursu - attīstīt savu ostu pārkraušanas jaudas, un tas vairs nav nekāds pārsteigums, " norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks.

Neskatoties uz to, tik lielā tirgū kā Krievija labu partnerattiecību veidošana, kā arī spēja piedāvāt kvalitatīvus un inovatīvus loģistikas pakalpojumus ir būtiski priekšnoteikumi, lai Latvijas transporta sektors nosargātu savas pozīcijas globālajā loģistikas ķēdē. "Latvijas tranzīta nozares mērķis, piedaloties dažādos forumos Krievijā, ir efektīvi parādīt mūsu kopējo piedāvājumu. Mēs nevaram būt konkurenti Krievijas pārvadātājiem, bet mūsu ātrais, precīzais un godīgais piedāvājums, ir svarīgs jebkuram klientam, gan Krievijā, gan Kazahstānā, gan Vācijā," pārliecināts ir U. Reimanis.