'Latvijas dzelzceļš' valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs Minskā tiekas ar vadošajiem LDz sadarbības partneriem Baltkrievijā

Šonedēļ, 19. un 20. decembrī, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs vizītes laikā Minskā tiekas ar vadošajiem "Latvijas dzelzceļa" sadarbības partneriem Baltkrievijā, lai izskaidrotu pašreizējo situāciju Latvijas transporta nozarē, kura ir saistīta ar būtiska tranzīta nozares spēlētāja iekļaušanu ASV sankciju sarakstā, kā arī pārrunātu kravu plūsmas palielināšanas un Latvijas kā transporta koridora kopējās konkurētspējas veicināšanas iespējas.

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: "Šajās dienās tiekos ar LDz sadarbības partneriem Baltkrievijā, lai pārrunātu Latvijas transporta un tranzīta nozares aktuālos jautājumus, pārliecinātu mūsu partnerus par nozares aktīvo rīcību risku mazināšanā un nozares sakārtošanā, kā arī plānotu nākamā gada sadarbības projektu attīstību. 2020.gads Latvijas un Baltkrievijas dzelzceļa sadarbībā būs interesants – tiks izveidots jauns kravu pārvadājumu eksprešvilciena maršruts Kijeva – Minska - Rīga, un tālāk attīstīti arī pasažieru pārvadājumi šajos maršrutos, kuri jau pašlaik ir ieguvuši popularitāti iedzīvotāju vidū".

"Latvijas transporta un tranzīta nozare pašlaik pieredz periodu, kuru raksturo turbulence un zināma veida neziņa. Esmu gandarīts, ka, pateicoties aktīvai valdības un Satiksmes ministrijas darbībai, viena no vadošajām Latvijas ostām ir rekordīsā laikā izņemta no ASV sankciju saraksta, un uzskatu, ka šajā situācijā visbūtiskākais ir katram nozares spēlētājam atsevišķi un visiem kopā domāt gan par to, kā situāciju nozarē stabilizēt, gan kā šo attīrīšanās procesu izmantot, lai palielinātu savu konkurētspēju un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību turpmāk," uzskata M.Kleinbergs.

Lai diversificētu LDz un visas nozares darbības mērķa tirgus, LDz aktīvi turpina attīstīt alternatīvus darbības virzienus, tostarp multimodālos un konteinervilcienu pārvadājumus Eirāzijas kravu pārvadājumu maršrutu ietvaros.

Līdz ar aktīvu darbu ar sadarbības partneriem, kurš ir vērsts uz tirgu diversifikāciju un kravu apjoma palielināšanu, VAS "Latvijas dzelzceļš" pašlaik īpašu uzmanību pievērš arī uzņēmuma darbības optimizācijai un sakārtošanai.

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: "Viena no manas un visa uzņēmuma darbības prioritātēm pašlaik ir visa uzņēmuma biznesa modeļa un procesu pārskatīšana un sakārtošana, veidojot LDz par mūsdienīgu, elastīgu, caurspīdīgu, kā arī klientiem un partneriem draudzīgu biznesa uzņēmumu. Šis process nav viegls un vienkāršs, bet esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem ar nozares politisko vadību un dzelzceļnieku komandu mēs to paveiksim, un dzelzceļš pilnvērtīgi veiks Latvijas transporta mugurkaula lomu!"

